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Leilão da Malha Oeste deve ocorrer só depois das eleições

Ferrovia, que deve receber aporte de R$ 3,6 bilhões em verba federal, terá leilão apenas em novembro

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

05/06/2026 - 17h21
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A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) adiou para o mês de novembro - depois das eleições - a data do leilão de concessão da Malha Oeste, ferrovia de mais de 1,5 mil quilômewtros que liga Corumbá até Mairinque (SP), cidade próxima à Grande São Paulo (SP). 

A expectativa inicial era de que o leilão de concessão ocorresse no mês que vem, em junho. 
O cronograma de concessões de ferrovia está atrasado, informa reportagem da Folha de S.Paulo. O Ministério dos Transportes tinha um plano de levar ao mercado, ainda neste ano, R$ 140 bilhões em projetos de concessão de ferrovias, número que inclui a Malha Oeste. 

A Rumo, concessionária responsável pela Malha Oeste, terá sua concessão finalizada no dia 30 deste mês. A partir desta data, em tese, a administração da via - quase toda sucateada - volta para o governo federal. 

Se o leilão da via ocorresse no mês que vem, ainda assim, a possibildiade é de que ela ficasse sob a guarda do governo federal até fevereiro do próximo ano, pelo menos. Se o leilão se atrasar, esse período deve se estender. 

Leilão

Entre as medidas adotadas pelo Ministério dos Transportes, estão mecanismos de investimentos cruzados, aportes com recursos do orçamento federal e garantias via FDIRS (Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável), além de interoperabilidade entre as malhas e redução de risco de demanda.

“O Ministério dos Transportes trabalha para publicar, no segundo semestre deste ano, pelo menos cinco editais estratégicos para o setor ferroviário: EF-118, Malha Oeste, Ferrogrão, Fico-Fiol e o chamamento público da Minas-Rio”, afirmou a pasta à Folha de S.Paulo.

O novo modelo de concessão, disse a pasta, foi construído com o TCU, a ANTT, a AGU (Advocacia-Geral da União), a ANTF (Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários) e o CFC (Conselho Federal de Contabilidade), para estruturação dos projetos.

Nesta nova modalagem aprovada pela ANTT, a ferrovia receberia um aporte federal de R$ 3,6 bilhões para sua recuperação e retomada operacional. Os repasses ocorrerão de forma escalonada, com desembolsos anuais de até R$ 500 milhões, mecanismo que busca garantir previsibilidade fiscal e continuidade dos investimentos ao longo do contrato de concessão.

Com aproximadamente 1.625 quilômetros de extensão, a Malha Oeste conecta os municípios de Mairinque (SP) e Corumbá (MS), formando um corredor logístico estratégico para o escoamento de cargas do Centro-Oeste brasileiro e para a integração com países vizinhos, como Bolívia e Paraguai. A estrutura também prevê conexão com o Porto de Santos e possível integração futura aos portos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo por meio do Ferroanel, como investimento adicional.

Os aportes federais serão devidos ao concessionário caso modernize e opere o trecho de Corumbá a Mairinque ou a Bauru. Já se houver interesse somente no trecho Corumbá - Três Lagoas, não haverá aporte de recursos federais. O Ramal de Ponta Porã poderá ser incorporado ao objeto da concessão por conta e risco do vencedor do leilão.

O projeto incorpora contribuições recebidas durante audiência pública e estabelece indicadores regulatórios voltados ao desempenho operacional da ferrovia, monitoramento da capacidade da malha e critérios relacionados à resiliência climática e à gestão socioambiental.

 

BENEFÍCIO SOCIAL

Em MS, 69 mil famílias superam pobreza e deixam o Bolsa Família

Famílias não dependem mais do programa pois saíram da pobreza por terem conseguido um emprego de carteira assinada ou por empreenderem

05/06/2026 09h45

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DIVULGAÇÃO

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Dados divulgados pelo Governo Federal apontam que aproximadamente 69,5 mil famílias deixaram o Bolsa Família, entre março de 2023 e maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

As famílias não dependem mais do programa pois saíram da pobreza por terem conseguido um emprego de carteira assinada ou por empreenderem.

Os lares alcançaram a renda acima do limite exigido pela regra de proteção ou já cumpriram o prazo previsto para permanência nessa modalidade.

Em maio de 2026, mais de 2,4 mil famílias sul-mato-grossenses deixaram o programa social. Em todo o país, mais de 5,1 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família neste período.

Campo Grande (623) foi o município com maior número de desligamentos no mês passado, seguido por Dourados (163), Ponta Porã (90), Três Lagoas (89), Corumbá (84), Naviraí (72), Sidrolândia (66), Aquidauana (58), Aparecida do Taboado (57) e Amambaí (55).

A regra de proteção, do Bolsa Família, garante uma transição segura para famílias que aumentam a renda. Mesmo após superar o limite de R$ 218 por pessoa da família, elas podem continuar recebendo 50% do benefício por até 12 meses, desde que a renda familiar per capita permaneça abaixo de R$ 706.

BOLSA FAMÍLIA

Bolsa Família é um programa social que proporciona renda à famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social.

O objetivo é garantir condições dignas de vida aos mais necessitados, reduzir a pobreza e a desigualdade social no país.

As famílias beneficiárias recebem valores mensais que variam conforme a composição e a renda familiar. Para manter o benefício, é necessário que crianças e adolescentes estejam matriculados na escola e com frequência escolar adequada, além de cumprirem o calendário de vacinação e acompanhamento de saúde.

