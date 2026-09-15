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Supersafra

Milho bate recorde de produção e MS caminha para maior safra da história

Estado deve chegar a 16,2 milhões de toneladas, 14,3% acima do recorde anterior; colheita já alcança 94,9% da área semeada

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

15/09/2026 - 08h05
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Mato Grosso do Sul caminha para colher a maior safra de milho de sua história, que já deixou de ser considerada “safrinha” há bastante tempo. A produção da segunda safra 2025/2026 está estimada em 16,254 milhões de toneladas, conforme levantamento do Projeto Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga-MS), executado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS).

Caso confirmada, a produção será 14,3% maior que o recorde anterior, de 14,226 milhões de toneladas, alcançado justamente na safra passada. O novo resultado também ficará 14,3% acima da marca de 14,220 milhões de toneladas registrada em 2022/2023.

O desempenho representa uma virada significativa em relação a ciclos de menor produtividade. Em 2017/2018, por exemplo, o Estado produziu 7,838 milhões de toneladas. Desde então, apesar das oscilações provocadas principalmente pelas condições climáticas, a produção avançou e atingiu novo patamar.

Até o dia 4 deste mês, a colheita já havia alcançado 94,9% da área acompanhada em MS. Isso corresponde a aproximadamente 2,09 milhões de hectares dos 2,206 milhões de hectares estimados para o cultivo.

O avanço, porém, ocorre em ritmos diferentes entre as regiões produtoras. No norte, 99,7% da área já havia sido colhida, enquanto no sul o porcentual chegava a 94,5% e, na região central, a 93,8%.

A estimativa de produção ainda é preliminar e poderá sofrer ajustes à medida que o levantamento de produtividade avançar. Até o momento, foram realizadas 354 avaliações, correspondentes a aproximadamente 18% da área cultivada.

A metodologia prevê a ampliação da amostragem e a consolidação da produtividade após a conclusão do estudo de uso e ocupação do solo.

Fonte: Sistema de informação do Agronegócio (Siga-MS)

PRODUTIVIDADE

Um dos principais fatores que explicam a projeção recorde é o desempenho das lavouras já avaliadas. A produtividade média observada representa uma revisão significativa em relação à estimativa inicial, de 84,16 sacas por hectare.

Nas áreas acompanhadas pelos técnicos da Aprosoja-MS, foram registrados resultados entre 40 sacas por hectare e 192 sacas por hectare, evidenciando a diferença de potencial entre os municípios e propriedades.

Entre os maiores rendimentos estão Três Lagoas, com 174,3 sacas por hectare; Alcinópolis, com 167,8 sacas por hectare; Camapuã, com 165,3 sacas por hectare; e Rio Negro, com 162 sacas por hectare.

Para o analista técnico da Aprosoja-MS, Lucas Santana, os resultados mostram que parte expressiva das lavouras conseguiu aproveitar o potencial produtivo.

“Os resultados observados até o momento mostram que uma parcela significativa das lavouras conseguiu expressar um bom potencial produtivo. O acompanhamento de campo tem identificado áreas com elevado rendimento, resultado de um conjunto de fatores que envolve o estabelecimento adequado da cultura, o manejo realizado ao longo do ciclo e as condições climáticas encontradas nas diferentes regiões”.

CLIMA

Apesar do cenário positivo, os técnicos mantêm atenção sobre as áreas que ainda permanecem no campo. A ocorrência de ventos fortes pode provocar acamamento e quebramento das plantas, dificultando a colheita e elevando o risco de perdas.

“Nas áreas que ainda estão em campo, o produtor precisa manter atenção principalmente às condições climáticas e ao ponto de colheita. O risco de vendavais exige cuidado, porque pode provocar acamamento e quebramento de plantas, dificultando a operação e podendo gerar perdas. Por isso, o acompanhamento da lavoura até a retirada do milho é fundamental”, orienta Santana.

Na primeira semana de setembro, foram registrados volumes de chuva entre 5 milímetros e 55 mm em diferentes regiões do Estado. As precipitações ajudaram a manter a umidade do solo e também contribuíram para o avanço da preparação das propriedades para o próximo ciclo.

De maneira geral, as condições das lavouras são predominantemente boas, embora haja diferenças regionais.

Na região oeste, 88% das áreas avaliadas estão em boas condições, 10% regulares e 2%, ruins. No centro, 77% estão em boas condições, 14% regulares e 9%, ruins. No nordeste, 68% foram classificadas como boas, 26% regulares e 6%, ruins. Já no sul, 58% estão em boas condições, 18% regulares e 24%, ruins.

SÉRIE

A série histórica do Siga-MS mostra o tamanho do salto da produção de milho em MS. A safra projetada para 2025/2026 será 107,4% maior que a registrada em 2017/2018, quando foram produzidas 7,838 milhões de toneladas.

O crescimento, no entanto, não ocorreu de forma linear. O Estado enfrentou fortes oscilações ao longo dos ciclos. Em 2020/2021, por exemplo, a produção caiu para 6,528 milhões de toneladas, enquanto em 2023/2024 foram colhidas 8,457 milhões de toneladas.

Nos ciclos seguintes, a recuperação foi expressiva. A produção chegou a 14,220 milhões de toneladas em 2022/2023, recuou novamente em 2023/2024 e voltou a atingir 14,226 milhões de toneladas em 2024/2025.

Agora, a projeção de 16,254 milhões de toneladas estabelece um novo teto para a produção estadual. A área cultivada também cresceu no período, mas em proporção menor. Passou de 1,8 milhão de hectares em 2017/2018 para 2,2 milhões de hectares estimados nesta safra. O avanço da produtividade, portanto, tem papel importante na expansão do volume produzido.

A confirmação da supersafra de milho deverá ocorrer após a conclusão das avaliações de campo e a consolidação dos dados de produtividade.

* Saiba 

Com a conclusão da segunda safra de milho, as propriedades começam a concentrar esforços no ciclo 2026/2027 da soja.

As equipes técnicas já acompanham operações de correção do solo, dessecação pré-plantio e preparação das áreas para o estabelecimento da nova cultura.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3008, segunda-feira (14/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/09/2026 08h16

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3008 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 9.239,27)
  • 4 acertos - 530 apostas ganhadoras (R$ 139,46)
  • 3 acertos - 11.404 apostas ganhadoras (R$ 3,24)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 3.880,49)
  • 4 acertos - 695 apostas ganhadoras (R$ 106,35)
  • 3 acertos - 11.612 apostas ganhadoras (R$ 3,18)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3008 são:

Primeiro sorteio: 10 - 45 - 46 - 44 - 06 - 37 

Segundo sorteio: 28 - 36 - 34 - 42 - 20 - 12

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3009

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3009. O valor da premiação está estimado em R$ 4,1 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2975, segunda-feira (14/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/09/2026 08h15

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2975 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 95.190,30)
  • 18 acertos - 54 apostas ganhadoras (R$ 2.203,48)
  • 17 acertos -504 apostas ganhadoras (R$ 236,08)
  • 16 acertos - 2778 apostas ganhadoras (R$ 42,83)
  • 15 acertos - 11801 apostas ganhadoras (R$ 10,08)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2975 são:

  •  34 - 50 - 55 - 17 - 43 - 79 - 91 - 42 - 84 - 66 - 04 - 10 - 64 - 81 - 51 - 11 - 96 - 77 - 09 - 12 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2976

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 16 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2976. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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