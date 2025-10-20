Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Levantamento

Número de empresas negativadas em MS passa de 111 mil e bate novo recorde

O número representa 32% das empresas ativas no Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

20/10/2025 - 15h30
O Brasil registrou um recorde de empresas inadimplentes no mês de agosto deste ano. De acordo com o levantamento do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, 8,1 milhões de CNPJs estavam negativadas por conta de dívidas no País. 

Destas, 111.215 são de Mato Grosso do Sul, o que representa 32,5% de todas as empresas ativas no Estado. 

Esse número é maior que o registrado no mês de julho, quando foram 108,667 negócios negativados, considerado, até então, o maior número da série histórica do Estado, com um salto de 27% em relação a julho de 2024, quando eram 85.100 empresas inadimplentes. 

De acordo com a última série histórica divulgada pelo Serasa Experian, os dados do Estado superaram a média nacional, acompanhando a tendência de alta observada desde 2016. 

Em uma década, o número mais que dobrou em Mato Grosso do Sul, saindo do número inicial de 49.098 empresas negativadas para os atuais 111.215. Isto é, em 8 anos, 62.117 CNPJs entraram para a lista de negativados. 

Segundo o levantamento, em Mato Grosso do Sul as empresas inadimplentes acumulam uma dívida média de R$ 25.962,53 por CNPJ, com cerca de oito contas em atraso. O ticket médio, ou seja, o valor médio por débito, subiu de R$ 2.853,98 em julho de 2024 para R$ 3.225,85 neste ano, um avanço de 13%.

Isso indica que, embora a quantidade de dívidas por empresa tenha se mantido estável, os valores de cada inadimplência ficaram mais altos, pressionando o caixa dos negócios.

Nacional

As mais de 8 milhões de empresas brasileiras negativadas são um número histórico desde o início da série histórica do Indicador. 

Conforme o balanço, a dívida média das empresas totalizou R$24,631,20, um aumento de 13,6% em relação ao mês de agosto do ano passado. 

Cada empresa inadimplente tem, em média, 7,4 contas atrasadas, com um ticket médio por compromisso financeiro vencido de R$3.339,10. 

A economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, afirma que o crescimento das empresas negativadas reflete um cenário de crédito mais restritivo e crescentes pressões sobre o caixa das empresas. 

“As altas taxas de juros deixam a negociação mais cara e mais difícil, assim como um ambiente mais restritivo por conta do volume recorde de inadimplentes, fechando assim um ciclo que complica a recuperação do crédito e a saída da inadimplência por essas empresas”, relata. 

O maior número de negativações ficou concentrado no setor de Serviços (31,9%), seguido pelo setor financeiro, que inclui Bancos e Cartões e Financeiras (23,4%), conforme o gráfico abaixo. 

A região sudeste foi responsável pelos maiores números de inadimplidos, com um total de mais de 4,3 milhões. Em seguida, a região Sul teve mais de 1,3 milhão, seguido pelo Nordeste, que ultrapassou a marca de 1,2 milhão de empresas negativadas. 

Na região Centro-Oeste, foram 707 mil empresas e, no Norte do País, 481 mil. 

Com relação aos estados, São Paulo continua como líder absoluta, com mais de 2,7 milhões de empresas com um ou mais compromissos vencidos e não pagos. Em seguida, vem Minas Gerais, com 749.867 mil, seguida pelo Rio de Janeiro, com 743.463 mil. 

Mato Grosso do Sul ocupa a 17ª posição entre as 27 Unidades da Federação, mas com um dos maiores crescimentos proporcionais do País, já que o salto de 27% superam os 16% de expansão nacional. 

Registro de empresas

Mesmo com os dados de inadimplência preocupantes, a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) vem registrando alta também na abertura de novas empresas. 

Dados mais recentes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) indicaram que, em setembro, foram registradas 1.058 novas empresas, um recorde para o mês, vindo de uma sequência de nove meses onde a soma mensal dos registros fica acima de mil. 

O setor de Serviços concentra a maioria dos negócios. Foram abertas 764 empresas com essa finalidade no Estado em setembro, seguido pelo setor de Comércio, que ganhou outras 266 empresas e a Indústria, com 28.

Somente em 2025, já foram abertas 10.248 novas empresas em Mato Grosso do Sul. São 7.708 novas empresas do setor de Serviços, 2.184 do Comércio e 356 da Indústria abertas em 2025 em Mato Grosso do Sul até setembro.

Na distribuição regional, Campo Grande concentrou a maior quantidade de novos negócios no mês passado: 454, o que representa 42,91% do total. 

