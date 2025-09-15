Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

BALANÇO

Número de empresas inadimplentes é recorde em MS e passa de 108 mil

Estado registrou crescimento de 27% em um ano no total de CNPJs negativados, acima da média nacional

Súzan Benites

Súzan Benites

15/09/2025 - 08h30
O número de empresas inadimplentes em Mato Grosso do Sul atingiu o maior patamar da série histórica divulgada pela Serasa Experian. Em julho, foram 108.667 negócios negativados, o que representa um crescimento de 27% em relação a julho de 2024, quando o Estado contabilizava 85.100 CNPJs inadimplentes. O salto preocupa porque supera a média nacional e consolida uma tendência de alta que vem sendo observada desde 2016.

Ainda conforme os dados da Serasa Experian, em uma década, o número mais que dobrou em MS, saindo de 49.098 empresas com o CNPJ negativo em 2016 para os atuais 108.667. Ou seja, em menos de uma década, mais de 59 mil novos CNPJs entraram para a lista de negativados.

Desde 2016, os números só cresceram, foram 55.742 registros em 2017, no ano seguinte, 62.035, já em 2019 foram 66.473, no primeiro ano da pandemia, em 2020, foram 71.524, passando a 73.016 em 2021, 74.865 em 2022 e 76.219 em 2023. Mesmo nos anos de pandemia, quando o crédito emergencial ajudou a segurar parte da inadimplência, o total não recuou. 

Segundo o levantamento, em Mato Grosso do Sul as empresas inadimplentes acumulam dívida média de R$ 25.962,53 por CNPJ, com cerca de oito contas em atraso. O ticket médio, ou seja, o valor médio por débito, subiu de R$ 2.853,98 em julho de 2024 para R$ 3.225,85 neste ano, um avanço de 13%.

Isso indica que, embora a quantidade de dívidas por empresa tenha se mantido estável, os valores de cada inadimplência ficaram mais altos, pressionando o caixa dos negócios.

A economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, avalia que o ambiente econômico, principalmente os juros elevados, explica o recorde nos registros de inadimplência. 

“As empresas têm contraído dívidas cada vez mais altas, muito por conta do ambiente de juros elevados e a concessão de crédito mais criteriosa, o que deixa o ambiente mais restritivo para renegociações de dívidas e prazos”, afirma Camila, e completa. 

“Observamos que o segundo semestre pode ser ainda mais crítico para os negócios, com as projeções de desaceleração na atividade econômica exercendo uma pressão ainda maior nos ganhos e na margem de lucro, principalmente para aquelas de menor porte”, conclui a economista.

CENÁRIO NACIONAL

O movimento em Mato Grosso do Sul reflete a situação do País. Pelo sétimo mês consecutivo, a inadimplência empresarial quebrou recorde e chegou a oito milhões de CNPJs negativados em julho, segundo a Serasa Experian. 

O total representa um acréscimo de 200 mil empresas em apenas um mês, e de 1,1 milhão na comparação com julho de 2024.
As dívidas das companhias somam agora R$ 193,4 bilhões, com média de 7,3 débitos por CNPJ e valor médio de R$ 24.182,20. O tícket médio também alcançou a maior marca da série: R$ 3.302,30.

Os dados do Indicador de Inadimplência das Empresas apontam que 7,6 milhões do total de 8 milhões de CNPJs negativados pertencem a pequenas e médias empresas (PMEs). Elas respondem por 54 milhões de dívidas, que somam R$ 174,1 bilhões.

Esses números evidenciam a dificuldade do setor que mais gera empregos no País. Sem fôlego para renegociar compromissos e com margens reduzidas, as PMEs acabam sendo as primeiras a interromper pagamentos, afetando toda a cadeia produtiva.

Entre os setores, o de serviços concentra a maior fatia dos CNPJs inadimplentes no Brasil, com 54,1% do total. Comércio (33,7%) e indústria (8%) vêm na sequência. 

No recorte por origem da dívida, serviços também lidera (31,8%), seguido por bancos e cartões (19,8%). O segmento de utilities (6,9%) e telefonia (6,6%) mantiveram participação estável em relação ao ano passado.

Um dado que chama atenção é o avanço das dívidas ligadas a cooperativas, que passaram de 0% em julho de 2024 para 8,4% do total neste ano. Ao mesmo tempo, o grupo outros, que inclui instituições financeiras e organizações do terceiro setor, recuou de 28,9% para 18,4%.

DISTRIBUIÇÃO

Na divisão por regiões, o maior volume de empresas inadimplentes está no Sudeste, onde 4,1 milhões de empresas estão negativadas. Em seguida aparecem a região Sul, com 1,2 milhão, e o Nordeste, com 1,1 milhão. O Centro-Oeste, onde está Mato Grosso do Sul, registrou 776 mil empresas nessa condição, e o Norte soma 502 mil.

O levantamento detalhado por estados mostra São Paulo na liderança absoluta, com 2,7 milhões de empresas inadimplentes, seguido por Minas Gerais (735 mil), Rio de Janeiro (730 mil) e Paraná (505 mil). Mato Grosso do Sul ocupa posição intermediária, mas com um dos maiores crescimentos proporcionais do País, os 27% de alta em um ano superam a expansão nacional de 16%.

A Serasa Experian ainda alerta que o segundo semestre deste ano pode trazer novas pressões sobre a saúde financeira das empresas. Além da projeção de desaceleração da economia, outros fatores como custo da energia, oscilações do dólar e incertezas ligadas ao crédito podem agravar o quadro.

Para Mato Grosso do Sul, o desafio é ainda maior diante da rápida escalada da inadimplência. Em menos de dois anos, o Estado saltou de 74,8 mil empresas negativadas para 108,6 mil, um aumento de 45%. 

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3486, sábado (13/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

14/09/2025 08h31

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3486 da Lotofácil na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 6 milhões. 

  • 15 acertos - Nenhuma aposta ganhadora
  • 14 acertos - 336 apostas ganhadoras (R$ 2.007,00);
  • 13 acertos - 5995 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 84279 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 502723 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3486 são:
 

02 - 09 - 18 - 24 - 07 - 25 - 16 - 06 - 12 - 22 - 17 - 19 - 10 - 08 - 11 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3487

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 15 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3487. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2294, sábado (13/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/09/2025 08h27

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2294 da Timemania na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 25 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 55.608,82 cada);
  • 5 acertos - 249 apostas ganhadoras (R$ 1.595,20 cada);
  • 4 acertos - 4.656 apostas ganhadoras (R$ 10,50 cada);
  • 3 acertos - 45.467 apostas ganhadoras (R$ 3,50 cada);
  • Time do Coração: Criciúma/SC - 14.972 apostas ganhadoras (R$ 8,50 cada).

 

Confira o resultado da Timemania 2294:

65 - 05 - 78 - 28 - 68 - 45 - 22

Time do Coração: 31 - Criciúma - SC

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2295

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 16 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 2295. O valor da premiação está estimado em R$ 25 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

