MS já aprovou mais de R$2,3 bilhões em investimentos pelo FCO

Ao todo, já foram destinados 88,17% do orçamento total do Fundo para o ano de 2025 e mais de 1,1 mil projetos atendidos

Karina Varjão

Karina Varjão

27/10/2025 - 15h45
Foi aprovado na última semana, pelos membros do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO) a destinação de mais R$250.775.699,21 a pedidos de financiamentos de projetos no Estado. 

Mato Grosso do Sul dispõe de um orçamento de R$2,7 bilhões para financiar projetos pelo FCO em 2025. Já foram aprovadas 1.145 cartas-consultas, totalizando um orçamento de R$2.380.397,31.

Isso significa que resta apenas 11,83% do orçamento total a ser destinado aos pedidos de financiamentos, o que dá um valor de R$319.439.602,70 até o final do ano.

Na última reunião dos membros do CEIF/FCO, foram aprovadas mais 100 cartas-consultas. Destas, 15 se enquadram na linha FCO Empresarial, totalizando R$24.474.663,51, sendo que 11 se referem a investimentos nos setores de Comércio e Serviços, duas no setor de Turismo Regional e mais duas na Indústria. 

As outras 85 se dividem da seguinte forma: 

  • Aquisição de Máquinas: 36
  • Reforma de Pastagem e Avicultura: 10 cada
  • Aquisição de Bovinos: 8
  • Correção do Solo: 6
  • Irrigação: 5
  • Retenção de Matrizes e Armazenamento: 3 cada
  • Setores de Pecuária Leiteira, Cana-de-Açúcar, Floresta e Benfeitorias e Construções: 1 cada

Ao todo, de janeiro até outubro, foram aprovadas 904 cartas-consultas da linha FCO Rural e 241 do FCO Empresarial, totalizando investimentos de mais de R$2,3 bilhões aprovados. 

Como ter acesso ao FCO

Todos os empresários ou produtores rurais que desejam iniciar, ampliar, modernizar ou relocalizar seus empreendimentos na região Centro-Oeste podem contar com o Fundo (FCO). 

Ele possui condições diferenciadas, proporcionando benefícios aos empreendedores como taxas de juros mais baixas que as do mercado, prazo de pagamento mais longo e carência maior, num valor máximo financiado pelo Fundo de R$20 milhões. 

Para solicitar o financiamento por meio do FCO, é necessário ser produtor rural ou empresário (de micro a grande porte) e desenvolver suas atividades nos estados da região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás ou no Distrito Federal). 

Os interessados em obter financiamento com recursos do Fundo devem procurar o Banco do Brasil S/A ou uma das Instituições Credenciadas: 

  • Banco Cooperativo do Brasil S.A – BANCOOB; 
  • Banco de Brasília S.A – BRB; 
  • Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE; 
  • Cooperativa de Crédito Rural – CREDICOAMO; 
  • Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL SICOPER; 
  • Agência de Fomento de Goiás S.A – GOIÁSFOMENTO; 
  • Agência de Fomento de Estado de Mato Grosso S.A – MT FOMENTO; e 
  • Banco Cooperativo SICREDI S.A. 
  • UNICRED-MT (Cooperativa De Crédito dos Médicos, Profissionais Da Saúde e Empresários de Mato Grosso)
  • Caixa Econômica Federal

Desde 2023, todas as cartas-consultas com propostas de empreendimentos tanto no setor Rural quanto no setor Empresarial podem ser preenchidas e enviadas de modo digital no site da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). 


 

BRASIL

Aposentados e pensionistas foram ressarcidos em R$2,3 milhões

Valor ressarcido pelo governo federal é voltado para vítimas de descontos irregulares de mensalidades cobradas por associações,

26/10/2025 19h00

Compartilhar
Descontos das mensalidades associativas diretamente dos benefícios previdenciários estão suspensos desde 23 abril deste ano,

Descontos das mensalidades associativas diretamente dos benefícios previdenciários estão suspensos desde 23 abril deste ano, Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Chega a R$ 2,3 bilhões o valor ressarcido pelo governo federal às vítimas de descontos irregulares de mensalidades cobradas por associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o balanço mais recente, divulgado pelo instituto, esses valores, corrigidos pela inflação, correspondem aos cerca de 3,37 mil pagamentos já emitidos. Os pagamentos estão agendados até o dia 27 de outubro.

“Nesta nova fase do acordo, mais de 500 mil beneficiários que já haviam contestado descontos e aguardavam a análise da resposta das entidades vão poder aderir ao ressarcimento”, informou o INSS.

Em nota, o instituto informou ter identificado nova irregularidade. “Pelo menos seis entidades usaram softwares para falsificar assinaturas ao responder às contestações dos aposentados e pensionistas. Muitas também enviaram gravações de áudio como resposta, o que não é aceito como prova”, disse o INSS.

Os descontos das mensalidades associativas diretamente dos benefícios previdenciários estão suspensos desde 23 abril deste ano, quando a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram a chamada Operação Sem Desconto, tornando pública a existência de um “esquema nacional” que lesou milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil.

A CGU e o INSS já instauraram 52 processos administrativos de Responsabilização (PAR) contra 50 associações e três empresas investigadas por supostamente terem fraudado o instituto, lesado aposentados e pensionistas e pagando propina a agentes públicos.

Após identificar a fraude, o governo federal decidiu restituir os aposentados e pensionistas atingidos, desde que se comprometessem a, posteriormente, não entrar com ação contra o governo. Isso não inviabiliza que as vítimas do golpe não entrem com ações contra as entidades responsáveis pela fraude.

 

Assine o Correio do Estado

ENCONTRO

CNI avalia que reunião entre Lula e Trump é avanço concreto para reverter tarifaço

Os presidentes se encontram neste domingo (26) na Malásia para discutir diversas tratativas entre os dois países, com destaque para a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

26/10/2025 09h30

Compartilhar
Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático

Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático Foto: Ricardo Stuckert/PR

Continue Lendo...

A Confederação Nacional da Indústria afirmou, em nota publicada na manhã desde domingo, 26, que a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, significou um "avanço concreto" nas negociações para reverter a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

"O diálogo entre os dois líderes representa um avanço concreto nas tratativas bilaterais e reforça o compromisso de ambos os governos com a construção de soluções equilibradas para o comércio entre Brasil e Estados Unidos", afirma a nota da CNI.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, disse que o setor acredita que, após a reunião, haverá uma solução para o tarifaço. Segundo ele, um eventual acordo devolverá "previsibilidade e competitividade às exportações brasileiras".

A CNI se colocou à disposição para contribuir tecnicamente com a retomada das relações entre Brasil e Estados Unidos "sem taxas abusivas". A entidade também defendeu que as negociações entre os países girem em torno de áreas como energia renovável, biocombustíveis, minerais críticos e tecnologia.

