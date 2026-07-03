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Malha Oeste tem concessão prorrogada e reduz incertezas no mercado

Acordo entre União e Rumo mantém gestão da ferrovia por mais 180 dias, enquanto governo prepara relicitação com previsão de até R$ 29 bilhões em investimentos

Welyson Lucas

03/07/2026 - 18h35
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A prorrogação por mais 180 dias da concessão da Malha Oeste representa um novo capítulo para uma das mais importantes ferrovias de Mato Grosso do Sul e do país.

O acordo firmado entre o Governo Federal e a Rumo evita um vazio jurídico na administração da malha ferroviária e cria as condições para a conclusão do processo de relicitação, considerado estratégico para a logística nacional e para o escoamento da produção sul-mato-grossense.

O termo aditivo foi assinado às vésperas do encerramento do contrato original de 30 anos, garantindo que a concessionária permaneça responsável pela preservação da infraestrutura enquanto são finalizadas as etapas necessárias para a nova licitação.

A medida também reduz as incertezas regulatórias que cercavam o futuro da ferrovia, avaliação compartilhada por analistas do mercado financeiro.

Durante o período de transição, entretanto, não haverá operação de transporte ferroviário. A Rumo ficará encarregada apenas da vigilância patrimonial, manutenção essencial da via permanente, monitoramento da infraestrutura e apoio às fiscalizações dos órgãos responsáveis, preservando os ativos até que um novo concessionário assuma a malha.

Outro ponto considerado relevante é o início do chamado "encontro de contas" entre a concessionária e a União.

O procedimento deverá apurar créditos e débitos acumulados ao longo da concessão, incluindo pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, investimentos ainda não amortizados, passivos regulatórios e demais obrigações existentes entre as partes. A expectativa é que essa etapa seja concluída dentro do período de prorrogação.

Na avaliação de analistas, o acordo oferece maior previsibilidade para investidores ao estabelecer um cronograma para a resolução das pendências financeiras e regulatórias envolvendo a concessão.

Também foi visto como positivo o reconhecimento formal de que a controladora Rumo S.A. não responde solidariamente pelas obrigações específicas da Malha Oeste, reduzindo potenciais riscos para a companhia.

Ferrovia estratégica para Mato Grosso do Sul

Com aproximadamente 1,9 mil quilômetros de extensão, a Malha Oeste conecta Corumbá, em Mato Grosso do Sul, ao interior de São Paulo, formando um corredor logístico fundamental para o transporte de minério de ferro, celulose e outras cargas destinadas principalmente ao Porto de Santos.

A ferrovia também possui potencial para ampliar a integração comercial com Bolívia e Paraguai.

Apesar da importância estratégica, a ferrovia enfrenta anos de baixa utilização e deterioração da infraestrutura. O pedido de devolução da concessão pela Rumo foi apresentado em 2020, diante do desequilíbrio econômico do contrato e da necessidade de uma nova modelagem capaz de atrair investimentos privados.

Nova licitação prevê investimentos bilionários

A expectativa do Ministério dos Transportes é realizar o leilão da nova concessão ainda neste ano, após a conclusão das análises técnicas e regulatórias.

O projeto prevê investimentos de cerca de R$ 29 bilhões ao longo do contrato, destinados à recuperação da infraestrutura, aumento da capacidade operacional e modernização da ferrovia.

Para Mato Grosso do Sul, a nova concessão é vista como uma oportunidade para fortalecer a competitividade do agronegócio, da mineração e da indústria de celulose, reduzindo custos logísticos e ampliando a capacidade de transporte de cargas.

A modernização da Malha Oeste também é considerada peça-chave para consolidar o Estado como um dos principais corredores logísticos do Centro-Oeste brasileiro. 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2978, sexta-feira (03/07)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/07/2026 20h14

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2978 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2978 são:

Primeiro sorteio

  •   42 - 01 - 08 - 38 - 35 - 15 

Segundo sorteio

  •  50 - 23 - 24 - 06 - 41 - 46 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2979

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 6 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2945, sexta-feira (03/07)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/07/2026 20h10

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2945 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2945 são:

  •   47 - 46 - 07 - 10 - 00 - 14 - 84 - 18 - 74 - 59 - 22 - 05 - 81 - 64 - 04 - 76 - 57 - 97 - 40 - 24  

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2946

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 6 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 2946. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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