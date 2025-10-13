Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

MS facilita negociação de dívida ativa; créditos "podres" chegam a R$ 13 bilhões

Estado implanta política permanente de negociação de créditos tributários, inclusive os considerados "podres", com possibilidade de desconto de até 75% em juros e multas, e parcelamento do saldo devedor em até 140 vezes

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

13/10/2025 - 08h00
Decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel (PP), na semana passada, estabeleceu novas regras para os devedores de impostos ou de outras penalidades, como multas, transacionarem suas dívidas com mais facilidade com o governo de Mato Grosso do Sul. 

O objetivo do governo é ampliar as possibilidades de negociação, como parcelamentos, o que deve, pelo lado do governo, ajudar na recuperação de créditos e a reduzir a judicialização, e, por outro lado, oferecer descontos sobre juros e multas que pesam para os contribuintes. 

Atualmente, Mato Grosso do Sul tem uma dívida ativa de aproximadamente R$ 13 bilhões. Todos os créditos, tributários e não tributários, inscritos na dívida ativa são elegíveis para o programa. 

“O instituto da transação é novo no Estado e as expectativas são as melhores diante das diversas modalidades ofertadas”, informou ao Correio do Estado a procuradora-geral do Estado Ana Carolina Ali Garcia.

Segundo a procuradora, o decreto alcança transações por adesão e também por propostas individuais.

Também há a possibilidade de transações de temas de disseminada controvérsia jurídica (teses pacificadas nos tribunais superiores), e transação no contencioso de pequeno valor.

Os acordos poderão envolver débitos de tributos, como os do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). Dívidas de natureza não tributária, como multas, por exemplo, são alcançadas pelo decreto.

Alcance

O desconto pode atingir 60% para créditos tributários de difícil recuperação. São descontos sobre juros, multas e demais acréscimos, quando o pagamento for em parcela única. Se o pagamento for parcelado, o desconto será de 50% e o parcelamento poderá ser feito em até 100 vezes.

No caso dos créditos “podres”, aqueles praticamente irrecuperáveis, as condições são ainda melhores. Eles poderão ser pagos em até 120 parcelas, e com descontos de 75% nos juros e multas para pagamento à vista, e desconto de 65% em pagamento parcelado.

Não há previsão de desconto para dívidas inscritas consideradas recuperáveis. Mas, nesses casos, o parcelamento pode ser feito em até 72 parcelas, quando se tratarem de créditos tributários diversos do ICMS ou de créditos não tributários. No caso de débitos de ICMS, o limite é de 60 parcelas.

Em situações específicas, como as que envolvem microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, pessoas naturais ou empresas em recuperação judicial, liquidação judicial, liquidação extrajudicial ou falência, o prazo de parcelamento pode ser ampliado para até 145 parcelas, e o limite máximo de redução pode chegar a 70% do valor total dos créditos.

Diferenças

O novo programa, contudo, não pode ser considerado uma espécie de Refis de caráter permanente. Esporadicamente, a administração pública lança programas de refinanciamento de dívidas tributárias ou não. 

Agora, segundo Ana Carolina Ali Garcia, trata-se de uma política de Estado, que abre possibilidade para renegociação de créditos.

“A transação tributária na dívida ativa é uma possibilidade de negociação com condições diferenciadas. Para a concessão dos benefícios, a PGE [Procuradoria-Geral do Estado] analisará o grau de recuperabilidade da dívida, não sendo extensível de forma genérica a todos contribuintes que não se encontrem nas mesmas condições”, explicou a procuradora-geral.

“Por isso, os benefícios variam de acordo com o perfil da dívida, conferindo um tratamento moderno, adequado e isonômico. As propostas de negociação podem envolver descontos em juros e multas, entrada facilitada, prazos alongados”, reiterou.

Por fim, Ana Carolina detalha, na prática, o que diferencia as transações dos programas de Refis: “Enquanto os Refis têm prazo certo, periódico e não exige essa análise, a transação vem instituída como política de Estado , de forma perene, e impõe a análise do perfil da dívida para a concessão do benefício, além de contemplar diversas modalidades”, demonstrou.

Com esta nova modalidade de negociação, MS adere a uma prática que já vem sendo levada adiante pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) há cinco anos, e por outros 13 estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pará, Espírito Santo, Ceará, Bahia, Piauí, Goiás, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3510, sábado (11/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

12/10/2025 09h02

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3510 da Lotofácil na noite deste sábado, 11 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

 

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 7.121.535,42
  • 14 acertos - 595 apostas ganhadoras, R$ 1.899,04
  • 13 acertos - 15494 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 177528 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 1059317 apostas ganhadoras, R$ 7,00

 

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3508 são:

  • 15, 05, 01, 06, 23, 14, 02, 08, 04, 21, 17, 03, 13, 07 e 2

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3511

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3511. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2306, sábado (11/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/10/2025 08h56

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2306 da Timemania na noite deste sábado, 11 de outubro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 33,5 milhões.

 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 9 apostas ganhadoras, R$ 29.774,97
  • 5 acertos - 225 apostas ganhadoras, R$ 1.701,42
  • 4 acertos - 4.706 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 45.951 apostas ganhadoras, R$ 3,50

 

  • Time do Coração: SAO PAULO /SP - 32.958 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2306 são:

  • 11, 17, 72, 76, 51, 71 e 69 
  • Time do Coração: SAO PAULO /SP

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2307

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 14 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2307. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

