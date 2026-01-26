Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Lance da Lottopro em MS supera com folga repasses adotados pela empresa em outras loterias

Enquanto para comandar a loteria de MS o lance da Lottopro foi de 43,46%, na Bahia, o repasse da empresa é de apenas 2%

Karina Varjão

Karina Varjão

26/01/2026 - 15h15
A empresa Lottopro Jogos de Apostas e Gestão de Lotéricas LTDA deve ser a responsável por operar a loteria de Mato Grosso do Sul após dar o maior lance em leilão realizado nesta sexta-feira (23). O lance ofertado foi de 43,36% da receita ao governo estadual. 

O percentual, considerado elevado para o setor, chama atenção por ser muito superior aos valores praticados pela própria empresa nas outras oito cidades brasileiras onde atua. 

O Correio do Estado apurou a porcentagem do repasse firmado em contrato com a empresa nos demais municípios. Veja a lista abaixo: 

  • Lotto Assunção, em Assunção do Piauí (PI) - 10%
  • Lotto Patos, em Patos do Piauí (PI) - 25%
  • Lotto Tatuí, em Tatuí (SP) - 10%
  • Lotto Marcolândia, em Marcolândia do Piauí (PI) - 5%
  • Lotto Muquém, em Muquém de São Francisco (BA) - 7,5%
  • Sorte Teresópolis, em Teresópolis (RJ) - 16,8%
  • Loto Quijingue, em Quijingue (BA) - 2%
  • Tutoria da Sorte, em Tutóia (MA) - não foi divulgado

Com isso, é possível observar que o repasse proposto para Mato Grosso do Sul é mais que o dobro da maioria dos contratos mantidos pela empresa e supera até mesmo o maior percentual praticado pela Lottopro em outras cidades. 

O Correio do Estado entrou em contato com a Lottopro para saber qual a razão da diferença de repasse nas cidades e os critérios adotados na proposta apresentada ao governo do Estado, mas não obteve resposta. 

Até o momento, o governo de Mato Grosso do Sul não detalhou como será feita a fiscalização dos valores a serem pagos mensalmente pela Lottopro, nem salvaguardas contratuais para garantir o cumprimento integral do repasse ao longo da vigência do contrato, que pode chegar a 35 anos, se prorrogado. 

Em nota ao Correio do Estado, a Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul afirmou que o repasse ofertado ao Estado será feito de forma "automática" e "initerrupta". 

"No modelo lotérico definido pelo Estado, a plataforma de gestão atuará como uma ferramenta de governança, tendo como uma de suas funções primordiais o registro integral de todas as transações financeiras e operacionais realizadas pelos futuros operadores de jogos. Dessa forma, independentemente do percentual de repasse ofertado pela licitante no certame, a base de cálculo para o recolhimento ao erário será aferida de forma automatizada e ininterrupta pelo sistema, que monitorará o fluxo de apostas em tempo real", disse a Sefaz.

"Nesse sentido, a fiscalização dos valores devidos ao Estado ocorrerá por meio da tecnologia de monitoramento de transações, que deverá estar integrada aos meios de pagamento eletrônicos, devidamente autorizados e aderentes às normas e diretrizes do Banco Central do Brasil. Tal estrutura garante que o percentual de repasse definido no Edital incida sobre a receita bruta efetivamente apurada, assegurando a proteção do erário e a transparência pública". 

A operação da loteria estadual ainda passa por etapas formais de homologação, e a expectativa se volta, agora, para a execução do contrato. 

A empresa

A Lottopro é uma empresa jovem, criada em 2024 com sede na cidade de São Paulo. É classificada como uma empresa de pequeno porte e teve um investimento inicial de R$ 20 milhões. 

Segundo apurado pelo Correio do Estado, o faturamento anual já pode chegar a R$ 4,8 milhões. 

Atualmente, a Lottopro tem como sócios os empresários Adriano Aristóteles Vieira de Mendonça, Alex Forte da Silva, Hiago Bezerra de Sousa Lima Piau, Reno Ramalho de Vasconcelos e Thyago Correa Marques dos Santos. 

Dos mesmos sócios, a empresa responsável pelos pagamentos dos sorteios e loterias é a gateway Lottopay, criada em setembro do ano passado. 

