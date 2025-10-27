MS já aprovou mais de R$2,3 bilhões em investimentos pelo FCO

Os financiamentos atendem empresários e produtores rurais do Centro-Oeste - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Foi aprovado na última semana, pelos membros do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (CEIF/FCO) a destinação de mais R$250.775.699,21 a pedidos de financiamentos de projetos no Estado.

Mato Grosso do Sul dispõe de um orçamento de R$2,7 bilhões para financiar projetos pelo FCO em 2025. Já foram aprovadas 1.145 cartas-consultas, totalizando um orçamento de R$2.380.397,31.

Isso significa que resta apenas 11,83% do orçamento total a ser destinado aos pedidos de financiamentos, o que dá um valor de R$319.439.602,70 até o final do ano.

Na última reunião dos membros do CEIF/FCO, foram aprovadas mais 100 cartas-consultas. Destas, 15 se enquadram na linha FCO Empresarial, totalizando R$24.474.663,51, sendo que 11 se referem a investimentos nos setores de Comércio e Serviços, duas no setor de Turismo Regional e mais duas na Indústria.

As outras 85 se dividem da seguinte forma:

Aquisição de Máquinas: 36

Reforma de Pastagem e Avicultura: 10 cada

Aquisição de Bovinos: 8

Correção do Solo: 6

Irrigação: 5

Retenção de Matrizes e Armazenamento: 3 cada

Setores de Pecuária Leiteira, Cana-de-Açúcar, Floresta e Benfeitorias e Construções: 1 cada

Ao todo, de janeiro até outubro, foram aprovadas 904 cartas-consultas da linha FCO Rural e 241 do FCO Empresarial, totalizando investimentos de mais de R$2,3 bilhões aprovados.

Como ter acesso ao FCO

Todos os empresários ou produtores rurais que desejam iniciar, ampliar, modernizar ou relocalizar seus empreendimentos na região Centro-Oeste podem contar com o Fundo (FCO).

Ele possui condições diferenciadas, proporcionando benefícios aos empreendedores como taxas de juros mais baixas que as do mercado, prazo de pagamento mais longo e carência maior, num valor máximo financiado pelo Fundo de R$20 milhões.

Para solicitar o financiamento por meio do FCO, é necessário ser produtor rural ou empresário (de micro a grande porte) e desenvolver suas atividades nos estados da região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás ou no Distrito Federal).

Os interessados em obter financiamento com recursos do Fundo devem procurar o Banco do Brasil S/A ou uma das Instituições Credenciadas:

Banco Cooperativo do Brasil S.A – BANCOOB;

Banco de Brasília S.A – BRB;

Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE;

Cooperativa de Crédito Rural – CREDICOAMO;

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – CENTRAL CRESOL SICOPER;

Agência de Fomento de Goiás S.A – GOIÁSFOMENTO;

Agência de Fomento de Estado de Mato Grosso S.A – MT FOMENTO; e

Banco Cooperativo SICREDI S.A.

UNICRED-MT (Cooperativa De Crédito dos Médicos, Profissionais Da Saúde e Empresários de Mato Grosso)

Caixa Econômica Federal

Desde 2023, todas as cartas-consultas com propostas de empreendimentos tanto no setor Rural quanto no setor Empresarial podem ser preenchidas e enviadas de modo digital no site da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).



