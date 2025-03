Piscicultura de MS lidera ranking nacional de crescimento com taxa anual de 18,7%

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A produção brasileira de peixes de cultivo foi de 968,7 mil toneladas, em 2024. Esse resultado representa aumento de 9,21% em relação ao ano anterior (887.029 t), o que demonstra a robustez da piscicultura nacional, mesmo em momentos de instabilidade.

Mato Grosso do Sul cresceu 18,77%, seguido por Minas Gerais (+18,18%), superando até o mesmo o maior produtor de peixes de cultivo do País o Paraná que cresceu 17,35%, em 2024, com destaque para a produção de tilápia.

Esses estados figuram no ranking dos 10 maiores produtores de peixes de cultivo do País. Entre os top 10, Mato Grosso do Sul , Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Pernambuco cresceram acima da média nacional, que foi de 9,21%. Os números são da Peixe BR (Associação Brasileira da Piscicultura).

Segundo outro indicador, o Boletim Casa Rural Piscicultura, Economia e Mercado, elaborado pela Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), o Estado produziu 25,4 milhões de peixes para abate em 2024 na maioria tilápia representando um crescimento de 48,69% em relação ao ano anterior.

O 4° trimestre de 2024 foi responsável pelo maior volume de peixes comercializados em 2024, devido a alta comercialização de tilápias nos meses de novembro e dezembro.

Segundo a Peixe BR, o Brasil produziu 662.230 toneladas de tilápia, em 2024. Esse resultado é 14,36% maior do que o obtido no ano anterior (579.080 t), impulsionando a espécie para 68,36% da produção total de peixes de cultivo no país.

MERCADO EXTERNO

No acumulado de 2024, o MS exportou 533.605 kg de tilápia e foi responsável por 4,93% do volume exportado pelo Brasil. Os Estados Unidos são o principal destino do peixe de cultivo produzido pelo Estado.

Considerando a receita gerada pelas exportações em 2024, o MS aparece em 3° lugar no ranking nacional. O valor das exportações de MS correspondeu a 3,56% do valor total enviado ao exterior, enquanto Paraná o primeiro colocado representou 64,83%.

O Porto de Paranaguá aparece em primeiro lugar no escoamento da carne de peixe produzida pelo Mato Grosso do Sul, respondendo por 75,39%, seguido pelo Aeroporto de Guarulhos (19,44%), Porto de Santos (3,64%) e Aeroporto de Viracopos (1,53%).