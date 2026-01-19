Pix fica fora do ar e usuários reclamam nas redes sociais

O sistema de pagamentos Pix ficou instável durante a tarde desta segunda-feira (19), o que levou usuários que possuem contas em diferentes instituições financeiras a reclamar nas redes sociais.
No X (antigo Twitter) diversos usuários reclamaram da instabilidade do sistema, relatando que não conseguiram realizar o pagamento instantâneo.
A plataforma DownDetector, que monitora quedas de serviço em tempo real, das 13h30 (horário de Mato Grosso do Sul), registrou mais de 6 mil reclamações, o que indica que não é um problema em um banco, mas sim, que teve alcance nacional.
Reclamações
Após a queda do sistema usuários de diversas partes do país começaram a publicar no microblog, o problema com o Pix, que afetou pelo menos cinco instituições bancárias.
Que loucura o pix fora do ar— R Carmo #7 (@DoCarmoR7) January 19, 2026
Fui ao mercado e estava o maior transtorno por causa do pix fora do ar em vários bancos.— A (@aalissonx) January 19, 2026
Fui ao mercado e na hora de pagar o Pix não passou.— Sussex poppy (@florecermm) January 19, 2026
Pix está fora do ar em todos os bancos
Queridinho dos brasileiros
No site do Banco Central, existe o serviço “Pix em Números”, que registra a quantidade de transações efetuadas com o sistema de pagamento instantâneo.
O recorde registrado desde o lançamento do serviço ocorreu no dia 5 de dezembro de 2025, quando foram realizadas 313.339.828 transações.
Bancos que estão com problemas no serviço
- Banco do Brasil
- Bradesco
- C6 Bank
- Caixa Econômica Federal
- Inter
- Itaú
- Nubank
- Santander
Até o momento, o Banco Central não divulgou nota sobre o que está ocasionando a instabilidade.
Não conseguiu fazer o pix?
Enquanto o sistema não é restabelecido, especialistas recomendam cautela. Se você precisa realizar um pagamento urgente, aqui estão algumas alternativas, o Correio do Estado organizou uma lista de alternativas.