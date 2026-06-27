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Produção Animal

MS acelera produção de suínos para ampliar as exportações

Mato Grosso do Sul aumenta produção, aposta em transformar milho em proteína animal e projeta alcançar 150 mil matrizes até o próximo ano

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

27/06/2026 - 09h00
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A estratégia de Mato Grosso do Sul de deixar de ser apenas um fornecedor de milho e soja para se consolidar como exportador de proteína animal está impulsionando um novo ciclo de expansão da suinocultura.

Com crescimento de quase 20% na produção de animais para abate neste ano, investimentos públicos recorde e previsão de ampliar em 36% o plantel de matrizes até 2027, o Estado aposta na cadeia suinícola para agregar valor à produção agrícola, gerar empregos e fortalecer sua economia.

Dados do Boletim Econômico da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul) mostram que, entre janeiro e maio deste ano, MS produziu 1,64 milhão de suínos destinados ao abate, alta de 19,4% em relação ao mesmo período de 2025.

No mercado externo, as exportações de carne suína in natura renderam US$ 22,5 milhões, crescimento de 57,6% na receita e de 60,7% no volume embarcado.

Segundo o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Rogério Beretta, a expansão faz parte da política estadual de industrialização da produção agropecuária.

“Hoje a gente ainda não utiliza toda a nossa produção de milho e soja, a gente ainda exporta. Então, é de interesse do Estado, dentro da política de agregação de valor, levar indústrias para transformar o nosso milho em carne e aí sim exportarmos carne com valor agregado, gerando emprego dentro do nosso estado”, afirmou.

A evolução da atividade confirma essa estratégia. Há alguns anos, Mato Grosso do Sul tinha entre 70 mil e 80 mil matrizes.

Atualmente, o Estado contabiliza mais de 130 mil matrizes, enquanto cerca de 111,5 mil estão cadastradas no programa Leitão Vida. A meta do governo é de atingir 150 mil matrizes até 2027.

Beretta afirma que o crescimento ocorre de forma planejada e sustentado pela elevada tecnificação da atividade.

“A suinocultura do Mato Grosso do Sul cresceu muito. Nossa previsão para 2027 é chegar a 150 mil matrizes. É um ritmo de crescimento que a gente entende como sustentável. O setor tem muita tecnologia envolvida e coloca o Mato Grosso do Sul em um patamar altíssimo de produção, agregação de valor e associativismo”.

INCENTIVOS

Um dos principais instrumentos para estimular a expansão da cadeia é o programa Leitão Vida, que remunera produtores conforme indicadores de sustentabilidade, biossegurança, bem-estar animal, sanidade, gestão, desempenho zootécnico e cumprimento da legislação trabalhista e ambiental.

Somente neste ano, mais de R$ 50 milhões já foram concedidos aos produtores, enquanto no ano passado os incentivos somaram R$ 75 milhões. A expectativa é de fechar este ano com aproximadamente
R$ 85 milhões em benefícios.

“Os produtores recebem esses recursos diretamente das indústrias. É uma forma que o Estado encontrou para incentivar uma produção cada vez mais tecnificada e sustentável”, explicou Beretta.

O programa foi modernizado em 2025 e atualmente conta com 272 estabelecimentos cadastrados e auditados em MS, distribuídos principalmente nos polos de São Gabriel do Oeste e da região de Dourados.

EXPORTAÇÕES

Apesar do avanço das exportações, o mercado interno vive um momento de acomodação. Em maio, o preço do suíno vivo ficou em R$ 5,70 por quilo, queda de 3,4% em relação a abril e de 15,6% na comparação anual, reflexo do aumento da oferta.

De acordo com a técnica da Famasul Eliamar Oliveira, o crescimento da produção pressiona temporariamente as cotações, mas o mercado internacional vem absorvendo parte desse excedente.

As Filipinas seguem como principal destino da carne suína sul-mato-grossense, seguidas por Argentina e Hong Kong. Entre os destaques está o aumento superior a 300% das compras argentinas.

A expectativa é de que o período de inverno fortaleça também o consumo doméstico, contribuindo para a recuperação dos preços pagos aos produtores.

Além da produção de carne, o governo aposta na transformação dos resíduos da atividade em fonte de energia e combustível renovável.

Segundo Beretta, aquilo que antes era tratado apenas como passivo ambiental se tornou uma oportunidade econômica.

“Os dejetos dos suínos hoje já geram biogás para produção de energia elétrica. Em Mato Grosso do Sul, essa geração é suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 25 mil habitantes. Agora estamos avançando também para a produção de biometano, que poderá abastecer caminhões, máquinas e veículos”.

Na avaliação do secretário, a expansão dessa tecnologia deverá contribuir para reduzir custos de produção e ajudar MS a alcançar a meta de neutralidade das emissões de carbono até 2030, consolidando a suinocultura como uma das cadeias estratégicas do agronegócio estadual.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2942, sexta-feira (26/06): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/06/2026 08h26

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2942 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 26 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 5.540.248,04)
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 62.270,37)
  • 18 acertos - 86 apostas ganhadoras, (R$ 1.810,18)
  • 17 acertos - 587 apostas ganhadoras, (R$ 265,20)
  • 16 acertos - 3509 apostas ganhadoras, (R$ 44,36)
  • 15 acertos - 14840 apostas ganhadoras, (R$ 10,49)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2942 são:

  •   43 - 96 - 29 - 63 - 74 - 51 - 18 - 98 - 81 - 02 - 84 - 76 - 48 - 15 - 20 - 69 - 27 - 35 - 99 - 78 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2943

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 29 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 2943. O valor da premiação está estimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3720, sexta-feira (26/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

27/06/2026 08h25

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3720 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 26 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 1.657.052,19)
  • 14 acertos - 1103 apostas ganhadoras, (R$ 1.144,41)
  • 13 acertos - 34950 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 343052 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 1641022 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3720 são:

  •  18 - 22 - 15 - 10 - 09 - 13 - 05 - 20 - 07 - 01 - 11 - 17 - 08 - 16 - 24 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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