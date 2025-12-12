MS garante mais R$ 276 milhões para asfaltar a MS-320 e impulsionar Vale da Celulose

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul assinou uma ordem de serviço para pavimentar a MS-320.

A rodovia vai ligar os municípios de Três Lagoas e Inocência aos demais municípios da região, contribuindo para escoar o movimento e trazer segurança para quem trafega pela região.

O investimento da obra vai chegar a R$ 276 milhões e pretende "levar integração e impulsionar a economia na região do Vale da Celulose".

O ponto de largada para o início da obra foi dado durante uma solenidade na cidade de Três Lagoas na última quinta-feira (11). Os trabalhos devem começar logo no começo de 2026, com um prazo de 18 meses, podendo ser concluído antes.

"São R$ 276 milhões em dois lotes que serão feitos em conjunto para acelerar o processo, na pavimentação de 62 km. A rodovia será um eixo estratégico fundamental para região, altamente expressivo não apenas a Três Lagoas, mas para todo Mato Grosso do Sul", afirmou o governador Eduardo Riedel.

A pavimentação da MS-320 pretende reduzir custos logísticos, facilitando o escoamento da produção agrícola e industrial, além de funcionar como rota alternativa para ligar os municípios da Costa Leste do Estado.

O investimento faz parte do pacote de financiamento do Governo do Estado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e prevê o asfaltamento de um trecho de 62,9 km, ligando a MS-377 a BR-158.

Feito por Denis Felipe com IA

Vale da celulose

Após dez anos, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou uma licitação de R$ 187,9 milhões para implantação e asfaltamento de mais 48,4 km de rodovia, no trecho entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia, uma etapa considerada decisiva para fechar o traçado de um dos principais corredores logísticos de Mato Grosso do Sul.

A obra deve concluir a ligação pavimentada entre Campo Grande e Brasilândia, reduzindo 30 quilômetros na distância entre as duas cidades, além de facilitar o acesso ao estado de São Paulo, especialmente na região de Pauliceia, que passará a ficar a cerca de 390 km da Capital.

A pavimentação da MS-040 integra o projeto da Rota da Celulose, um corredor de 870,3 km formado por trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267.

O objetivo é dar fluidez ao escoamento de madeira e celulose produzidas no leste e sudeste no Estado, regiões que concentram um dos ciclos industriais mais vigorosos de Mato Grosso do Sul.

Histórico

Inaugurada em 2014, a MS-040 já passou a demandar uma revisão completa no trecho de 210 quilômetros entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. Apesar de ser considerada uma estrada relativamente nova, parte do pavimento apresentou desgaste precoce, especialmente na região central, onde foram aplicados milhares de remendos ao longo dos últimos anos.

A rodovia também foi entregue sem acostamento, fator que aumentou a vulnerabilidade do tráfego e contribuiu para a alta incidência de acidentes envolvendo fauna silvestre, somente antas, mais de 200 foram atropeladas desde 2015, segundo dados de pesquisadores.

Com isso, o Estado planejou um conjunto de intervenções que inclui restauração do asfalto, implantação de acostamentos, melhorias de drenagem, ampliação de dispositivos de segurança e novas passagens de fauna.

*Colaborou Alicia Miyashiro

Assine o Correio do Estado



