Pedágio fica 3,81% mais caro em rodovia estadual de MS

Pedágio ficará mais caro a partir desta quinta-feira - Foto: Divulgação / Agems

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As tarifas nas praças de pedágio da MS-306, composta pelos trechos da rodovia estadual MS-306 e da rodovia federal BR-359, ficarão 3,81% mais caras a partir desta quinta-feira (9). No Estado, há três praças de pedágio na rodovia, administrada pela concessionária Way 306.

Portaria que aprova o 6º reajuste anual da tarifa de pedágio foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (8), pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems).

Conforme a portaria, na tarifa de pedágio será aplicado o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), no valor de R$ 1,538772185, sobre a tarifa quilométrica, variação positiva de 3,81%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses.

O reajuste tem como objetivo a recomposição tarifária.

Em consequência, a tarifa de pedágio para a categoria 1, que é a de automóveis, caminhoneta, triciclos e furgão, passa de R$ 13,90 para R$ 14,40.

Para as demais categorias, é aplicado o multiplicador correspondente ao número de eixos, chegando até R$ 129,60 para caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque.

Os valores atualizados serão cobrados em três pedágios da rodovia estadual:

P1 – que fica na região de Costa Rica

que fica na região de Costa Rica P2 – localizado em Chapadão do Sul

localizado em Chapadão do Sul P3 – em Cassilândia

Concessão

A MS-306 foi concedida para a iniciativa privada em abril de 2020, sendo a administração e operação de responsabilidade da concessionária Way 306, pelo prazo de 30 anos.

O contrato compreende uma extensão de 219,5 quilômetros, que vai da divisa com Mato Grosso até a BR-158, em Cassilândia.

A empresa é responsável pelo serviços de recuperação, operação, manutenção, conservação,

implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário.

O pedágio começou a ser cobrado em abril de 2021. À época, o valor do pedágio era de R$ 10 para a veículos classificados na categoria 1.