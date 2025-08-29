Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

maior prêmio da história

Lotofácil da Independência já fez 11 milionários em Mato Grosso do Sul

Concurso especial é sorteado desde 2012 e, neste ano, prêmio está estimado em R$ 220 milhões, o maior da história desta loteria

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

29/08/2025 - 15h01
A Lotofácil da Independência é realizada há 13 anos e, ao longo desse período, 11 sul-mato-grossenses ficaram milionários ao acertaram as 15 dezenas. O concurso especial é realizado desde 2012 e, em 2025, o sorteio será no dia 6 de setembro, com prêmio estimado em R$ 220 milhões, o maior da história desta loteria.

Neste ano, as apostas para a Lotofácil da Independência abriram na última quarta-feira (27) e todas as feitas até o dia 6 de setembro, mesma data do sorteio, são exclusivas para este concurso.

Conforme dados apurados junto à Caixa Econômica Federal, os prêmios somados dos ganhadores de Mato Grosso do Sul nesta loteria ultrapassam R$ 22,8 milhões.

Estes valores são referentes apenas os ganhadores do prêmio principal, mas há ainda centenas que acertaram entre 11 e 14 números e também garantiram algum dinheiro, porém menor.

Nos três primeiros anos da Lotofácil da Independência, em 2012, 2013 e 2014, não houve acertadores do Estado para as 15 dezenas. 

Já em 2015, no concurso 1255, cinco apostadores do Estado estavam entre os 51 ganhadores e cada um levou para casa o prêmio de R$ 1.757.073,66. Neste concurso, não há no rateio as cidades dos sortudos.

No ano seguinte, em 2016, um campo-grandense ganhou o prêmio para 15 acertos no concurso 1408. Ele dividiu a bolada com outros 9 ganhadores, faturando o valor de R$ 8.227.506,94.

Em 2017 e 2018, também não houve ganhadores de Mato Grosso do Sul para o prêmio principal.

Já em 2019, no concurso1861, a sorte estava com um sul-mato-grossense de Anaurilândia, que ganhou R$ 3.014.770,55, junto com outros 33 sortudos.

De Maracaju, veio o ganhador do ano seguinte, concurso 2320 em 2020, que faturou R$ 2.499.998,20. Neste ano, a Lotofácil da Independência teve 50 apostas ganhadoras.

Em 2021 o prêmio foi dividido entre 57 apostadores, sendo um deles um morador de Ribas do Rio Pardo. O prêmio para cada um foi de R$ 2.791.889,55, no concurso 2320.

No concurso 2610, de 2022, um morador de Coxim levou o valor de R$ R$ 2.248.149,10, ao acertar as 15 dezenas junto com outros 78 apostadores.

Em 2024, nenhum apostador de Mato Grosso do Sul esteve entre os 65 ganhadores.

Já no concurso especial de 2024, um apostador de MS ficou entre os 86 acertadores das 15 dezenas e levou para casa a bolada de R$ 2.354.726,30.

Como jogar e probabilidades

Conforme a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar os quinze números, é de uma em 3.268.760, com um jogo simples de 15 dezenas.

As chances aumentam conforme se aumentam os números apostados, sendo o máximo permitido 20 dezenas, mas o valor a ser pago pelo apostador também sobe, custando R$ 46.512,00 a aposta.

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília). 

Já o concurso especial da Lotofácil da Independência ocorre uma vez por ano, sempre no mês de setembro.

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00. É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

energia

Setembro continua com bandeira tarifária mais cara na conta de luz

Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos

29/08/2025 16h29

As contas de energia elétrica permanecem com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos em setembro

As contas de energia elétrica permanecem com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos em setembro Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As contas de energia elétrica permanecem com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (29) que será mantida a bandeira vermelha patamar 2 devido à necessidade de acionamento de usinas termelétricas. 

Segundo a Aneel, o uso maior de térmicas é necessário por causa da falta de chuvas nos reservatórios das usinas hidrelétricas. 

“As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro”, explicou a agência.

Em junho e julho, a bandeira tarifária esteve vermelha e, em agosto, passou para vermelho patamar 2. 

Bandeiras tarifárias

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. 

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Economia

Forex no Brasil: um guia direto ao ponto

29/08/2025 15h55

O mercado de câmbio chama atenção porque funciona quase o tempo todo, é profundo e permite estratégias bem diferentes entre si. O lado menos glamouroso aparece nos detalhes: custo por operação, horários com spread mais aberto, slippage em notícia e uma disciplina que precisa durar mais que um impulso do momento. Entender a mecânica e montar um plano enxuto costuma evitar muita dor de cabeça.

