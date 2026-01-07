Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Imposto e taxa do lixo

Prazo maior não impede OAB-MS de ir à Justiça contra aumento do IPTU

Entidade considera prorrogação insuficiente e aponta ilegalidades na cobrança em Campo Grande

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

07/01/2026 - 14h38
A prorrogação da data de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Campo Grande, do dia 10 de fevereiro para o dia 12 de fevereiro, já acertada em reunião entre representantes da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) e a prefeita Adriane Lopes (PP), na manhã desta quarta-feira (7), não será suficiente para que a instituição deixe de ir à Justiça contra o aumento verificado pelos contribuintes no carnê do imposto neste ano.

A ação civil pública elaborada pela Comissão de Direito Tributário da OAB-MS já está pronta e deve ser ajuizada na manhã desta quinta-feira (8), conforme apurou o Correio do Estado.

No início da tarde desta quarta-feira (7), a prefeitura de Campo Grande prorrogou o prazo para pagamento do IPTU com 10% de desconto à vista para 12 de fevereiro, conforme publicação em Diário Oficial. 

Nos bastidores, a informação é de que a gestão da prefeita Adriane Lopes acenou apenas com a prorrogação do prazo para a cobrança do IPTU, mas sem qualquer revisão do aumento do imposto, classificado como abusivo não apenas pelo fato de, em alguns casos, o valor cobrado ter quadruplicado, mas também por não ter cumprido ritos legais que antecedem a cobrança.

É na violação desses ritos, como a não publicação das alterações nas plantas de alguns imóveis (e da eventual alteração de alíquota), além da mudança do Perfil Socioeconômico Imobiliário (PSEI) para majorar o valor cobrado pelo imposto, que a OAB-MS está ancorando sua ação civil pública.

Na reunião desta quarta-feira com a prefeita Adriane Lopes, a gestora acenou apenas com a prorrogação do prazo para o pagamento do imposto e nem sequer abriu a possibilidade de retomar o desconto de 20% para pagamento à vista do tributo, prática das últimas duas décadas, encerrada neste exercício.

Além disso, Adriane Lopes não deu qualquer sinal no sentido de revisar os critérios adotados no novo Perfil Socioeconômico Imobiliário, que fez com que o IPTU — em razão da valorização do imóvel — e a taxa do lixo disparassem para moradores de alguns bairros de Campo Grande.

“A OAB-MS reafirma que não concorda com a mera prorrogação do prazo para pagamento do IPTU à vista, com desconto, e irá prosseguir com a ação civil pública contra a cobrança”, disse ao Correio do Estado o presidente da Ordem dos Advogados em MS, Bitto Pereira.

Na reunião da manhã desta quarta-feira (8), a prefeitura pediu ao secretário-geral da Ordem, Luís René Gonçalves do Amaral, que a instituição elaborasse uma lista com os pontos a serem questionados na cobrança do imposto, para que posteriormente fossem respondidos. A diretoria da OAB-MS exige que a prefeitura apresente documentos que fundamentem a mudança na cobrança do imposto, exigência que o município não garantiu que fará, nem mesmo na resposta extrajudicial proposta na reunião desta manhã.

Além de representantes da OAB-MS, vereadores que participam da comissão que analisa o aumento do IPTU acreditam que a administração de Adriane Lopes quer ganhar tempo com a prorrogação, sem dar qualquer aceno de que os valores cobrados serão revistos.

Na Câmara, os vereadores estão divididos quanto à convocação de uma sessão extraordinária para rever o decreto de Adriane Lopes, do ano passado, que estabeleceu os critérios para a cobrança do IPTU deste ano. Até o início da semana, essa possibilidade era quase unânime. Após as reuniões desta terça-feira, vereadores alinhados ao município tentam fazer com que os colegas que defendem a suspensão da cobrança mudem de ideia.
 

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/01/2026 08h26

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6920 da Quina na noite desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 12.843.835,20)
  • 4 acertos - 77 apostas ganhadoras, (R$ 8.553,65)
  • 3 acertos - 6.177 apostas ganhadoras, (R$ 101,54)
  • 2 acertos - 144.248 apostas ganhadoras, (R$ 4,34)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6920 são:

  • 42 - 28 - 47 - 34 - 04

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6925

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 6 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6925. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3580, terça-feira (06/01): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

07/01/2026 08h24

Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3580 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 13 apostas ganhadoras, (R$ 535.077,32)
  • 14 acertos - 983 apostas ganhadoras, (R$ 1.123,74)
  • 13 acertos - 24818 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 259037 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 1280127 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3580 são:

  • 13 - 04 - 08 - 16 - 12 - 15 - 23 - 25 - 01 - 05 - 20 - 21 - 09 - 06 - 19

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3581

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 7 de janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3581. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

