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Minério de ferro tem queda de 3,1% no faturamento no 1º semestre, apesar de avanço das exportaç

Commodity respondeu por 47,2% da receita da mineração brasileira, segundo o Ibram

Estadão Conteúdo

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28/07/2026 - 22h00
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O faturamento do minério de ferro somou R$71,2 bilhões no primeiro semestre de 2026, queda de 3,1% em relação aos R$ 73,5 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, informou o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) nesta terça-feira (28).

Mesmo com o recuo, a commodity respondeu por 47,2% da receita do setor mineral, que alcançou R$ 150,7 bilhões no semestre, alta de 8,2% na comparação anual.

As exportações de minério de ferro cresceram tanto em valor quanto em volume. Os embarques renderam US$ 13,4 bilhões, avanço de 5,2% sobre o primeiro semestre de 2025, enquanto o volume exportado aumentou 2,4%, para 189,4 milhões de toneladas.

Segundo o presidente do Ibram, Pablo Cesário, a redução do faturamento decorre da variação nos preços de comercialização da commodity, apesar do aumento da produção física.

"O minério de ferro teve uma variação. Apesar de ter tido aumento de produção física, ele teve uma alteração no preço de venda, e é isso que explica”, afirmou se referindo ao recuo no faturamento da commodity.

China mantém liderança nas compras

A China permaneceu como principal destino das exportações minerais brasileiras, respondendo por 70,1% dos embarques em toneladas. Para Cesário, a concentração reflete a estrutura da indústria siderúrgica chinesa, embora outros mercados comecem a ganhar espaço.

"Vejo um interesse muito relevante na Índia, que tem mostrado taxas de crescimento maiores do que as chinesas. O minério vai para onde houver investimento em infraestrutura."

O diretor de Assuntos Minerários do Ibram, Julio Nery, afirmou que Índia, Vietnã e Camboja tendem a ampliar a demanda por minério de ferro nos próximos anos e destacou a vantagem competitiva do produto brasileiro.

"O minério brasileiro tem qualidade superior e menor pegada de carbono na produção de aço "

Investimentos e CFEM

O minério de ferro respondeu por 25,8% dos investimentos previstos pela indústria mineral entre 2026 e 2030, totalizando US$ 19,8 bilhões, alta de 1,1% em relação ao ciclo anterior.

Na arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), a commodity gerou R$ 2,551 milhões no primeiro semestre, ante R$ 2,480 milhões em igual período de 2025. 

 

A OESP não é(são) responsável(is) por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base nos Conteúdos ora disponibilizados, bem como tais Conteúdos não representam a opinião da OESP e são de inteira responsabilidade da Agência Minera Brasil

LOTERIAS

Resultado da Quina de hoje, concurso 7077, terça-feira (28/07)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/07/2026 20h08

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7077 da Quina na noite desta terça-feira, 28 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 25 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7077 são:

  • 03 - 02 - 46 - 77 - 30 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7078

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 7078. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3747, terça-feira (28/07)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

28/07/2026 20h07

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3747 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 28 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

Os números da Lotofácil 3747 são:

  •  08 - 21 - 04 - 11 - 09 - 19 - 05 - 06 - 01 - 13 - 02 0- 25 - 18 - 12 - 24

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3748

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3748. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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