Economia

LEVANTAMENTO

Mato Grosso do Sul tem 597 mil hectares sem dono declarado, aponta relatório

Área do chamado vazio fundiário no Estado equivale quase ao tamanho da região metropolitana do Rio de Janeiro

Clodoaldo Silva, de Brasília

21/02/2026 - 08h00
Mato Grosso do Sul tem 597 mil hectares sem dono declarado, os chamados vazios fundiários, e outros 341,1 mil hectares sem o Cadastro Ambiental Rural (CAR), de acordo com o Termômetro do Código Florestal (TCF), divulgado no fim do mês passado. A área no Estado equivale quase ao tamanho da região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ).

A iniciativa de entidades civis acompanha se o Código Florestal vem sendo implementado nos estados e municípios brasileiros.

Os dados, referentes aos anos de 2024 a 2025, ajudam a aprofundar o diagnóstico sobre onde o País avançou e onde estão os principais obstáculos à aplicação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 12.651/2012).

Neste levantamento, entre as novidades desta atualização do TCF, está a identificação dos chamados vazios fundiários, áreas sem informações sobre titularidade, que somam cerca de 67,2 milhões de hectares no Brasil. 

Desse total, 596,9 mil hectares em Mato Grosso do Sul estão sem titularidade e outros 341,1 mil hectares não estão registrados no CAR. Cerca de 34,309 milhões de hectares estão cadastrados.

Outro dado apontado no estudo são as sobreposições (duplicidade no registro do CAR em que duas ou mais pessoas ou imóveis apontam a mesma área como parte de suas propriedades), que chegam a 886 mil hectares no Estado, envolvendo imóveis rurais.

São 405,6 mil hectares que sobrepõem Unidades de Conservação, 337,4 mil hectares que sobrepõem terras indígenas, 135,1 mil hectares que sobrepõem assentamentos e 7.826 hectares que sobrepõem territórios quilombolas.

De acordo com o documento, em 2024 e 2025, as sobreposições de imóveis rurais a Unidades de Conservação cresceram 9%, porcentual superior ao aumento de 5% no total de cadastros no CAR no mesmo período em todo o País.

“O dado indica que o volume de registros avança mais rápido do que a capacidade de validação das informações, ampliando a exposição a riscos socioambientais, sobretudo em áreas de expansão agropecuária”, afirma o Observatório do Código Florestal (OCF), entidade que organiza o Termômetro do Código Florestal.

Outra constatação do levantamento é que o deficit ambiental é elevado em Mato Grosso do Sul. Nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) e nas Reservas Legais (RLs), que deveriam ser restauradas para a adequação ambiental dos imóveis rurais, o passivo estadual de Reservas Legais chegou a 1,044 milhão de hectares, enquanto o deficit em APPs é de 212,8 mil de hectares, indicando que a recuperação dessas áreas segue longe do necessário.

NACIONAL

Os dados mais recentes do TCF mostram que o Brasil alcançou 436,9 milhões de hectares inscritos no CAR, ante 428,9 milhões de hectares na atualização anterior. O avanço é de 1,87%, com cerca de 8 milhões de hectares a mais cadastrados.

“Ainda assim, aproximadamente 24,6 milhões de hectares de imóveis rurais não declarados, terras públicas não destinadas, áreas com conflitos fundiários e territórios coletivos com cadastros incompletos seguem fora do sistema. Soma-se a isso o fato de que a análise dos cadastros pelos órgãos ambientais estaduais continua lenta, o que aumenta o risco de inconsistências, sobreposições e conflitos fundiários”, afirma a entidade no documento.

O secretário-executivo do Observatório do Código Florestal, Marcelo Elvira, destaca os avanços apresentados pelos dados, mas ressalta que ainda é necessário conectar regularização ambiental, segurança jurídica e metas climáticas a partir da efetiva implementação do código.

He destaca os avanços apresentados pelos dados, mas ressalta que ainda é necessário conectar regularização ambiental, segurança jurídica e metas climáticas a partir da efetiva implementação do Código.

“Os dados apresentados pelo termômetro reafirmam que o Código Florestal já existe como política, mas ainda não como prática consolidada nos biomas. Há informação, há instrumentos, mas falta transformar esse acúmulo em decisões concretas que orientem o uso da terra e a proteção da vegetação nativa”, afirmou Marcelo Elvira.

TERMÔMETRO

O TCF é uma iniciativa da rede do Observatório do Código Florestal e reúne informações atualizadas sobre a implementação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa no Brasil. A ferramenta disponibiliza dados em mapas e gráficos, com recortes por estados, municípios, biomas e para o País como um todo.

As informações são geradas e analisadas pelo comitê técnico do TCF, composto por sete organizações da sociedade civil: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), Centro de Inteligência Territorial da UFMG (CIT/UFMG), Instituto Centro de Vida (ICV), Imaflora, Instituto Socioambiental (ISA), BVRio e Amigos da Terra – Amazônia Brasileira. O desenvolvimento da plataforma é realizado pelo Ipam.

O Observatório do Código Florestal é uma rede de 48 organizações da sociedade civil, criada em 2013, com o objetivo de monitorar a implementação bem-sucedida da Lei de Proteção da Vegetação Nativa.

Tem como propósito fortalecer o papel da sociedade civil na defesa da vegetação brasileira e articular com os mais diversos atores pela proteção da vegetação nativa, produção sustentável e recuperação de ambientes naturais.

*Saiba



LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6957, sexta-feira (20/02): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/02/2026 08h26

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6957 da Quina na noite desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 12.651,97)
  • 3 acertos - 4.205 apostas ganhadoras, (R$ 120,35)
  • 2 acertos - 108.851 apostas ganhadoras, (R$ 4,64)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6957 são:

  • 74 - 14 - 18 - 67 - 11

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6965

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 21 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6965. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2890, sexta-feira (20/02): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/02/2026 08h24

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2890 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,3 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 44.416,99)
  • 18 acertos - 66 apostas ganhadoras, (R$ 2.523,69)
  • 17 acertos - 692 apostas ganhadoras, (R$ 240,69)
  • 16 acertos - 3801 apostas ganhadoras, (R$ 43,82)
  • 15 acertos - 15757 apostas ganhadoras, (R$ 10,57)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 133.250,96)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2890 são:

  • 30 - 90 - 48 - 96 - 26 - 88 - 55 - 13 - 01 - 95 - 23 - 89 - 56 - 28 - 73 - 20 - 69 - 67 - 82 - 87 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2891

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 23 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2891. O valor da premiação está estimado em R$ 5,1 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).







O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