Em seguida vem Dourados, a segunda maior cidade do Estado, com 130; depois Três Lagoas (58), Ponta Porã (31), Naviraí (28), Nova Andradina (23), Maracaju (22), Corumbá (21), Chapadão do Sul (20) e Sidrolândia, fechando o ranking das 10 primeiras colocadas, com 16 novas empresas.
 

Agropecuária

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

São Gabriel do Oeste foi o que teve crescimento mais expressivo com relação a 2024

19/10/2025 16h00

São Gabriel do Oeste subiu 14 posições no ranking

São Gabriel do Oeste subiu 14 posições no ranking Divulgação/Prefeitura de São Gabriel do Oeste

Quatro municípios de Mato Grosso do Sul aparecem na lista dos 20 municípios brasileiro com maior Índice de Desenvolvimento da Agricultura Municipal (Idam) em 2025, de acordo com o relatório técnico do Conselho Nacional de Municípios. 

Maracajú é o que se destaca neste ano, ocupando a 7ª posição, seguido por Sidrolândia, na 8ª colocação. Mais abaixo, aparecem Rio Brilhante (10º) e São Gabriel do Oeste (15º). 

O levantamento Idam 2025 reuniu os 150 municípios brasileiros que apresentaram um desenvolvimento agropecuário considerado “muito alto” no País. O destaque é para a região Centro-Oeste, com 17 dos 20 primeiros colocados no ranking. 

No agregado estadual em Mato Grosso do Sul, no comparativo com o Idam 2024, São Gabriel do Oeste foi o município que apresentou um avanço mais expressivo, subindo 14 posições, de 29º para o 15º. Rio Brilhante também se destacou, saltando do 20º lugar para o 10º lugar. 

Já Maracajú e Sidrolândia, mesmo ocupando as posições mais altas do ranking em comparação aos outros municípios sul-mato-grossenses, tiveram uma pequena variação negativa, caindo da 6ª e 5ª posições de 2024, respectivamente. 

No geral, Mato Grosso do Sul apresentou um Idam médio de 0,7322 em 2025, com um crescimento positivo de 7,1% desde 2016 e uma variação de 0,1% com relação a 2024. 

São Gabriel do Oeste subiu 14 posições no rankingTabela com os 20 municípios com maior Idam 2025 / Fonte: CNM

São Gabriel do Oeste

Sendo o município de MS com avanço mais expressivo de 2024 a 2025, São Gabriel do Oeste apresentou um Idam de 0,9378, colocando a cidade na faixa de atividade agropecuária “muito alta”, reflexo do desempenho do setor produtivo local e o trabalho integrado entre produtores, cooperativas, indústrias e o poder público. 

Segundo a prefeitura do município, foi registrada uma média de 74,78 sacas de soja por hectare na safra 2024/2025, superando a média estadual de 51,78 sacas. 

No milho, ficou em 4º lugar em produtividade no Estado, com 174,1 sacas por hectare. 

Para o prefeito Leocir Montanha (PSD), os resultados do município são frutos da união e da visão de futuro que vêm sendo construídos pela população. 

“Esse reconhecimento é o reflexo do esforço de nossos produtores, da inovação no campo e da gestão responsável que busca fortalecer cada elo da nossa economia. São Gabriel do Oeste tem mostrado que é possível crescer com sustentabilidade, tecnologia e respeito às pessoas”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adão Unírio Rolim, também destacou o resultado como um fator positivo para o avanço do município. 

“Temos uma cadeia produtiva sólida e diversificada, que vai da agricultura à agroindústria.

Esse avanço mostra que o trabalho conjunto está dando frutos e que São Gabriel do Oeste continua no caminho certo do desenvolvimento”, disse. 

Idam 

A CNM lançou, em 2022, o Índice de Desenvolvimento da Agricultura Municipal (Idam), que monitora a atividade econômica relacionada ao meio rural, para apoiar os gestores no planejamento e na organização das ações municipais de incentivo ao desenvolvimento da produção rural. 

A criação do Idam busca preencher uma lacuna apresentando um índice de desenvolvimento agro e promover uma análise aprofundada da situação do município, avaliando sua produção e produtividade, emprego e renda, arrecadação e crédito do setor. 

O Idam varia de 0 (muito baixo) a 1 (muito alto) e classifica os municípios em cinco faixas: . a 1ª faixa (0 a 0,2) reúne os municípios com atividade agropecuária muito baixa; a 2ª faixa (0,2 a 0,4) indica atividade baixa; a 3ª faixa (0,4 a 0,6), atividade média; a 4ª faixa (0,6 a 0,8), atividade alta; e a 5ª faixa inclui os Municípios considerados agropecuários, com Idam acima de 0,8.

