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Economia

CAGED

MS gerou 18,5 mil empregos no primeiro semestre de 2026, menor número desde a pandemia

Em junho, foram gerados 2.075 novos postos de trabalho no Estado, puxados pelo setor de serviços

Karina Varjão

Karina Varjão

29/07/2026 - 16h45
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Mato Grosso do Sul gerou 18.531 trabalhos com carteira assinada de janeiro a junho de 2026. O número é o menor registrado no período desde 2020, ano em que estourou a pandemia da Covid-19. 

Os dados do Novo Caged. foram divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Em 2020, foi registrado um saldo negativo de -3.008 empregos no primeiro semestre do ano, isto é, foram demitidas mais pessoas que empregadas no período. 

No ano seguinte, o saldo saltou para 29.595 empregos, um salto de mais de 32 mil vagas. Em 2022, foram 31.362 empregos gerados no semestre. O índice caiu em 2023, quando registrou 24.932 vagas. Em 2024, foram ainda menos vagas novas, 21.325. O número começou a subir novamente em 2025, quando atingiu 23.896, mas caiu neste semestre. 

O saldo é resultado de 225.415 admissões e 206.884 demissões no Estado entre janeiro e junho deste ano, puxado pelo setor de serviços, com saldo positivo de 6.462 empregos no período. 

Junho 

No mês de junho, foram gerados 2.075 novos empregos em todo o Estado, resultado de 34.031 contratações e 31.956 demissões. 

O número é maior que o registrado no mês passado, quando foram gerados 1.999 novas vagas. Esse resultado vem mostrando um leve crescimento no mercado de trabalho desde o mês de abril, quando o saldo foi de 463 vagas em todo o Estado. 

Em junho, todos os cinco setores tiveram saldos positivos, com destaque para o comércio, onde foram geradas 629 novas vagas formais. Em seguida, o setor de serviços criou 505 vagas. A construção civil teve saldo de 332 vagas, a indústria, de 323 e o agronegócio teve 286 novos postos. 

As características predominantes dos contratados foram homens (1.186), jovens entre 18 e 24 anos de idade (1.428) e com ensino médio completo (1.730). A predominância das vagas era para o ramo de serviços, vendedores de comércio em lojas e mercados. 

Empresas

No primeiro semestre, Mato Grosso do Sul também atingiu o maior número de empresas fechadas. Foram 6.250 empresas que encerraram as atividades entre janeiro e junho no Estado, o maior número desde o início da série histórica, em 2000. 

O avanço dos fechamentos ocorre justamente em um cenário de forte expansão do empreendedorismo. No mesmo período, a Jucems registrou 8.978 novas empresas, também o maior número da história para o primeiro semestre.

Segundo o economista Eduardo Matos, os principais fatores para o fato são o elevado custo do crédito, os juros ainda altos, a carga burocrática para cumprimento das obrigações tributárias e a intensa concorrência em praticamente todos os setores da economia.

Atrelado a isso, também aparece o elevado endividamento das famílias brasileiras, que afeta diretamente a atividade das empresas.

"O empresário continua enfrentando um custo muito alto para operar. Existe um enorme gasto de tempo e recursos apenas para cumprir as exigências tributárias. Soma-se a isso um ambiente de crédito caro, forte concorrência e diversas despesas que acabam reduzindo a capacidade financeira das empresas. São custos invisíveis que tornam muito difícil manter um negócio funcionando por muitos anos", afirmou ao Correio do Estado. 

Ainda segundo Matos, o recorde de fechamento de empresas não significa necessariamente que MS esteja vivendo uma crise, mas representa um indicador que merece atenção.

"Quando vemos recordes tanto na abertura quanto no encerramento de empresas, isso nos mostra que empreender ficou mais acessível, mas permanecer no mercado continua sendo um enorme desafio. Esses dados podem ser um indicativo de que parte das empresas está encontrando dificuldades para sobreviver em um ambiente de custos elevados e crédito restrito", conclui.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1257, terça-feira (28/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

29/07/2026 08h28

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1257 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 28 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 22 apostas ganhadoras, (R$ 2.494,43)
  • 5 acertos - 753 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 8.959 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Junho - 23.488 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1257 são:

  • 29 - 26 - 20 - 09 - 16 - 04 - 05
  • Mês da sorte: 07 - Julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1258

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1258. O valor da premiação está estimado em R$ 300 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2421, terça-feira (28/07): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

29/07/2026 08h24

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2421 da Timemania na noite desta terça-feira, 28 de julho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 90.146,95)
  • 5 acertos - 88 apostas ganhadoras, (R$ 1.463,42)
  • 4 acertos - 1.837 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 15.567 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

CAXIAS /RS - 3.470 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2421 são:

  •  52 - 56 - 07 - 34 - 65 - 37 - 23 
  • Time do Coração: 25 - Caxias (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2422

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de julho, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2422. O valor da premiação está estimado em R$ 5,7 milhões. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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