O leilão

A disputa pela loteria de Mato Grosso do Sul aconteceu na última sexta-feira (23) pela manhã no formato de leilão. A Lottopro saiu na frente após 35 minutos de lances, quando ofereceu um repasse de 43,36%. Ou seja, a cada R$ 100 milhões arrecadados, o Estado deve receber R$ 43,36 milhões.

A estimativa é que o serviço deva render um faturamento anual de até R$ 1,4 milhão, apenas da estimativa da receita média anual constatada no edital ser de R$ 51,4 milhões. 

Isso porque, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB de Mato Grosso do Sul em 2022 foi de R$ 166,8 bilhões. A fatia de 0,85%, portanto, significa uma receita de R$ 1,417 bilhão.

Neste ano, a estimativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) é ainda mais animadora: de que o PIB chegue a R$ 227,8 bilhões. Se isso ocorrer, o ganho chegará perto dos R$ 2 bilhões ao ano.

Atualmente, a Lotesul (Loteria Estadual de Mato Grosso do Sul) administra e fiscaliza jogos e sorteios no Estado, sob comando da Secretaria de Fazenda (Sefaz/MS). 

 

*Matéria alterada às 16h09 para inclusão de resposta da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul

 

nas distribuidoras

Petrobras reduz preço da gasolina em 5,2% a partir desta terça-feira

Combustível fica, em média, R$ 0,14 mais barato para as distribuidoras

26/01/2026 13h27

Petrobras anunciou redução no preço da gasolina nas distribuidoras

Petrobras anunciou redução no preço da gasolina nas distribuidoras Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (26) que vai reduzir em 5,2% o preço da gasolina A vendida às distribuidoras. O novo preço passa a valer a partir desta terça-feira (27).

A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras, para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos.

Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14.

No comunicado que anunciou a mudança de valores, a empresa informa que, desde dezembro de 2022, a queda no preço da gasolina chega a R$ 0,50 um recuo de 26,9%, já considerando a inflação do período.

A última mudança no preço do combustível havia sido em 21 de outubro de 2025, quando ficou 4,9% mais barata.

Preço nas bombas

O movimento da Petrobras deve representar alívio na inflação do país, uma vez que a gasolina é o produto com maior peso no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador que apura a inflação oficial.

Apesar de a Petrobras ser a maior produtora do combustível no país, o preço da gasolina nas bombas não depende apenas da estatal. Após o produto ser vendido às distribuidoras, sofre influências de outros custos, como o frete, mistura com o etanol, cobrança de impostos e a margem de lucro dos postos.

RESTITUIÇÃO

Lote residual do IR injeta R$ 5 milhões na economia de MS

3.326 contribuintes sul-mato-grossenses podem consultar o valor da restituição nesta sexta-feira (30)

26/01/2026 09h45

Aplicativo da Receita Federal para consultar o valor da restituição do IR

Aplicativo da Receita Federal para consultar o valor da restituição do IR DIVULGAÇÃO

Lote residual do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) vai injetar R$ 5.398.663,55 na economia de Mato Grosso do Sul, neste mês de janeiro de 2026.

Os 3.326 contribuintes sul-mato-grossenses, que têm direito a receber o valor, já podem consultar, neste site, o valor de restituição. O montante será pago em 30 de janeiro.

O pagamento é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave PIX.

A Receita tem cinco lotes de restituição, que devem ser pagos em maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Os que não caíram dentro dos cinco lotes, caem no lote residual, ou seja, na Malha Fina, a partir do mês de outubro.

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2025

  • 1º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de maio
  • 2º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30
  • 3º lote de restituição do IR 2025 - pago em 31 de julho
  • 4º lote de restituição do IR 2025 - pago em 29 de agosto
  • 5º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de setembro
  • 1° lote residual do IR 2025 - pago em 31 de outubro
  • 2° lote residual do IR 2025 - pago em 28 de novembro
  • 3º lote residual do IR 2025 - pago em 30 de dezembro
  • 4º lote residual do IR 2025 - será pago em 30 de janeiro

COMO CONSULTAR?

Veja o passo a passo para consultar a restituição:

  1. Acesse este site
  2. Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda"
  3. Clique em "Iniciar"
  4. Informe o CPF e data de nascimento
  5. Clique em "Consultar"

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

