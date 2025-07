Mais um campo-grandense faz a quina e ganha R$ 26 mil na Mega-Sena

ECONOMIA

Apesar da queda, risco fiscal pode fazer a moeda americana subir novamente

Depois de subir quase 30% em 2024, quando superou a barreira dos R$ 6,00 e atingiu o maior valor nominal da história, o dólar à vista caiu mais de 11% em relação ao real no primeiro semestre e furou o piso de R$ 5,50.

Boa parte dos analistas ouvidos pela Broadcast vê espaço para a moeda americana descer a R$ 5,40 no curtíssimo prazo.

Casas como Itaú Unibanco, BTG Pactual e MCM 4intelligence reduziram neste mês as projeções para o dólar no fim do ano, mas ainda esperam que a divisa chegue a dezembro acima dos níveis atuais em razão das questões fiscais domésticas

A avaliação dos especialistas é que a tendência de enfraquecimento global da moeda americana deve se manter nos próximos meses.

O índice DXY, termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, cai mais de 10% em 2025.

O movimento reflete as desconfianças em torno da economia dos Estados Unidos após a guerra tarifária deflagrada pelo presidente Donald Trump.

Além disso, o real vai receber o apoio da permanência da taxa básica de juros em 15% ao ano por "período bastante prolongado", como já sinalizado pelo próprio Banco Central, o que estimula as operações de carry trade.

A grande dúvida é se esses dois pontos favoráveis à moeda brasileira vão conseguir se contrapor à piora sazonal do fluxo cambial ao longo do segundo semestre e a um eventual aumento da percepção de risco fiscal.

Na semana passada, com a derrubada pelo Congresso do decreto que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), voltou à baila o debate sobre descumprimento das metas fiscais - em particular a de 2026, que prevê superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB).

Há também um novo ingrediente que pode provocar solavancos na taxa de câmbio daqui para a frente: as apostas em torno da corrida presidencial em 2026.

O economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, é um dos pessimistas em relação ao real, embora tenha reduzido no início de junho a previsão de taxa de câmbio no fim do ano de R$ 6,50 para R$ 6,00.

A mudança foi para incorporar duas informações ao cenário: a permanência da Selic em 15% ao ano e a perspectiva de continuidade do recuo global da moeda americana - em razão de provável corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) neste ano e "desconforto dos investidores" com o quadro político e fiscal dos EUA.

"O problema para o real vai ser o aumento do risco soberano do Brasil por conta da preocupação com o crescimento do endividamento público, que estranhamente ainda não está fazendo preço nos mercados. A questão não é nem se o governo vai cumprir as metas fiscais, mas que as metas são insuficientes para evitar o crescimento da dívida em relação ao PIB", diz Padovani.

O economista pondera, contudo, que a percepção de piora das contas públicas pode ter seu efeito mitigado na percepção de risco por apostas de mudança de governo com a eleição presidencial de 2026.

"A perspectiva de transição política pode trazer um viés positivo para o real e anular em parte as preocupações com o crescimento do endividamento público. Mas ainda vejo um real mais fraco no fim do ano", diz Padovani.

A MCM 4intelligence é outra instituição que mantém visão cautelosa para o segundo semestre, embora recentemente tenha revisado para baixo a previsão para o dólar no fim do ano, de R$ 5,80 para R$ 5,70.

A avaliação da consultoria é a de que as "incertezas fiscais e políticas domésticas", neste momento com pouca influência sobre o câmbio, "tendem a ganhar protagonismo"

"A fragilidade fiscal do governo federal, particularmente no que concerne ao equilíbrio das contas para 2026, tem sido agravada pelo acirramento da disputa político-eleitoral antecipada, materializada na rejeição pelo Congresso das recentes medidas de ajuste tributário propostas pelo Executivo", afirma a consultoria.

"Em meio à crise de popularidade do governo, esse cenário de confronto tende a persistir e potencialmente se intensificar. O resultado deve ser a perda parcial do vigor recente da moeda brasileira ao longo dos próximos meses."

O economista do Integral Group, Daniel Miraglia, está na ponta mais otimista e acredita que o dólar tem espaço para recuar ainda mais no curto prazo e terminar o ano abaixo dos níveis atuais.

Além de a moeda americana permanecer fraca no mundo, com menor risco geopolítico após o arrefecimento das tensões no Oriente Médio e provável corte de juros pelo Fed, o real pode ser beneficiado pela incorporação na taxa de câmbio de um cenário de troca de governo em 2027, segundo ele.

Para Miraglia, a derrubada do IOF sugere que parte expressiva do Congresso começa a abandonar o governo Lula, cuja popularidade está em baixa, e a se posicionar para dar apoio a um candidato da oposição, em tese mais comprometido com a austeridade fiscal. Ele chama a atenção para a safra recente de pesquisas eleitorais mostrando candidatos competitivos à direita no espectro político

"Parte do mercado viu essa derrota do governo como um sinal de que Lula não vai vencer a reeleição. Ao mesmo tempo, o Congresso colocou o governo em uma sinuca de bico, recusando a agenda de aumento de impostos e forçando a um contingenciamento maior para cumprir as metas, o que é positivo para os ativos locais", diz Miraglia.

Ele acrescenta que, do ponto de vista de risco e retorno, vê até mais espaço para ganhos com Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-Bs), títulos públicos ligados à inflação, e o Ibovespa.

O economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto de Almeida, reduziu em junho a expectativa para a taxa de câmbio no fim deste ano, de R$ 6,00 para R$ 5,50, em razão do enfraquecimento global da moeda americana.

Mansueto também diminuiu a projeção para o dólar em 2026, de R$ 6,10 para R$ 5,50, ressaltando que a trajetória do câmbio no ano que vem vai depender de fatores domésticos, "especialmente do processo político e da expectativa de como a próxima administração enfrentará o problema fiscal estrutural".

O Itaú Unibanco revisou em junho as projeções para a taxa de câmbio no fim de 2025 e de 2026 de R$ 5,75 para R$ 5,65. Além da perda de força global do dólar, o real é beneficiado pelo diferencial de juros elevado e por um prêmio de risco relativamente bem comportado.

O banco pondera que, diante das dúvidas relacionadas às contas públicas e de um quadro de contas externas pressionadas, optou por uma postura mais cautelosa em suas estimativas.

