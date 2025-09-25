Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

RISCO COMERCIAL

MS tem mercado de R$ 1 bilhão com alta exposição ao tarifaço dos EUA

Ferro, carne salgada, couro e sebo bovino são os produtos com alta concentração de vendas ao mercado norte-americano

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

25/09/2025 - 08h30
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul tem um mercado de R$ 1,05 bilhão exposto a tarifas já aplicadas ou ainda sob ameaça de taxação pelos Estados Unidos, indica estudo feito pela Agência de Promoção das Exportações (Apex Brasil), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

A agência de promoção dos produtos brasileiros no mercado externo identificou que seis produtos de Mato Grosso do Sul estão excessivamente expostos ao mercado norte-americano. Ao todo, são US$ 198,5 milhões (aproximadamente R$ 1,05 bilhão, na cotação de ontem) comercializados em 2024.

Também no ano passado, Mato Grosso do Sul exportou US$ 669,6 milhões (R$ 3,5 bilhões). Porém, há em mais da metade da lista produtos que podem conquistar mercados alternativos. Os produtos sul-mato-grossenses mais expostos a tarifas já aplicadas ou a eventuais novas tarifas dos Estados Unidos são o ferro fundido, sebo bovino, couro, carne bovina salgada (em salmoura ou defumada), gorduras e óleos animais e ovos (in natura ou em pó).

A venda de ferro fundido para outros países, em 2024, resultou em receita de US$ 132 milhões, e US$ 123 milhões vieram das vendas para os EUA.

No caso do sebo bovino e da carne salgada, a exposição é total. Praticamente a totalidade da exportação desses dois produtos sul-mato-grossenses tem como destino os Estados Unidos. O sebo bovino é muito utilizado nas indústrias de cosméticos e química. Já as carnes salgadas servem de matéria-prima para produtos processados na indústria alimentícia.

Foram exportados para os EUA nada menos que US$ 46,1 milhões em sebo bovino e US$ 9,8 milhões em carnes salgadas. As gorduras animais também estão 100% expostas ao mercado norte-americano, e o total comercializado em 2024 foi de US$ 4,9 milhões.

Dos US$ 20,9 milhões de couro bovino exportados por Mato Grosso do Sul, US$ 10,3 milhões tiveram como destino os Estados Unidos. Dos US$ 3,9 milhões que os exportadores de ovos de MS faturaram, US$ 3,5 milhões foram com vendas para o mercado norte-americano.

No caso específico do ferro fundido, o tarifaço ainda não foi aplicado. O setor paga, atualmente, apenas a tarifa de 10%, imposta em abril pelo governo norte-americano. Na segunda rodada do tarifaço, em agosto, o setor escapou da tarifa adicional de 40%, aplicada pela gestão de Donald Trump, mas ainda está sujeito a regramentos específicos, que podem resultar em tarifas adicionais em um regime de cotas imposto pelo governo dos EUA.

No caso da carne bovina e seus derivados, o tarifaço de 50% está vigente, mas o setor está encontrando alternativas. O México é um dos destinos, além da China (maior parceiro de Mato Grosso do Sul e também do Brasil), que absorve parte do que os EUA deixaram de comprar.

Há sugestão da Apex para que os produtos 100% expostos ao mercado norte-americano sejam vendidos a outros mercados em potencial, como Canadá, Sérvia e Malásia no caso do sebo bovino; Bélgica, Chile e México, no caso das gorduras animais; e China, Polônia e Alemanha, no caso do couro. A carne salgada pode ser vendida para França, Suíça e Eslovênia.

Exportações

Apesar das mudanças no mercado global, as exportações de Mato Grosso do Sul para todo o mundo continuam com bom desempenho este ano. O Estado já exportou US$ 7,3 bilhões e importou bem menos: US$ 1,7 bilhão, conquistando um saldo de US$ 5,6 bilhões na balança comercial.

A China é o destino de 46,8% das exportações de MS, e comprou, entre janeiro e agosto deste ano, US$ 3,4 bilhões em produtos do Estado. Apesar do tarifaço, os Estados Unidos ainda são o segundo maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, com um volume de US$ 396,5 milhões comercializados entre janeiro e agosto e uma participação de 5,4% nas exportações. Em 2024, porém, os EUA tiveram participação de 6,7% do total exportado. Itália (3,9% de participação), Argentina (3,5%) e Holanda (3,4%) aparecem na sequência.

A celulose puxa as exportações do Estado, sendo responsável por 30% (US$ 2,2 bilhões) das vendas, seguida pela soja, que representa 27,3% (US$ 2 bilhões). A carne bovina é o terceiro produto da lista, responsável por 15,1% das vendas externas de MS (US$ 1,1 bilhão).

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2864, quarta-feira (24/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/09/2025 08h41

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2864 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 24 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 11,8 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 11 apostas ganhadoras (R$ 12.667,57 cada); 
  • 4 acertos - 1.051 apostas ganhadoras (R$ 151,52 cada);
  • 3 acertos - 22.555 apostas ganhadoras (R$ 3,53 cada).

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 21 apostas ganhadoras (R$ 5.971,86 cada); 
  • 4 acertos - 1.267 apostas ganhadoras (R$ 125,69 cada);
  • 3 acertos - 23.648 apostas ganhadoras (R$ 3,36 cada).

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2864 são:

Primeiro sorteio

  • 40 - 12 - 35 - 34 - 48 - 41

Segundo sorteio

  • 43 - 33 - 23 - 01 - 21 - 49

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2865

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2865. O valor da premiação está estimado em R$12,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2827, quarta-feira (24/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/09/2025 08h35

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2827 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 24 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,7 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador;
  • 19 acertos - 8 apostas ganhadoras, (R$ 31.875,42 cada); 
  • 18 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 2.747,88 cada); 
  • 17 acertos - 562 apostas ganhadoras, (R$ 283,58 cada); 
  • 16 acertos - 3389 apostas ganhadoras, (R$ 47,02 cada); 
  • 15 acertos - 14926 apostas ganhadoras, (R$ 10,67 cada).

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2827 são:

  • 66 - 27 - 64 - 71 - 10 - 43 - 19 - 24 - 18 - 17 - 57 - 94 - 11 - 95 - 85 - 93 - 42 - 58 - 31 - 37

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2828

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 26 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2828. O valor da premiação está estimado em R$ 7,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

