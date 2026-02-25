Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

CONSUMIDOR

Mesmo após queda de preços na estatal, combustíveis seguem em alta nos postos

Etanol ficou R$ 0,20 mais caro e óleo diesel R$ 0,05 em pouco mais de um mês nos postos de Mato Grosso do Sul

Súzan Benites

Súzan Benites

25/02/2026 - 08h20
A Petrobras reduziu o preço dos combustíveis fósseis, em suas refinarias, no fim de janeiro. Mesmo com a redução, os preços dos combustíveis ficaram mais caros em Mato Grosso do Sul. Além do aumento na gasolina e no óleo diesel, o etanol apresentou um aumento ainda maior.

Em pouco mais de um mês, o álcool combustível ficou, em média, R$ 0,20 mais caro no Estado.

Conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana entre 4 e 10 de janeiro, o litro da gasolina era comercializado pelo valor médio de R$ 6,03 – variação do mínimo de R$ 5,65 e máximo de R$ 6,85.

Já na semana passada, entre os dias 15 e 21, o preço médio ficou em R$ 6,05 – indo de R$ 5,69 a R$ 6,95.

Ainda entre os combustíveis fósseis, o óleo diesel comum saiu de R$ 5,95 para R$ 5,99 e o óleo diesel S10 foi de R$ 6,03 na primeira semana do ano, para R$ 6,08 na semana passada.

Neste período a única motivação para o aumento de preços, foi a oneração do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro. A alteração impactou em aumento de R$ 0,10 por litro de gasolina e de R$ 0,05 no óleo diesel.

No entanto, conforme publicou o Correio do Estado no primeiro mês deste ano, a partir do dia 27 de janeiro, a Petrobras reduziu seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 5,2%.

“Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro”, informou a estatal em comunicado.

IMPACTO

De acordo com o Renato Mascarenhas, diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade, os combustíveis seguiram em alta, impactados pelo aumento do ICMS e por outros fatores ao longo da cadeia.

Ainda de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o maior aumento no período foi no álcool combustível, entre 4 e 10 de janeiro o litro do etanol era comercializado pelo valor médio de R$ 4,05 – variação do mínimo de R$ 3,85 e máximo de R$ 4,97.

Já entre os dias 15 e 21 do mês atual, o preço médio ficou em R$ 4,25 – indo de R$ 4,03 a R$ 5,07.

“No caso do etanol, a menor oferta típica do período entre safras pressiona os valores, enquanto, na gasolina, custos logísticos, distribuição e dinâmicas regionais acabam limitando o repasse das reduções ao consumidor. Esse conjunto de fatores ajuda a explicar por que os preços seguem avançando”, comenta.

Segundo o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS), Edson Lazarotto, a redução anunciada pela Petrobras nunca chega integralmente às bombas.

“O efeito da redução poderá variar de acordo com a política de formação de preços adotada por cada distribuidora e por cada posto revendedor. Isso significa que o repasse pode ocorrer de forma desigual, tanto entre regiões quanto entre estabelecimentos da mesma cidade”, disse ao Correio do Estado no mês passado.

PARIDADE

O etanol ficou um pouco mais caro nos postos de todo o País e deixou de ser vantajoso financeiramente na maioria dos estados brasileiros. Em Mato Grosso do Sul também deixou de ser vantajoso fazer a troca, já que a diferença de preços no Estado ficou em 70%.

Levantamento da ANP mostra que, na média nacional, o etanol chegou a uma paridade de 73,53% em relação à gasolina. Como regra prática, ele só compensa quando fica em até 70%, já que rende menos por litro. Na prática, isso significa que, para a maioria dos motoristas, a gasolina voltou a ser a melhor escolha no bolso.

Especialistas apontam que alguns carros flex modernos conseguem rodar bem com etanol mesmo acima dos 70%, dependendo de calibração de motor e uso diário.

LOTERIA

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2359, terça-feira (24/02)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/02/2026 20h00

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2359 da Timemania na noite desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,8 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2359 são:

  • 71 - 12 - 66 - 74 - 13 - 72 - 60
  • Time do Coração: Figueirense (SC)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2360

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 26 de fevereiro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2360. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2976, terça-feira (24/02)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

24/02/2026 20h00

Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2976 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 116 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2976 são:

  • 07 - 21 - 10 - 43 - 09 - 28

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2977

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 26 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2977. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

