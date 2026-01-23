Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Fertilizantes

Obras da UFN3 podem ser retomadas entre março e abril deste ano, diz Riedel

Governador irá Brasília no fim de janeiro, onde Petrobras fará seleção de empresas que irão trabalhas nas obras da fábrica de fertilizantes

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

23/01/2026 - 13h31
A retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas, pode acontecer entre março e abril deste ano, segundo o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP).

Em entrevista a um programa de rádio nesta sexta-feira, o chefe do Executivo estadual afirmou que a Petrobras irá selecionar, no dia 30 deste mês, as empresas que irão trabalhar na construção efetiva da fábrica. Riedel irá participar, presencialmente, dessa seleção, em Brasília.

"Falei com a ministra Simone anteontem [21] sobre o assunto, para a gente poder entender o programa que está andando", disse o governador.

Ele acrescentou que o cronograma está em andamento, de acordo com o previsto.

"Quando a gente esteve lá, eles falaram: 'no começo de 26 a gente vai selecionar as empresas e vai assinar ordem de serviço', então está dentro do planejamento. Eu imagino que selecionando e começando agora em março, abril as obras, a gente tenha ela operacional no final de 27 ou 28, entregrando fertilizante nitrogenado para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil", concluiu o governador.

UFN3

Conforme reportagem do Correio do Estado, até o início de dezembro, o cronograma divulgado pela Petrobras apontava que o início da produção de fertilizantes nitrogenados seria em 2029, conforme seu Plano Estratégico 2026/2030.

Na ocasião, a Petrobras não informou, no entanto, se o cronograma de início das obras seria prorrogado.

Inicialmente o plano, conforme já adiantou o Correio do Estado, era de que as obras fossem entregues ainda durante o chamado Lula 3 – terceira vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocupa o cargo.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, reafirmou em setembro do ano passado o compromisso da estatal com a conclusão da fábrica.

O projeto, desde 2014, permanece paralisado, mesmo estando com mais de 80% das estruturas concluídas. A conclusão demandará um investimento de US$ 800 milhões.

Histórico

A UFN3 foi lançada em 2008, com o objetivo de reduzir a dependência externa de fertilizantes e fortalecer o agronegócio nacional. Orçada inicialmente em R$ 3 bilhões, a obra foi interrompida em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, após a Petrobras romper contrato com a construtora Galvão Engenharia, envolvida na Operação Lava Jato.

As promessas de conclusão passaram por diferentes governos e gestões da Petrobras. Durante a administração de Michel Temer, em 2018, a estatal tentou vender a fábrica para o grupo russo Acron, negócio que não avançou. Na gestão de Jair Bolsonaro, o ativo chegou a ser incluído em pacotes de privatização, novamente sem êxito.

Com a volta de Lula à Presidência, em 2023, o discurso mudou. A Petrobras retomou a narrativa de “reviver” o setor de fertilizantes, classificado como estratégico para a soberania nacional.

Ainda assim, o cronograma continua se arrastando, e a companhia admite que o projeto de Três Lagoas é o mais complexo do portfólio, exigindo revisão de contratos, atualização tecnológica e novos estudos de viabilidade.

 

EM 5 ANOS

Receita destina R$ 120 milhões de mercadorias apreendidas a entidades sociais

Principais produtos doados são perfumes, celulares, roupas, calçados, brinquedos e veículos

23/01/2026 11h45

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do Brasil

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do Brasil Divulgação/Receita Federal

Receita Federal destinou R$ 120 milhões em mercadorias apreendidas a entidades sociais e órgãos públicos, nos últimos cinco anos, em Mato Grosso do Sul.

Em 2021, o valor dos produtos doados foi de R$ 10,9 milhões. Em 2022, R$ 12,1 milhões. Em 2023, R$ 31 milhões. Em 2024, o total foi de R$ 10,9 milhões. O ano de 2025 registrou recorde histórico, com R$ 54,7 milhões de mercadorias doadas.

Delegados e Maria Olga Mandetta, presidente da Casa da Amizade do BrasilDelegados da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva (titular) e Henry Tamashiro de Oliveira (adjunto), com Mirella Ballatore, presidente da Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul

Os produtos doados partem da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande e das alfândegas de Ponta Porã, Corumbá e Mundo Novo.

Os principais produtos doados são:

  • veículos (ônibus e utilitários)
  • aparelhos eletroeletrônicos
  • equipamentos hospitalares
  • perfumes
  • celulares
  • roupas
  • calçados
  • brinquedos
  • acessórios diversos

Vale ressaltar que as mercadorias apreendidas têm quatro destinações possíveis: leilão, destruição, incorporação por órgãos públicos ou doação a entidades sem fins lucrativos.

Algumas das instituições filantrópicas e órgãos públicos atendidos pela Receita Federal são Hospital do Câncer Alfredo Abrahão, Ismac, Tribula de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Polícia Militar Ambiental (PMA), Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA-MS), Hospital São Julião, Associação Pestalozzi, Associação Abrec MS, Conselho da Comunidade e a Comunidade Fazenda da Esperança, Associação de Mulheres com Deficiência de MS, Casa da Amizade Brasil, Movimento de Associadas Gestantes e Mulheres em Ação (Magma), entre outros.

Os órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações públicas e Organizações da Sociedade Civil (OSC), como entidades privadas sem fins lucrativos, sociedades cooperativas assistenciais e organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos, podem receber doações de mercadorias apreendidas. Empresas públicas e sociedades de economia mista não podem ser contempladas.

LOTERIAS

Bolão do interior de MS leva mais de R$ 280 mil

Aposta feita em Dourados dividiu o prêmio em seis cotas; outras seis apostas de MS levaram prêmios na Quina e Lotofácil

23/01/2026 10h30

Cauê Reis

Continue Lendo...

Uma aposta sortuda de Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, embolsou mais de R$ 280 mil no sorteio da loteria da Mega-Sena, válida pelo concurso 2963. O prêmio principal não teve ganhadores e está acumulado em R$ 63 milhões.

A aposta ganhadora foi um bolão feito presencialmente, com nove números escolhidos divididos em seis cotas. Com cinco acertos dos seis números sorteados, o bolão garantiu R$ 281.354,88, e outras 30 apostas que também acertaram cinco números levaram R$ 70.338,73, e outras R$ 140.677,40.

Outras 2.684 apostas tiveram o número mínimo de acertos e levaram R$ 1.339,13. Os números sorteados no concurso 2963 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram:

  • 53 - 57 - 20 - 44 - 34 - 06.

Além do prêmio do concurso da Mega-Sena, outras seis apostas de Mato Grosso do Sul em outras loterias também tiveram acertos e embolsaram valores de R$ 12 mil e R$ 3 mil.

No concurso 6934 da Quina uma aposta de Campo Grande teve seis acertos e levou R$ 12.358,80. Já na Lotofácil, cinco apostas tiveram 14 acertos, uma em Aquidauana, três em Campo Grande, e uma em Três Lagoas. A aposta de Campo Grande, da lotérica Praça da Sorte II ganhou R$ 3.587,64, as demais levaram o valor de R$ 1.793,84.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2965

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 63 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

