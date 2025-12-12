Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MS garante mais R$ 276 milhões para asfaltar a MS-320 e impulsionar Vale da Celulose

Investimento vem da parceria com o BNDES e pretende escoar o movimento e criar rotas de ligação alternativas entre municípios da região leste do Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

12/12/2025 - 15h45
O governo do Estado de Mato Grosso do Sul assinou uma ordem de serviço para pavimentar a MS-320. 

A rodovia vai ligar os municípios de Três Lagoas e Inocência aos demais municípios da região, contribuindo para escoar o movimento e trazer segurança para quem trafega pela região. 

O investimento da obra vai chegar a R$ 276 milhões e pretende "levar integração e impulsionar a economia na região do Vale da Celulose". 

O ponto de largada para o início da obra foi dado durante uma solenidade na cidade de Três Lagoas na última quinta-feira (11). Os trabalhos devem começar logo no começo de 2026, com um prazo de 18 meses, podendo ser concluído antes. 

"São R$ 276 milhões em dois lotes que serão feitos em conjunto para acelerar o processo, na pavimentação de 62 km. A rodovia será um eixo estratégico fundamental para região, altamente expressivo não apenas a Três Lagoas, mas para todo Mato Grosso do Sul", afirmou o governador Eduardo Riedel. 

A pavimentação da MS-320 pretende reduzir custos logísticos, facilitando o escoamento da produção agrícola e industrial, além de funcionar como rota alternativa para ligar os municípios da Costa Leste do Estado. 

O investimento faz parte do pacote de financiamento do Governo do Estado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e prevê o asfaltamento de um trecho de 62,9 km, ligando a MS-377 a BR-158. 

Feito por Denis Felipe com IA

Vale da celulose

Após dez anos, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou uma licitação de R$ 187,9 milhões para implantação e asfaltamento de mais 48,4 km de rodovia, no trecho entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia, uma etapa considerada decisiva para fechar o traçado de um dos principais corredores logísticos de Mato Grosso do Sul. 

A obra deve concluir a ligação pavimentada entre Campo Grande e Brasilândia, reduzindo 30 quilômetros na distância entre as duas cidades, além de facilitar o acesso ao estado de São Paulo, especialmente na região de Pauliceia, que passará a ficar a cerca de 390 km da Capital. 

A pavimentação da MS-040 integra o projeto da Rota da Celulose, um corredor de 870,3 km formado por trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338  e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267. 

O objetivo é dar fluidez ao escoamento de madeira e celulose produzidas no leste e sudeste no Estado, regiões que concentram um dos ciclos industriais mais vigorosos de Mato Grosso do Sul. 

Histórico

Inaugurada em 2014, a MS-040 já passou a demandar uma revisão completa no trecho de 210 quilômetros entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. Apesar de ser considerada uma estrada relativamente nova, parte do pavimento apresentou desgaste precoce, especialmente na região central, onde foram aplicados milhares de remendos ao longo dos últimos anos. 

A rodovia também foi entregue sem acostamento, fator que aumentou a vulnerabilidade do tráfego e contribuiu para a alta incidência de acidentes envolvendo fauna silvestre, somente antas, mais de 200 foram atropeladas desde 2015, segundo dados de pesquisadores. 

Com isso, o Estado planejou um conjunto de intervenções que inclui restauração do asfalto, implantação de acostamentos, melhorias de drenagem, ampliação de dispositivos de segurança e novas passagens de fauna. 

 

*Colaborou Alicia Miyashiro

Brechós movimentam R$ 1 milhão na economia de MS

800 famílias (proprietárias dos brechós/expositores) foram beneficiadas e 200 mil itens foram vendidos entre 2024 e 2025

12/12/2025 11h00

Este fim de semana tem brechó com roupa boa, bonita e barata com preços acessíveis que cabem no bolso

Este fim de semana tem brechó com roupa boa, bonita e barata com preços acessíveis que cabem no bolso ARQUIVO PESSOAL

Continue Lendo...

Desapega Campo Grande, evento mensal que reúne dezenas de brechós, gerou R$ 1 milhão ao longo de suas 20 edições, entre 2024 e 2025, na Capital.

Ao todo, 800 famílias (proprietárias dos brechós/expositoras) foram beneficiadas e 200 mil itens foram vendidos.

A realização é do Coletivo Brechós. O evento é famoso na cidade e querido pelos campo-grandenses, que buscam por roupa boa, bonita e barata com preços acessíveis que cabem no bolso.

O valor gerado é integralmente destinado aos expositores, pois o Coletivo não retém porcentagem sobre as vendas.

Confira os números detalhados:

  • R$ 1 milhão: valor real gerado em vendas diretas pelos expositores ao longo da história do evento
  • 800 famílias: número estimado de pequenos empreendedores e desapegos pessoais que geraram renda através do projeto
  • 200 mil itens: roupas, calçados e acessórios que ganharam novos lares, evitando o descarte incorreto e lotação de aterros sanitários

De acordo com a coordenadora do Coletivo de Brechós, Val Reis, o faturamento é integral de quem expõe, das famílias e dos proprietários dos brechós.

“Nós montamos o palco, mas o show — e o lucro — é 100% de quem expõe. É fundamental esclarecer: esse 1 milhão de reais não passa pelo Coletivo. Esse valor é a soma das vendas diretas realizadas por cada expositor, fruto exclusivo do trabalho deles. Para nós, esse número simboliza autonomia: são contas pagas, material escolar comprado e comida na mesa de centenas de famílias. A organização apenas cria o ambiente propício; o mérito da conquista financeira é inteiramente de quem está lá vendendo”, explicou.

ÚLTIMO DO ANO - 20ª EDIÇÃO

'Desapega Campo Grande' ocorre neste sábado (13), das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, localizado na rua Jornalista Valdir Lago, bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

O evento reunirá mais de 60 brechós em um só lugar. São mais de 15 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2330, quinta-feira (11/12): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/12/2025 10h23

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2330 da Timemania na noite desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 64 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 79.057,26)
  • 5 acertos - 445 apostas ganhadoras, (R$ 1.776,56)
  • 4 acertos - 8.935 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 85.295 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: NAUTICO /PE - 24.435 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2330 são:

  • 31 - 56 - 50 - 57 - 22 - 52 - 69
  • Time do Coração: Náutico (PE) 

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2335

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de dezembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2335. O valor da premiação está estimado em R$ 65 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

