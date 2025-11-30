Prazo para declarar o rebanho termina nesta segunda (1°)

Não declarar o rebanho pode fazer com que as futuras emissões da chamada Guia de Trânsito de Animal (GTA) sejam bloqueadas. - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Produtores rurais sul-mato-grossenses têm até esta segunda-feira (1°) para realizar a tradicional declaração de rebanho e atualização cadastral de 2025, para assim evitar multas, sofrer bloqueios das guias de trânsito animal (GTA), entre outros prejuízos ao comércio e transporte de animais.

Conforme divulgado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, o procedimento é feito de forma rápida e online, através do sistema e-SANIAGRO no site eServiços da Sefaz (CLICANDO AQUI).

Há também a possibilidade de declarar o rebanho pessoalmente, de forma presencial em uma das unidades locais da Agência, o que pode ser conferido no site da Iagro.

Essa medida consta na Portaria nº 3.754 da Iagro, de 28 de abril de 2025, que estabelece a campanha obrigatória aos produtores com saldo de animais, "independente do porte da propriedade", frisa a Agência.

Ainda conforme a Iagro, o não cumprimento da declaração pode levar a restrições sanitárias, com impacto direto na comercialização e transporte de animais, o que pode fazer com que as futuras emissões da chamada Guia de Trânsito de Animal (GTA) sejam bloqueadas.

Nas palavras do diretor-presidente da Agência, Daniel Ingold, não haverá prorrogação do prazo para declaração de rebanho neste ano, portanto é importante executar até esta segunda-feira (1° de novembro).

"O cadastro é uma ferramenta estratégica para o controle sanitário, prevenção de doenças e fortalecimento do mercado agropecuário sul-mato-grossense. Não perca o prazo, vamos manter o Estado como referência nacional em sanidade animal”, cita Ingold em complemento.

Importante destacar que, os canais diretos da Iagro, como o próprio número de WhatsApp (67) 99875-3796, estão disponíveis para sanar as dúvidas e dar orientações aos produtores quanto à declaração.

Cabe lembrar que essa trata-se da segunda etapa da campanha de declaração de rebanho, com a primeira fase, realizada em maio, registrando uma adesão de 97,82%.

Declaração do rebanho

Nessa declaração de rebanho, o produtor deverá atualizar dados referentes ao interesse sanitário, pontos como: o endereço da propriedade bem como o tipo de local (se rural, assentamento, periferia, aldeia, etc.); telefones para contato bem como informações complementares como o e-mail direto do produtor rural e as coordenadas geográficas.

Além disso, é preciso que na declaração conste também informações sobre existência de propriedade em outros países, "via de acesso, características da exploração pecuária conforme as espécies exploradas", cita a campanha.

"No ato da declaração, podem ser informadas os nascimentos e mortes de animais, consumo e evolução de era, estoque efetivo por espécie, era e sexo, para fins de controle sanitário e espécies envolvidas", completa a nota da Iagro.

Feita semestralmente, a declaração de rebanhos abrange:

Bovinos e bubalinos,

Animais aquáticos

Aves ornamentais/silvestres (não destinadas à produção de carne ou ovos),

Codorna,

Caprino e ovino,

Equino,

Asinino e muar,

Abelha,

Bicho-da-seda,

Galinha,

Galinha-d’angola,

Ganso,

Marreco,

Pato,

Peru,

Ratitas e

Perdizes

Das aves e suínos de subsistência, cabe esclarecer, como bem pontua a Iagro, que os núcleos comerciais registrados dessas espécies seguem normativa específica e não se enquadram neste regulamento.

Nesta etapa, há a possibilidade de que os produtores registrem também a vacinação obrigatória contra brucelose em fêmeas bovinas de 3 a 8 meses de idade, "oportunidade para manter o rebanho em conformidade com as exigências sanitárias" que deve ser registrada até 31 de dezembro.