Os resultados divulgados em 2025 refletem os dados brutos municipais do ano de 2022. 

São Gabriel do Oeste subiu 14 posições no rankingMapa do Brasil / Fonte: CNM

IMPACTO DO TARIFAÇO

Com tarifaço, café do Brasil corre risco de perder espaço nos EUA

Com a aplicação da alíquota , os Estados Unidos saíram de principal destino do café brasileiro em julho

19/10/2025 13h00

Com tarifaço, café do Brasil corre risco de perder espaço nos EUA

Com tarifaço, café do Brasil corre risco de perder espaço nos EUA Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Com o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos importados brasileiros, o Brasil corre o risco de perder espaço no maior mercado consumidor de café do mundo a partir das próximas safras e ser substituído por outros fornecedores. O alerta é do diretor executivo do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Marcos Matos. "O grande receio é perder o maior mercado global, onde estão as principais empresas. É um prejuízo enorme perder o acesso ao maior mercado global para seus concorrentes", afirmou Matos, em entrevista exclusiva ao Broadcast nas Redes.

Diante da sobretaxa que atinge o café brasileiro, outros países, como México, Honduras e Colômbia, passaram a exportar maior volume aos Estados Unidos. "Levamos muito tempo para conquistar o primeiro lugar no mercado americano. Com novas safras vindo e perspectiva de maior colheita em importantes players, o grande risco é o Brasil ser o maior fornecedor e depois ir para o fim da fila e perder espaço nos blends deste grande mercado, quando a produção mundial de café aumentar. O caminho é resolver isso o mais rápido possível", observou Matos. O Brasil, por sua vez, redirecionou parte do que deixou de vender aos EUA para países europeus, árabes e asiáticos, minimizando efeitos sobre a balança comercial do setor em movimento de realocação no mercado mundial. No acumulado de janeiro a setembro, o Brasil exportou 29,105 milhões de sacas, queda de 20,5% em relação aos nove meses de 2024, enquanto a receita gerada saltou 30%, para US$ 11,049 bilhões.

Com a aplicação da alíquota , os Estados Unidos saíram de principal destino do café brasileiro em julho, antes da vigência da sobretaxa, para o terceiro destino em setembro, perdendo o posto de maior importador de cafés do Brasil para a Alemanha. Segundo o Cecafé, os impactos para os exportadores de café são "incalculáveis". "Há um prejuízo enorme com custo de postergação de contratos e suspensão e cancelamento de contratos, por isso, não temos outra estratégia se não a isenção total aos cafés brasileiros. Se não resolvermos isso o mais rápido possível, além dos exportadores, os impactos chegarão aos produtores", apontou o CEO do Cecafé.

Dados do conselho apontam para queda de 52,8% nos embarques do grão ao mercado norte-americano em setembro, adquirindo 332.831 sacas. No ano passado, a exportação brasileira de café para os EUA somaram 8,1 milhões de sacas e US$ 2 bilhões, 16% de tudo o País exportou. "O aumento de 40% no preço internacional do café somado à tarifa de 50% sobre o grão brasileiro inviabiliza os embarques", apontou. O Brasil responde por 34% de tudo que os Estados Unidos consome de café. "76% dos americanos consomem café diariamente. São dois países insubstituíveis no comércio de café", pontuou o diretor-executivo do Cecafé.

O setor exportador defende que o café seja incluído na lista de exceções ao tarifaço. As sinalizações dos importadores é de que o produto é o item número 1 na lista, segundo Matos, para potenciais novas exceções. A abertura de diálogo entre os países, que começou com a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos EUA, Donald Trump, e a missão diplomática brasileira ao governo americano, pode contribuir nesse movimento, segundo Matos. "Talvez seja factível a suspensão geral da tarifa ou a ampliação da lista. O importante é virar a página das tarifas", defendeu o CEO do Cecafé.

O impacto inflacionário do encarecimento do café, que registrou em agosto a maior alta no varejo americano desde 1997 nove vezes superior à média, bem como os efeitos já sentidos pelos consumidores e o fim do estoque da indústria local influenciam ainda no convencimento das autoridades e na pressão da opinião pública para isenção do café, avalia o Cecafé.

Em paralelo, o setor busca também a diversificação de mercados. Para Matos, os movimentos de preservação de mercados consolidados, como Estados Unidos e Europa, e a abertura de novos destinos são pautas distintas que não devem se sobrepor. China e Austrália despontam entre os países em crescimento do consumo do grão brasileiro. Nesse cenário de escalada tarifária, estoques mundiais baixos e incertezas quanto à nova safra, os preços do grão tendem a seguir elevados no mercado internacional pelo menos até o fim do ano.

