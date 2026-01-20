Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IMAPCTO

MEIs de cinco cidades de MS têm potencial de faturar R$ 8,6 bilhões

Volume de negócios estimados para 2026 equivale a quase 3,5% do PIB projetado para Mato Grosso do Sul

Súzan Benites

Súzan Benites

20/01/2026 - 08h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os microempreendedores individuais (MEIs) deixaram de ser apenas uma porta de entrada para a formalização do trabalho informal e passaram a ter peso relevante na economia de Mato Grosso do Sul.

Somente nas cinco maiores cidades do Estado: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã, há mais de 106,7 mil CNPJs ativos, com potencial de movimentar até R$ 8,649 bilhões em faturamento este ano.

Dentro das projeções elaboradas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano, esse potencial de faturamento dos microempreendedores representaria quase 3,5% da fatia do PIB projetado.

m relatório da Semadesc, com análise técnica para o PIB no período 2023-2029, a projeção para este ano é de atingir R$ 251 bilhões.

Essa força de trabalho em Mato Grosso do Sul tem também sua contribuição para a arrecadação pública. Como MEI, cada trabalhador contribui com 5% mensal para a União, enquanto R$ 5 vão para os cofres do município em que o CNPJ foi cadastrado, além de R$ 1 arrecadado para a Fazenda estadual.

Conforme estudos mais recentes que buscam entender as contribuições do sistema MEI para o trabalhador e para o poder público, há sinais de que as contribuições previdenciárias registraram aumento, mas a renda dos microempreendedores ainda não sofreu um impacto imediato para gerar aumento de ganhos financeiros para esse público.

“Embora a formalização tenha ajudado na inclusão previdenciária, ela não resultou, de forma imediata, em um aumento expressivo nos ganhos financeiros dos participantes. Esse achado reflete a complexidade do impacto de políticas públicas em contextos econômicos e sociais distintos, como o brasileiro, em que a formalização não é suficiente para superar os desafios estruturais”, comentou o pesquisador mestre em Economia Gabriel Antony Leal de Miranda.

Ele desenvolveu um estudo intitulado Efeitos do Microempreendedor Individual (MEI) sobre o rendimento e contribuição previdenciária no Brasil, publicado este ano.

No trabalho, o pesquisador pontua que ainda existem desafios para gerar efeitos sobre a renda que esbarram na sustentabilidade fiscal.

“A análise do MEI indica que a sustentabilidade fiscal do modelo ainda enfrenta dificuldades, especialmente com relação à inadimplência. Dados da Receita Federal apontam que uma parcela significativa dos microempreendedores formalizados não mantém regularidade nas contribuições, o que levanta questões sobre a eficácia de políticas voltadas para a formalização sem um conjunto mais robusto de incentivos e mecanismos de suporte”, aponta o estudo. 

Alinhamento de incentivos financeiros com estratégias de capacitações técnicas e apoio institucional promovidos pelo poder público e outros atores podem criar um ambiente de empreendedorismo mais sustentável.

DESAFIOS

Nesse contexto de desafios para os milhares de microempreendedores individuais de Mato Grosso do Sul, o período de começo do ano representa uma das maiores barreiras para quem quer prosseguir na formalidade.

Vai até o dia 30 de janeiro o prazo para que todos os MEIs (faturamento anual de até R$ 81 mil por ano) no Estado, e no País, verifiquem se permanecem com os benefícios do sistema tributário Simples Nacional. 

Essa regra também vale para as microempresas (faturamento anual bruto de até R$ 360 mil) e para as empresas de pequeno porte, ou chamadas também de EPP (faturamento anual bruto entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões).

Nesse cenário, os MEIs é que podem sofrer os maiores impactos, porque acabam ficando desenquadrados do Simples Nacional se obtiverem faturamento acima dos R$ 81 mil no ano anterior. 