O programa foi criado pelo Governo Federal em 2003 e desde então vem contribuindo para a redução da extrema pobreza e para a melhoria de indicadores sociais no País.

No Pantanal

Maior porto de minério em MS vai duplicar capacidade

Expansão deve viabilizar o embarque de 15 milhões de toneladas de minério por ano

05/06/2026 08h00

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Ilustração de como ficará a obra do porto depois de pronta

Ilustração de como ficará a obra do porto depois de pronta Divulgação

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A mineradora LHG Mining, da holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, encaminhou projeto de expansão do Porto Gregório Curvo, que fica às margens do Rio Paraguai, para aumentar a capacidade de armazenamento de minério das atuais 700 mil toneladas por ano já licenciadas para 1,5 milhão de toneladas de capacidade estática.

Além disso, a proposta envolve viabilizar que a estrutura permita o embarque de 15 milhões de toneladas de minérios de ferro e manganês por ano. Para garantir essa reestruturação, é preciso uma nova autorização de órgãos ambientais.

O porto vem sendo operado com a licença de operação nº 220/2019, emitida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

A estrutura fica na margem esquerda do Rio Paraguai, na altura do km 2.628, no distrito de Porto Esperança, a cerca de 90 quilômetros da cidade de Corumbá.

Para conseguir a autorização dessas obras, é preciso que o projeto passe por audiência pública, agendada para ocorrer em Corumbá na quinta-feira, a partir das 18h.

MEDIDAS

As medidas que envolvem essa iniciativa e outras intervenções foram orçadas em R$ 1.911.513.680,00, conforme consta no projeto apresentado para discussão na audiência pública.

Para garantir a expansão das operações, também será necessária a implantação de estrutura ferroviária, sistema de virador de vagões, transportadoras de correias, um novo pátio de estocagem de produtos e um píer com sistema de embarque de minério.

Com essas cifras, o projeto está entre as grandes intervenções previstas para o Estado, mas ainda distante das construções das megafábricas de celulose na região leste, que têm investimentos a partir dos R$ 16 bilhões.

A definição de garantir escoamento da produção por meio fluvial vem sendo sustentada diante de questões ambientais.

“Foram estudadas alternativas tecnológicas para definição do tipo de transporte do minério produzido na mina, para seu escoamento. Foram comparados o transporte fluvial (barcaças), rodoviário e ferroviário, verificando-se aquele que emite menos gases de efeito estufa. A emissão para 15 mil toneladas/ano (em CgCO2e) corresponde para o meio rodoviário a 562, 433 para o ferroviário e 263 para as barcaças”, apontou relatório.

As medidas destacadas no relatório correspondem a gigagramas de equivalente de dióxido de carbono (CO2), ou GgCO2e, sendo 1 GgCO2e equivalente a mil toneladas de CO2.

Pelo cronograma de ações da empresa, principal mineradora em Mato Grosso do Sul, entre este ano e 2029 haverá a etapa de implantação, e a operação está prevista para acontecer a partir de 2029.

Porém, a viabilização da obra depende da autorização ambiental e vai atuar diretamente com alterações em áreas do Pantanal.

Para garantir que haja a interligação da área das instalações do pátio de estocagem, do peneiramento e da pera ferroviária com as instalações do píer, será preciso criar uma ponte de acesso por um corixo que separa as regiões.

Nessas intervenções ainda estão previstas remoção de vegetação em 66,52 hectares, terraplanagem e abertura de acessos para viabilizar a ponte que vai transpor o corixo.

O aterro previsto para a pera ferroviária vai necessitar de um volume aproximado de 1.505.167,38 m³ de terra, o que corresponde à movimentação de mais de 107 mil caminhões do tipo truck, que podem carregar até 14 m³. Para as outras estruturas previstas no projeto, o aterro será de 162.669,9 m³. 

VOLUME

A mineradora ainda sustentou que, com a autorização das obras, 1.642 trabalhadores vão atuar diretamente na terraplanagem e em obras civis, montagem eletromecânica, comissionamento, gerenciamento e na área operacional. 

“Os vagões carregados de minério chegarão pela ferrovia e ingressarão na pera ferroviária, onde passarão pelo virador de vagões para descarregamento automático dos vagões. Após descarregado, o minério seguirá para o pátio de estocagem por meio de transportadores de correia, onde estão previstas sete pilhas de estocagem de minério. A área de formação das pilhas será descoberta e, por isso, são previstas unidades aspersoras para controle de poeiras. Foram projetados 22 transportadores de correia (TC) para atender a pera ferroviária e o pátio de estocagem de minério”, especificou a empresa no projeto.

O projeto em análise ambiental reconheceu que a ampliação do porto pode influenciar na qualidade do ar, por conta da emissão de poeira e gases vindos de maquinários e veículos. 

“Os resultados indicaram, de forma geral, que o comportamento da dispersão da poeira é semelhante ao observado no cenário atual, com algumas variações que incluem o deslocamento das emissões para a direção contrária de Porto Esperança e a redução das concentrações de poeira na comunidade. Essa redução ocorre principalmente em função da substituição do transporte rodoviário de minério pelo transporte ferroviário”, ponderou.

A calha do Rio Paraguai também deve sofrer alterações em razão da dragagem. A medida sugerida pela LHG Mining antecipa, inclusive, discussões da concessão da hidrovia. Esse tipo de intervenção está prevista no processo de concessão, que ficou para 2027.

* Saiba 

Entre este ano e 2029 haverá a etapa de implantação, e a operação está prevista para acontecer a partir de 2029.

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