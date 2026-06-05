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CAUSA INDETERMINADA

Preso por urinar em loja de roupa, jovem morre em viatura da PM

Policiais constataram a mudança brusca de comportamento do rapaz e acionaram os médicos para verificarem a situação. Ele foi atendido no Hospital Elmíria Silvério Barbosa, onde foi constatada sua morte.

João Pedro Flores

05/06/2026 - 07h45
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Na noite desta quinta-feira (4), um jovem, de 18 anos, identificado como Everson Carvalho Toledo, morreu dentro de uma viatura da Polícia Militar, em Sidrolândia, município que fica a cerca de 70 km de Campo Grande. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o rapaz foi detido após causar transtorno dentro de uma loja, localizada na rua João Marcio Ferreira Terra, no bairro São Bento.

A proprietária do estabelecimento informou aos policiais que um homem estava urinando dentro do provador de roupas e, aparentemente, havia se envolvido em uma briga.

Após a chegada dos policiais, o indivíduo foi visto saindo do provador da loja e apresentava escoriações no queixo, corte na barriga e aparentava estar sob efeito de drogas.

Ao ser informado que seria feita a revista pessoal e checagem posterior, não se mostrou colaborativo com a equipe e começou a proferir xingamentos contra os policiais.

De acordo com o B.O, devido a agressividade, com socos e chutes contra a equipe, os policiais tiveram que fazer uso da força para contê-lo e também de algemas. Em seguida, o rapaz foi posto no compartimento da viatura destinado a presos, chutando e se debatendo dentro do veículo.

A equipe policial deslocou-se até a 8ª Companhia Independente da Polícia Militar para a realizar a documentação do caso. Após retirar Everson do compartimento de presos para encaminhá-lo à delegacia de Polícia Civil, foi constatado que ele não apresentava comportamento eufórico, tendo uma brusca mudança física.

Diante da estranha mudança de comportamento e alteração física, os policiais solicitaram o atendimento médico para verificar a situação de saúde do preso.

No Hospital Elmíria Silvério Barbosa, os médicos realizaram os primeiros socorros e constataram seu óbito. O caso foi registrado como morte por causa indeterminada sem indício de crime.

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ALERTA LIGADO

Bloqueio de R$ 44,9 mi pode comprometer atividades ligadas à segurança hídrica, alerta ANA

Segundo a agência, a preocupação é maior porque a medida ocorre em um cenário de previsão de intensificação de eventos climáticos extremos associados ao fenômeno Super El Niño

04/06/2026 19h00

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Fachada da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Fachada da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) Foto: Divulgação/ANA

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A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) alertou, em nota, que o bloqueio de R$ 44,9 milhões em seu orçamento de 2026 poderá comprometer atividades consideradas essenciais para a segurança hídrica do País.

Segundo a agência, a preocupação é maior porque a medida ocorre em um cenário de previsão de intensificação de eventos climáticos extremos associados ao fenômeno Super El Niño, que tende a aumentar os riscos de secas, cheias e inundações. Segundo a agência, a redução de recursos agrava uma situação já marcada por restrições orçamentárias nos últimos anos.

Um dos principais impactos será sobre a operação e manutenção da Rede Hidrometeorológica Nacional, formada por mais de 4,5 mil estações de monitoramento de rios e chuvas distribuídas pelo Brasil. A rede fornece informações utilizadas na emissão de alertas de enchentes e estiagens, no apoio às Defesas Civis, no planejamento do abastecimento de água, da irrigação, da navegação, da geração hidrelétrica e na gestão de reservatórios. Com menos recursos, a produção desses dados poderá ser reduzida, afetando a capacidade de prevenção e resposta a eventos extremos

O contingenciamento também deverá limitar a fiscalização de 197 barragens sob responsabilidade da ANA. A agência prevê redução de inspeções presenciais, visitas técnicas e ações de acompanhamento preventivo dessas estruturas, consideradas estratégicas para a segurança hídrica e para a proteção da população. Além disso, o corte de recursos comprometerá programas de capacitação técnica e estudos que subsidiam a elaboração de normas regulatórias para o setor de saneamento básico.

Outro ponto de preocupação destacado pela agência é a redução dos investimentos em tecnologia da informação e cibersegurança.

igreja católica

Celebração de Corpus Christi reúne 30 mil fiéis em Campo Grande

Missa e procissão foram celebradas na tarde desta quinta-feira; Pela manhã, católicos confeccionaram os tradicionais tapetes

04/06/2026 18h29

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Celebração de Corpus Christi reuniu 30 mil fiéis em Campo Grande

Celebração de Corpus Christi reuniu 30 mil fiéis em Campo Grande Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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A tradicional missa e procissão pelos tapetes de Corpus Christi reuniu milhares de fiéis na tarde desta quinta-feira (4), em Campo Grande. A Polícia Militar estimou o público em 30 mil pessoas durante todo o dia, contando desde as pessoas que compareceram para a montagem dos tapetes pela manhã, quanto os que participaram apenas da missa, procissão e show.

