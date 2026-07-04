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Nova Alvorada do Sul lidera produção de cana e impulsiona bioenergia em MS

Município passa a ocupar a primeira posição nacional em área apta para colheita na safra 2026/2027

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

04/07/2026 - 08h30
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O município de Nova Alvorada do Sul assumiu a liderança entre os municípios com maior área de cana-de-açúcar disponível para colheita na Região Centro-Sul do Brasil na safra 2026/2027, consolidando Mato Grosso do Sul como um dos principais polos da cultura no País.

Levantamento da Serasa Experian, realizado por meio de imagens de satélite e geotecnologia, também aponta crescimento de 3,1% na área disponível para colheita em toda a região.

Ainda segundo o estudo, a área apta para colheita no Centro-Sul passou de 8,9 milhões para 9,17 milhões de hectares entre as safras 2025/2026 e 2026/2027.

Apesar da expansão, a concentração da produção permanece praticamente inalterada: os 12 municípios com maior extensão de cana respondem por cerca de 10,4% de toda a área cultivada.

A principal mudança ocorreu justamente no topo do ranking, com Nova Alvorada do Sul alcançando a primeira colocação nacional.

Outra novidade foi a entrada de Nova Andradina entre os 12 maiores produtores da região, substituindo Guaíra (SP). Também figuram entre os principais polos sul-mato-grossenses Rio Brilhante, Costa Rica e Ivinhema.

De acordo com o gerente-executivo de Soluções Agro da Serasa Experian, Dyego Santos, a alteração no ranking está relacionada com o ciclo de renovação dos canaviais. 

“Parte das lavouras passa periodicamente por processos de renovação para recuperar todo seu potencial produtivo, o que faz com que determinadas áreas fiquem temporariamente fora da estatística de colheita e retornem posteriormente em condições mais favoráveis. Esse movimento acaba influenciando a posição dos principais polos produtores”, explica.

Ainda segundo ele, o caso de Nova Andradina ilustra essa dinâmica. Na safra 2025/2026, cerca de 12,1 mil hectares estavam em processo de reforma. Já em 2026/2027, mais de 10 mil hectares voltaram a integrar a área disponível para colheita, contribuindo para o avanço do município entre os maiores produtores da região.

NACIONAL

O levantamento também mostra avanço de Mato Grosso do Sul no cenário nacional. O Estado passou a representar 9,3% da área disponível para colheita na Região Centro-Sul, registrando o maior crescimento porcentual entre as unidades da Federação na comparação com a safra anterior, ampliando sua participação em 0,3 ponto porcentual.

Mesmo assim, São Paulo segue como principal produtor, concentrando 57,1% da área disponível para colheita, equivalente a 5,24 milhões de hectares.

Em seguida aparecem Goiás, com 12,4%, Minas Gerais, com 12,2%, e Mato Grosso do Sul, com 9,3%. Juntos, os quatro estados reúnem 91% de toda a área cultivada identificada pela Serasa Experian.

O desempenho dos municípios sul-mato-grossenses acompanha a expansão da cadeia sucroenergética estadual. Conforme dados da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), MS tem 22 usinas em operação, ocupa a quarta posição nacional na produção de cana-de-açúcar e de etanol, é o segundo maior produtor brasileiro de etanol de milho, o quinto maior produtor de açúcar e o quarto maior exportador de bioeletricidade. O setor está presente em 42 municípios e cultiva aproximadamente 800 mil hectares de cana-de-açúcar.

LIDERANÇA

A liderança de Nova Alvorada do Sul ocorre em um momento de forte expansão da cadeia de biocombustíveis no município.

Na semana passada, a Atvos lançou a pedra fundamental de sua primeira planta de etanol de milho na Unidade Santa Luzia, dando início à implantação do primeiro Complexo de Transição Energética da companhia.

O empreendimento integrará, em uma mesma estrutura industrial, a produção de etanol de cana-de-açúcar, etanol de milho, bioeletricidade e, futuramente, biometano, ampliando a capacidade de produção de combustíveis renováveis de baixa emissão de carbono.

Segundo a empresa, a unidade terá capacidade para processar 642 mil toneladas de milho por ano e produzir anualmente 273 mil metros cúbicos de etanol, além de 183 mil toneladas de DDG, coproduto utilizado na alimentação animal, e 13 mil toneladas de óleo de milho.

As obras estão previstas para começar no segundo semestre deste ano e deverão gerar aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos durante a fase de construção.

Durante o lançamento do empreendimento, o CEO da Atvos, Bruno Serapião, afirmou que o diferencial do projeto está na integração das diferentes cadeias produtivas. 

“O nosso diferencial não está apenas na produção de etanol de milho, mas na forma como vamos produzi-lo. Ao integrar essa operação a uma unidade consolidada de cana-de-açúcar, aproveitamos sinergias industriais, utilizamos energia renovável proveniente da biomassa e reduzimos a intensidade de carbono da nossa produção. Esse é o modelo que sustenta a evolução da Unidade Santa Luzia como o primeiro Complexo de Transição Energética da Atvos”, afirma.

Presente à cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou que o empreendimento fortalece a política estadual voltada à economia de baixo carbono e reforça Mato Grosso do Sul como destino de grandes investimentos em bioenergia. 

“Trata-se de um centro integrado de produção de energia, algo raro no Brasil, reunindo etanol de milho, etanol de cana e biometano. Além dos ganhos ambientais, o empreendimento amplia a geração de empregos, renda e desenvolvimento para a população sul-mato-grossense”.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2978, sexta-feira (03/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/07/2026 08h07

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2978 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 6.670.435,17)
  • 5 acertos - 23 apostas ganhadoras, (R$ 5.481,80)
  • 4 acertos - 1.051 apostas ganhadoras, (R$ 137,10)
  • 3 acertos - 22.148 apostas ganhadoras, (R$ 3,25)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras, (R$ 6.674,90)
  • 4 acertos - 1.206 apostas ganhadoras, (R$ 119,48)
  • 3 acertos - 22.342 apostas ganhadoras, (R$ 3,22)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2978 são:

Primeiro sorteio

  •   42 - 01 - 08 - 38 - 35 - 15 

Segundo sorteio

  •  50 - 23 - 24 - 06 - 41 - 46 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2979

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 6 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2945, sexta-feira (03/07): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/07/2026 08h06

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2945 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - Não houve acertador
  • 18 acertos - 65 apostas ganhadoras, (R$ 2.021,65)
  • 17 acertos - 482 apostas ganhadoras, (R$ 272,62)
  • 16 acertos - 2723 apostas ganhadoras, (R$ 48,25)
  • 15 acertos - 12063 apostas ganhadoras, (R$ 10,89)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2945 são:

  •   47 - 46 - 07 - 10 - 00 - 14 - 84 - 18 - 74 - 59 - 22 - 05 - 81 - 64 - 04 - 76 - 57 - 97 - 40 - 24  

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2946

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 6 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 2946. O valor da premiação está estimado em R$ 2,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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