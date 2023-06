Unificação do ICMS no país faz MS perder status de menor alíquota dos combustíveis

A partir de hoje (1º) passa a valer a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que unifica a cobrança do imposto em todo o país. A cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicado sobre os combustíveis fará com que Mato Grosso do Sul tenha a maior alíquota entre as unidades federativas.

A mudança na regra tributária foi instituída pela Lei Complementar nº 192, de 2022. Com ela, o sistema de cobrança passou de ad valorem (cobrança com base em uma alíquota que incide sobre o valor da transação) para ad rem (cobrança com valor único que incide sobre a quantidade de litros). Assim, o ICMS deixará de variar quinzenalmente, de acordo com os preços dos combustíveis nas bombas.

Mato Grosso do Sul possuía uma das menores alíquotas do país (17%), cobrando em média R$ 0,92 do ICMS por litro de combustível vendido. Diante disso, o Estado passa a ter a mesma média aplicada por todos os Estados. Conforme levantamento, o preço deve subir R$ 0,30.

Inicialmente previsto com valor superior a R$ 1,40, o preço único do ICMS sobre o litro de combustível em todo o Brasil ficou definido em R$ 1,22, valor superior aos R$ 0,92 praticados anteriormente em Mato Grosso do Sul.

Outros 22 Estados também sofreram aumentos, apenas Piauí (R$ -0,22), Amazonas (R$ -0,11) e Alagoas (R$ 0,04) vão se beneficiar e terão pequenas reduções, enquanto em Roraima não haverá nenhuma mudança.

Existem algumas pontos a serem analisadas sobre o aumento do ICMS que podem ou não afetar o consumidor final. Primeiro, que os preços nas bombas não precisam necessariamente subir, já que tal elevação de R$ 0,30 só ocorrerá se o reajuste for integralmente repassado aos clientes nas bombas de combustíveis de todo o Estado.

Outra situação são as reduções de preço feitas pela Petrobras nas distribuidoras. Isso pode contribuir para que os preços não se elevem e eles se mantenham estáveis, controlando a inflação. Intervenção direta do Governo Federal através de MPs (medidas provisórias) é outra alternativa.

Confira quanto o consumidor pagava de imposto por litro de combustível em cada estado brasileiro, e quanto passa a pagar a partir de hoje (1º) com a unificação do ICMS.

Estado ICMS atual (R$ por litro) ICMS a partir de junho (R$ por litro) diferença MS 0,92 1,22 0,30 RS 0,93 1,22 0,29 GO 0,93 1,22 0,29 AP 0,95 1,22 0,27 MT 0,95 1,22 0,27 SC 0,95 1,22 0,27 SP 0,96 1,22 0,26 PB 0,96 1,22 0,26 PE 0,96 1,22 0,26 ES 0,97 1,22 0,25 MG 0,98 1,22 0,24 PR 1,00 1,22 0,22 RJ 1,01 1,22 0,21 DF 1,03 1,22 0,19 RO 1,05 1,22 0 SE 1,05 1,22 0,17 RR 1,05 1,22 0,17 PA 1,08 1,22 0,14 MA 1,10 1,22 0,12 BA 1,14 1,22 0,08 CE 1,15 1,22 0,07 TO 1,17 1,22 0,05 AC 1,19 1,22 0,03 RN 1,20 1,22 0,02 AL 1,26 1,22 -0,02 AM 1,33 1,22 -0,09 PI 1,34 1,22 -0,1