Como o mercado funciona no dia a dia

Forex não é uma bolsa única. É um mercado de balcão: bancos, provedores de liquidez e venues conectados, com cotações que mudam conforme a sessão (Ásia, Europa, EUA). A liquidez oscila. Há trechos do dia em que o preço anda pouco e outros em que estica sem pedir licença — geralmente perto de dados importantes ou fala de banco central. Assumir que “qualquer horário é igual” tende a quebrar o plano logo no começo.

Escolhendo uma corretora sem drama

Antes de pensar em setup, a infraestrutura precisa estar em ordem. Listas de melhores corretoras de forex circulam por aí, mas a triagem que realmente importa é mais simples: execução estável nos horários em que se pretende operar, custos claros, plataforma que não engasga no celular e no desktop, regras de margem e stop-out compreensíveis. Se algo não está escrito na tabela de produtos, é prudente supor que não estará disponível quando for necessário.

Custos que realmente pesam

O spread “de vitrine” nunca é toda a conta. Some comissão (se houver), swap em posição carregada e custo de conversão se a moeda-base da conta não for BRL. Também há o desvio entre o preço pretendido e o preenchimento (slippage), que pode jogar a favor ou contra. Um hábito útil: registrar entrada planejada, preço de execução e diferença. Depois de algumas dezenas de operações, dá para estimar o custo real do próprio horário de atuação.

Risco primeiro, entrada depois

O tamanho da posição decide o destino de quase qualquer método. Trabalhar com uma fração pequena e fixa do capital por trade é menos emocionante, porém mantém o jogo vivo durante uma sequência ruim. Padronizar resultados em “R” (unidade de risco) limpa a análise: se o stop está a 30 pips e o alvo a 60, o objetivo do trade é 2R. Fica mais fácil comparar pares, prazos e setups sem se perder em números.

Rotina de preparação (curta e usável)

Uma lista única — para repetir todos os dias sem virar burocracia:
Contexto do gráfico maior: tendência, range ou transição?

  • Agenda econômica: há divulgação capaz de alargar spreads no seu horário?
  • Entrada, stop e alvo definidos e anotados; recompensa mínima ≥ 1,5R após custos.
  • Tamanho da posição calculado pelo stop e pelo orçamento de risco, não “no olho”.
  • Critério claro de invalidação: qual mudança de estrutura cancela a ideia?

(Obs.: este é o único checklist da página para manter o fluxo leve.)

Ferramentas: menos é mais

Indicadores ajudam quando medem coisas diferentes (por exemplo, um de momentum e outro de volatilidade). Encher o gráfico de linhas raramente melhora a decisão; normalmente só a atrasa. Alertas de preço economizam tempo: a plataforma avisa quando o nível chega, evita ficar “vigiando candle” e reduz entradas por impulso.

Leitura de retorno sem autoengano

Resultados em mercados alavancados podem parecer incríveis em janelas curtas. Annualizar duas semanas boas cria ilusões. Um hábito mais pé no chão é olhar janelas móveis de 3 e 6 meses, sempre ao lado de profundidade e duração do drawdown. Métricas simples funcionam: média de R por trade, relação ganho/perda e fator de lucro. Uma curva sóbria, com variância controlada, vale mais do que um mês de sorte.

Disciplina durante notícias

Calendário econômico não serve apenas para “macro nerd”. Ele aponta em quais minutos os spreads podem abrir e as execuções piorarem. Há quem prefira não abrir posição 15–30 minutos antes/depois de eventos-chave; outros operam o impulso com tamanho menor e stops mais largos. Qualquer caminho é válido — desde que seja decidido antes do número, não depois.

Quando pausar (e por que isso ajuda)

Sequências ruins acontecem até com métodos sólidos. Reduzir tamanho temporariamente ou pular uma sessão não é desistir; é preservar capital e cabeça. O que costuma ajustar o rumo: operar menos pares, esperar estrutura mais limpa, evitar horários mortos em que o spread incha. Revisar capturas de tela (entrada/gestão/saída) revela padrões que não aparecem no calor do momento.

Do plano à execução: o básico que segura as pontas

Para quem pesquisa forex como operar, o caminho prático é definir janela de atuação (manhã, tarde, noite), confirmar custos médios no horário escolhido, manter o risco pequeno e repetível e revisar o diário de operações. Menos variedade e mais consistência fazem diferença. É assim que a performance deixa de depender de “dias de sorte” e passa a refletir processo.

Fechando a conta

Forex recompensa processo consistente mais do que previsões brilhantes. Cuide da base (execução, custos, risco), mantenha um plano curto e funcional e avalie resultados em R. No longo prazo, essa combinação discreta pesa mais na curva de capital do que qualquer “atalho” de rede social.
 

