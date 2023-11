Até o mês de dezembro, o pagamento do 13º salário deve injetar mais de R$ 3,7 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, segundo estimativa divulgada nesta quinta-feira (9) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O montante é 19% maior do que o do ano passado, representando acréscimo de R$ 592,1 mil.

O valor médio a ser pago é de R$ 2.973,80 em Mato Grosso do Sul.

O 13º salário será pago a 1.126.873 pessoas no Estado, o que também representa um acréscimo na participação de beneficiários, de 46.557 pessoas. Esse total inclui trabalhadores do mercado formal, aposentados e pensionistas.

Para o cálculo do impacto do pagamento do 13º salário, o Dieese não leva em conta autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano, uma vez que não há dados disponíveis sobre esses proventos.

Além disso, na estimativa considera-se o montante total do valor recebido, independente de já ter sido pago antecipadamente, como ocorre com beneficiários do INSS.

No mercado formal de Mato Grosso do Sul, número de trabalhadores que têm direito ao benefício é de 793.932, sendo 772.932 assalariados do seto público e privado e 21 mil empregados domésticos com carteira assinada.

Nesse grupo, no comparativo com o ano passado, houve acréscimo de 42.214 trabalhadores ao longo deste ano, mesmo com a diminuição de 5 mil vagas de emprego de domésticas com carteira assinada.

Já os aposentados e pensionistas somam 332.941, todos do regime geral de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), excluindo os aposentados do regime próprio do Estado e municípios.

Em todo o Brasil, o volume estimado de recursos a título de 13º salário a circular na economia é de cerca de R4 291 bilhões, o que representa aproximadamente 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Cerca de 87,7 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional, em média, de R$ 3.057.

Para o cálculo do pagamento do 13º salário em 2023, foram reunidos dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), ambos do Ministério do Trabalho e Emprego. Também foram consideradas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Previdência Social e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).