O futuro das criptomoedas no Brasil e América Latina

TRABALHADOR

O ministro Luiz Marinho vai propor ao presidente Lula que seja proibido o saque dos recursos do fundo na data de aniversário

Criado em julho de 2019, durante o primeiro ano de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pode ser extinto na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi antecipada no jornal O Globo pelo novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

“Como medida para preservar a poupança do trabalhador e garantir a real finalidade do FGTS, o ministro Luiz Marinho vai propor ao presidente Lula que seja proibido o saque dos recursos do fundo na data de aniversário”, afirma nota do ministério. “Antes disso, vai levar a discussão desse tema ao Conselho Curador do FGTS e às centrais sindicais.”

O recurso permite ao trabalhador sacar parte do FGTS durante um período do ano.

O valor que pode ser retirado varia de 5% a 50% do montante, acrescido de uma parcela adicional também atrelada ao saldo na conta do trabalhador.

O valor fica disponível no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e pode ser sacado até três meses depois, ou seja, até o último dia útil do segundo mês após o aniversário.

Valor na conta do FGTS - Alíquota que pode ser sacada - Parcela adicional

Ate R$ 500 - 50% - X

De R$ 500 até R$ 1.000 - 40% - R$ 50

De R$ 1.000,01 até R$ 5.000 - 30% - R$ 150

De R$ 5.000,01 até R$ 10.000 - 20% - R$ 650

De R$ 10.000,01 até R$ 15.0000 - 15% - R$ 1.150

De R$ 15.000,01 até R$ 20.000 - 10% - R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01 - 5% - R$ 2.900

A modalidade convencional do FGTS é a de saque-rescisão. Por meio dela, o trabalhador pode retirar todo o saldo que tiver no fundo se for demitido sem justa causa.

A quantia é proporcional ao tempo de trabalho, já que no início de todo mês o empregador deposita nessa conta o equivalente a 8% do salário do funcionário com carteira assinada.

Na opção de saque-aniversário, o cidadão perde o direito à retirada caso seja demitido e recebe apenas a multa rescisória de 40%.

Atualmente, a adesão ao saque-aniversário pode ser feita pelo aplicativo do FGTS, assim como o retorno para a modalidade convencional.

A migração, porém, é efetivada somente dois anos após o pedido de retorno. Ou seja, o saque-rescisão só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após a solicitação da mudança.

Neste mês, ainda estão disponíveis os saques dos aniversariantes de novembro e dezembro de 2022. Aniversariantes de janeiro tiveram o saque liberado na segunda-feira (2). O dinheiro fica disponível até 31 de março.

Por enquanto, o calendário do saque-aniversário do FGTS para 2023 é:

Nascidos em - Início do pagamento - Data final para sacar o valor

Janeiro - 02/jan - 31/mar

Fevereiro - 01/fev - 28/abr

Março - 01/mar - 31/mai

Abril - 03/abr - 30/jun

Maio - 02/mai - 31/jul

Junho - 01/jun - 31/ago

Julho - 03/jul - 29/set

Agosto - 01/ago - 31/out

Setembro - 01/set - 30/nov

Outubro - 02/out - 29/dez

Novembro - 01/nov - 31/jan/2024

Dezembro - 01/dez - 29/fev/2024

Na época da criação do recurso, Bolsonaro tentava estimular o consumo. “Estamos devolvendo aos trabalhadores o direito de consumir. Todos serão contemplados com a medida”, disse o então presidente.

Quem opta pelo saque-aniversário pode ainda antecipá-lo.

O adiantamento é um empréstimo que usa como garantia o dinheiro da conta do FGTS do trabalhador. As taxas de juros e a quantidade de saques que podem ser antecipados variam de acordo com o banco.

Assine o Correio do Estado