As celebrações de Corpus Christi começaram pela manhã, com a confecção de tapetes, onde participaram 7 mil pessoas.

A missa, celebrada pelo arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa, começou às 15h, na Praça do Rádio Clube, e teve a estimativa de 5 mil pessoas. 

Na sequência, começou a procissão sobre os tapetes pela Rua 13 de Maio até a Fernando Côrrea da Costa, acompanhada por milhares de fiéis, onde houve o encerramento com benção e show do cantor católico Thiago Brado.

A solenidade, celebrada pela Igreja Católica, reuniu de crianças a idosos, com a presença massiva também de muitas famílias, assim como acontece todos os anos.

A psicanalista Nathallie Tinoco Vilhalva, 42 anos, é convertida a fé católica há cinco anos e desde então participa da celebração. Acompanhada do esposo e três filhos, de 9, 12 e 16 anos, destacou que o Corpus Christi é uma das principais celebrações da igreja e que participar é "reavivar a comunhão com Cristo".

"Uma vez ao ano, a comunidade católica de uma cidade se reúne em praça pública para a manifestação dessa fé e para comungar desse pão que é Jesus Cristo. Um amor tão grande, num pedacinho de pão tão pequeno, para que nós possamos nos lembrar todos os dias que foi por nós que Ele morreu", disse.

Sobre a participação dos filhos, ela ressaltou a importância de manter a tradição em família, mas também de ensinar as crianças e adolescentes sobre o amor de Jesus.

"Não é só uma tradição, é levar para os nossos filhos que Jesus morreu por nós e que nós podemos contrar com esse amor", afirmou.

O gerente administrativo Arthur Ferreira da Silva, 28 anos, atualmente frequenta a Igreja Anglicana, mas diz ainda simpatizar com a fé católica e participar, eventualmente, das novenas no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Mesmo não sendo 100% praticamente, ele afirma que a celebração do Corpus Christi simboliza o sacríficio de Jesus pelo povo.

"Para nós que cremos em Cristo, o corpo e o sangue de Cristo presente na hóstia santa, no cálice consagrado, é o ápice da nossa fé. Estar aqui no dia de Corpus Christi, fazendo a memória do sacrifício dele e tomando para nós realmente estes símbolos que ele nos deixou, o pão e o vinho, que agora são o corpo e sangue de Cristo, é de extrema necessidade, é fundamental para a manutenção da fé", contou.

O engenheiro civil Edmar Bozelli, 64 anos, participante ativamente das atividades da igreja, junto com a esposa, que é catequista, e disse que o Corpus Christi é uma marco importante.

"É uma data importante para a gente comemorar e relembrar a passagem dessa data que celebra a comunhão com Cristo"

 

Corpus Christi

Na religião católica, no dia de Corpus Christi é celebrado o Mistério da Eucaristia e o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. 

A celebração é uma referência à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição da Eucaristia, durante a Última Ceia de Jesus Cristo com os Apóstolos.

É uma homenagem à eucaristia. Esse sacramento do catolicismo é realizado como uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. 

Neste sacramento, o pão que é consumido representa o corpo de Cristo, e o vinho ingerido simboliza o sangue de Cristo.

A realização da eucaristia é uma referência à Última Ceia, realizada por Cristo com seus discípulos durante a Semana Santa, e à ordem de Cristo (conforme a simbologia citada) de consumir o pão e o vinho em sua memória.  

Ainda dentro da teologia católica, acredita-se que na eucaristia ocorre algo conhecido como transubstanciação, no qual os elementos (hóstia e vinho), após serem consagrados, transformam-se, em essência, na carne e no sangue de Cristo.

Em 2020 e 2021, a tradicional celebração do Corpus Christi foi adaptada, devido à pandemia de Covid-19.

Em 2020, não houve procissões e confecção de tapetes e as missas foram realizadas on-line, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Já em 2021, os tapetes foram confeccionados pelas pastorais, dentro do pátio das Igrejas e não nas ruas. As celebrações foram realizadas presencial e à distância e as procissões foram apenas em carreata.

A partir de 2022, a missa e a procissão voltaram às ruas, mas com mudança de local. Tradicionalmente, a missa era realizada na rua 14 de Julho, esquina com a Mato Grosso, e a procissão sobre os tapetes percorria a 14 de Julho até a Fernando Côrrea da Costa.

Com a revitalição da 14, a missa passou a ser realizada na Praça do Rádio Clube, com procissão percorrendo trecho da Afonso Pena e rua 13 de Junho, até a Fernando Côrrea da Costa, onde há benção e show.

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