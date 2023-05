Com apenas 8 anos, rodovia será refeita e vai consumir até meio bilhão de reais

GOVERNO FEDERAL

O objetivo é diminuir os preços iniciais de modelos compactos com motor 1.0 para uma faixa entre R$ 50 mil e R$ 60 mil; desconto será maior para carros mais baratos

Fiat, Hyundai e Chevrolet estão entre as montadoras que podem oferecer carros mais baratos depois de o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciar, nesta quinta (25), que o governo vai reduzir o IPI e o PIS/Cofins para veículos de até R$ 120 mil.

A reportagem mostra 28 modelos e 79 versões de carros de dez montadoras que devem ter redução com o novo pacote do governo. Os valores atuais de cada um deles foram fornecidos pelas empresas. Apenas no caso da Chevrolet os preços foram obtidos em seu site oficial.

O objetivo é diminuir os preços iniciais de modelos compactos com motor 1.0 para uma faixa entre R$ 50 mil e R$ 60 mil. O desconto será maior para carros mais baratos. Hoje, os automóveis mais em conta vendidos no Brasil são o Renault Kwid, na versão Zen, e o Fiat Mobi, que custam quase R$ 69 mil.

Os altos preços dos carros populares tornaram-se tema frequente de reclamação do presidente Lula. "A fábrica de automóveis não está vendendo bem, mas qual pobre pode comprar um carro popular de R$ 90 mil?", questionou o mandatário durante sessão inaugural do Conselho de Desenvolvimento, Econômico e Social, no início do mês.

De acordo com o novo plano, a queda nos preços finais dos veículos vai variar de 1,5% a 10,96%. As alíquotas para cada faixa de redução ainda serão anunciadas pelo governo.

VEJA QUAIS MODELOS DE CARROS PODEM FICAR MAIS BARATOS COM MEDIDA DO GOVERNO



Fiat

Mobi Like 1.0 Flex 4P 2023: R$ 68.990

Mobi Trekking 1.0 Flex 4P 2023: R$ 72.290

Argo 1.0 Flex 4P 2023: R$ 79.790

Argo Drive 1.0 Flex 4P 2023: R$ 83.190

Argo Trekking 1.3 Flex 4P 2023: R$ 91.990

Argo Drive 1.3 Automático Flex 4P 2023: R$ 92.990

Argo Trekking 1.3 Automático Flex 4P 2023: R$ 97.990

Cronos 1.0 Flex 4P 2023: R$ 84.790

Cronos Drive 1.0 Flex 4P 2023: R$ 88.890

Cronos Drive 1.3 Flex 4P 2023: R$ 95.990

Cronos Drive 1.3 AT Flex 4P 2023: R$ 97.990

Cronos Precision 1.3 AT Flex 4P 2023: R$ 109.890

Pulse Drive 1.3 MT Flex 4P 2023: R$ 100.990

Pulse Drive 1.3 AT Flex 4P 2023: R$ 107.990

Pulse Audace Turbo 200 Flex AT 4P 2023: R$ 119.990

Strada Endurance Cabine Plus 1.4 EVO Flex 2023: R$ 99.990

Strada Freedom Cabine Plus 1.3 8V Flex 2023: R$ 105.990

Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 8V Flex 2023: R$ 111.990

Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 8V Flex 2023: R$ 112.990

Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 8V AT Flex 2023: R$ 118.990

Fiorino Endurance 1.4 Flex MY'24: R$ 111.990

Peugeot

New 208 Like 1.0 MT 2023: R$ 90.190

New 208 Style 1.0 MT 2023: R$ 99.990

New 208 Active 1.6 AT 2023: R$ 108.990

New 208 Allure 1.6 AT 2023: R$ 112.990

New 208 Roadtrip 1.6 AT 2023: R$ 114.990

2008 Allure 1.6 AT 2023: R$ 107.990

2008 Style 1.6 AT 2023: R$ 113.990

2008 Roadtrip 1.6 AT 2023: R$ 114.490

Partner Rapid 2023: R$110.990

Citroen

C3 Live 1.0 MT: R$ 72.990

C3 Live Pack 1.0 MT: R$ 80.990

C3 Feel 1.0 MT: R$ 83.990

C3 Feel 1.6 MT: R$ 91.990

C3 Feel Pack 1.6 AT: R$ 97.790

C3 First Edition Edition 1.0 MT: R$ 88.990

C3 First Edition Edition 1.6 AT: R$ 102.490

C4 Cactus 1.6 Live AT: R$ 108.990

Nissan

Novo Versa Sense CVT: R$ 101.190

Novo Versa Advance CVT: R$ 110.490

Kicks 1.6 Active CVT: R$ 112.990

Kicks 1.6 Active CVT com multimídia: R$ 114.990

Hyundai

HB20 2023/2024 1.0 12V Flex Sense MT5 blueAudio: R$ 82.290

HB20 2023/2024 1.0 12V Flex Comfort MT5 blueMedia: R$ 85.590

HB20 2023/2024 1.0 12V Flex Limited MT5 blueMedia: R$ 90.690

HB20 2023/2024 1.0 TGDI 12V Flex Comfort MT6 blueMedia: R$ 98.990

HB20 2023/2024 1.0 TGDI 12V Flex Comfort AT6 blueMedia: R$ 104.590

HB20 2023/2024 1.0 TGDI 12V Flex Platinum AT6 blueMedia: R$ 110.590

HB20 2023/2024 1.0 TGDI 12V Flex Platinum Plus AT6 blueMedia: R$ 119.590

HB20S 2023/2024 1.0 12V Flex Comfort MT5 blueMedia: R$ 91.890

HB20S 2023/2024 1.0 12V Flex Limited MT5 blueMedia: R$ 97.090

HB20S 2023/2024 1.0 TGDI 12V Flex Comfort AT6 blueMedia: R$ 110.890

HB20S 2023/2024 1.0 TGDI 12V Flex Platinum AT6 blueMedia: R$ 117.390

Creta 2023/2024 1.6 16V Flex Action AT6 blueAudio: R$ 116.590

Honda

New City Sedan EX CVT pintura sólida: R$ 118.700

Toyota

Yaris XL Hatch: R$ 97.990

Yaris XL Sedã: R$ 97.990

Renault

Kwid 2023/2024 Zen 1.0: R$ 68.990

Kwid 2023/2024 Intense 1.0: R$ 71.590

Kwid 2023/2024 Outsider 1.0: R$ 74.990

Stepway 2023/2024 Zen 1.0: R$ 79.990

Stepway 2023/2024 Zen 1.6: R$ 101.890

Stepway 2023/2024 Iconic CVT 1.6: R$ 113.340

Duster 2023/2024 Intense 1.6 MT: R$ 112.590

Volkswagen

Novo Polo Track 1.0 MPI: R$ 82.290

Novo Polo 1.0 MPI: R$ 86.390

Novo Polo TSI: R$ 95.990

Novo Polo Confortline TSI: R$ 106.290

Novo Polo Highline TSI: R$ 113.290

Virtus TSI: R$ 104.390 Virtus

TSI AT: R$ 115.390

Saveiro Cabine Simples Robust: R$ 94.490

Saveiro Cabine Simples Trendline: R$ 99.380

Saveiro Cabine Dupla Robust: R$ 108.780

T-Cross Sense: R$ 116.550

Chevrolet (preços a partir de)

Onix 2023: R$ 84.390

Onix Plus 2023: R$ 96.390

Spin: R$ 103.990 Montana: R$ 118.690