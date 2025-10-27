MS já aprovou mais de R$2,3 bilhões em investimentos pelo FCO

Foi aprovado na última semana, pelos membros do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO) a destinação de mais R$250.775.699,21 a pedidos de financiamentos de projetos no Estado.
Mato Grosso do Sul dispõe de um orçamento de R$2,7 bilhões para financiar projetos pelo FCO em 2025. Já foram aprovadas 1.145 cartas-consultas, totalizando um orçamento de R$2.380.397,31.
Isso significa que resta apenas 11,83% do orçamento total a ser destinado aos pedidos de financiamentos, o que dá um valor de R$319.439.602,70 até o final do ano.
Na última reunião dos membros do CEIF/FCO, foram aprovadas mais 100 cartas-consultas. Destas, 15 se enquadram na linha FCO Empresarial, totalizando R$24.474.663,51, sendo que 11 se referem a investimentos nos setores de Comércio e Serviços, duas no setor de Turismo Regional e mais duas na Indústria.
As outras 85 se dividem da seguinte forma:
- Aquisição de Máquinas: 36
- Reforma de Pastagem e Avicultura: 10 cada
- Aquisição de Bovinos: 8
- Correção do Solo: 6
- Irrigação: 5
- Retenção de Matrizes e Armazenamento: 3 cada
- Setores de Pecuária Leiteira, Cana-de-Açúcar, Floresta e Benfeitorias e Construções: 1 cada
Ao todo, de janeiro até outubro, foram aprovadas 904 cartas-consultas da linha FCO Rural e 241 do FCO Empresarial, totalizando investimentos de mais de R$2,3 bilhões aprovados.
Como ter acesso ao FCO
Todos os empresários ou produtores rurais que desejam iniciar, ampliar, modernizar ou relocalizar seus empreendimentos na região Centro-Oeste podem contar com o Fundo (FCO).
Ele possui condições diferenciadas, proporcionando benefícios aos empreendedores como taxas de juros mais baixas que as do mercado, prazo de pagamento mais longo e carência maior, num valor máximo financiado pelo Fundo de R$20 milhões.
Para solicitar o financiamento por meio do FCO, é necessário ser produtor rural ou empresário (de micro a grande porte) e desenvolver suas atividades nos estados da região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás ou no Distrito Federal).
Os interessados em obter financiamento com recursos do Fundo devem procurar o Banco do Brasil S/A ou uma das Instituições Credenciadas:
- Banco Cooperativo do Brasil S.A – BANCOOB;
- Banco de Brasília S.A – BRB;
- Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE;
- Cooperativa de Crédito Rural – CREDICOAMO;
- Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL SICOPER;
- Agência de Fomento de Goiás S.A – GOIÁSFOMENTO;
- Agência de Fomento de Estado de Mato Grosso S.A – MT FOMENTO; e
- Banco Cooperativo SICREDI S.A.
- UNICRED-MT (Cooperativa De Crédito dos Médicos, Profissionais Da Saúde e Empresários de Mato Grosso)
- Caixa Econômica Federal
Desde 2023, todas as cartas-consultas com propostas de empreendimentos tanto no setor Rural quanto no setor Empresarial podem ser preenchidas e enviadas de modo digital no site da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).