Atualmente, existe um mutirão sendo realizado pelo Sebrae-MS para tirar dúvidas e atender esses microempresários que se encontram desenquadrados. Quem está nesse tipo de situação, por exemplo, não consegue mais emitir nota fiscal para receber pagamentos por serviços prestados.

Somente em Campo Grande, os atendimentos são feitos na sede do Sebrae (Avenida Mato Grosso, nº 1.661), Sebrae Parati/Aero Rancho (Rua da Divisão, nº 545) e no Pátio Shopping do Centro (Rua Marechal Rondon, nº 1.380). Também há atendimentos em Três Lagoas, Ponta Porã, Dourados e Corumbá.

“O MEI regular permanece emitindo notas fiscais, pagando menos tributos e tendo os mesmos benefícios de uma pessoa jurídica. Mas, caso não esteja atento e perca o prazo, a sua empresa fica fora do regime diferenciado, estando sujeita aos tributos e obrigações de uma Microempresa, e, por isso, precisará contratar um contador e arcar com os demais registros e impostos necessários à modalidade empresarial”, explica a coordenadora de atendimento territorial do Sebrae-MS, Andréa Barrera.

No caso de quem tem registro como MEI, mas acaba parando de executar serviços pelo CNPJ, é preciso que o empreendedor faça o fechamento do registro. Caso contrário, os tributos continuam sendo cobrados com juros e correção monetária.

Em uma análise de recorte de Naviraí, para compreender os desafios da gestão financeira e sobrevivência de pequenas empresas, feita pela administradora Geovana Batista da Silva Garcia, com orientação do pesquisador dr. Marco Antonio Costa da Silva, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), os dados obtidos mostram alguns dos desafios dos empreendedores no Estado.

“A principal fragilidade da empresa está na falta de gestão integrada das finanças, com carência de planejamento orçamentário, controle de custos e formação de reservas financeiras. Esses fatores explicam o risco de insolvência e a incapacidade de expansão. Entretanto, o leve sinal de recuperação observado em 2024 sugere que a adoção de medidas corretivas, como reestruturação de dívidas, aprimoramento do controle de caixa e uso de tecnologias de gestão pode contribuir para restabelecer o equilíbrio financeiro e aumentar a resiliência empresarial”, detalhou a pesquisa publicada este ano.

(Colaborou Rodolfo César)

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2914, segunda-feira (19/01): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/01/2026 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2914 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 33 apostas ganhadoras, (R$ 4.663,91)
  • 4 acertos - 1.398 apostas ganhadoras, (R$ 125,81)
  • 3 acertos - 26.624 apostas ganhadoras, (R$ 3,30)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 20 apostas ganhadoras, (R$ 6.925,90)
  • 4 acertos - 1.262 apostas ganhadoras, (R$ 139,37)
  • 3 acertos - 26.449 apostas ganhadoras, (R$ 3,32)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2914 são:

Primeiro sorteio: 20 - 37 - 04 - 47 - 48 - 17

Segundo sorteio: 26 - 07 - 33 - 41 - 30 - 02

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2920

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 21 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2920. O valor da premiação está estimado em R$ 9,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2877, segunda-feira (19/01): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/01/2026 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2877 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,6 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 84.787,62)
  • 18 acertos - 65 apostas ganhadoras, (R$ 2.445,80)
  • 17 acertos - 439 apostas ganhadoras, (R$ 362,13)
  • 16 acertos - 2929 apostas ganhadoras, (R$ 54,27)
  • 15 acertos - 13095 apostas ganhadoras, (R$ 12,14)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2877 são:

  • 43 - 04 - 18 - 91 - 09 - 42 - 62 - 05 - 85 - 52 - 17 - 24 - 36 - 02 - 86 - 21 - 69 - 99 - 60 - 72

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2878

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 21 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2878. O valor da premiação está estimado em R$ 4,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

3

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras
EDUCAÇÃO

/ 1 dia

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)

5

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 1 dia

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?