Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Prazo para declarar o rebanho termina nesta segunda (1°)

Procedimento válido para bovinos, aves e até animais aquáticos pode ser feito tanto de forma online quanto presencialmente, e não haverá prorrogação para aqueles que perderem o prazo

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

30/11/2025 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Produtores rurais sul-mato-grossenses têm até esta segunda-feira (1°) para realizar a tradicional declaração de rebanho e atualização cadastral de 2025, para assim evitar multas, sofrer bloqueios das guias de trânsito animal (GTA), entre outros prejuízos ao comércio e transporte de animais. 

Conforme divulgado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, o procedimento é feito de forma rápida e online, através do sistema e-SANIAGRO no site eServiços da Sefaz (CLICANDO AQUI).  

Há também a possibilidade de declarar o rebanho pessoalmente, de forma presencial em uma das unidades locais da Agência, o que pode ser conferido no site da Iagro.

Também é possível realizar presencialmente em uma Unidade Local da IAGRO. Os endereços estão disponíveis no site oficial da Agência.

Essa medida consta na Portaria nº 3.754 da Iagro, de 28 de abril de 2025, que estabelece a campanha obrigatória aos produtores com saldo de animais, "independente do porte da propriedade", frisa a Agência. 

Ainda conforme a Iagro, o não cumprimento da declaração pode levar a restrições sanitárias, com impacto direto na comercialização e transporte de animais, o que pode fazer com que as futuras emissões da chamada Guia de Trânsito de Animal (GTA) sejam bloqueadas. 

Nas palavras do diretor-presidente da Agência, Daniel Ingold, não haverá prorrogação do prazo para declaração de rebanho neste ano, portanto é importante executar até esta segunda-feira (1° de novembro). 

"O cadastro é uma ferramenta estratégica para o controle sanitário, prevenção de doenças e fortalecimento do mercado agropecuário sul-mato-grossense. Não perca o prazo, vamos manter o Estado como referência nacional em sanidade animal”, cita Ingold em complemento.

Importante destacar que, os canais diretos da Iagro, como o próprio número de WhatsApp (67) 99875-3796, estão disponíveis para sanar as dúvidas e dar orientações aos produtores quanto à declaração.

Cabe lembrar que essa trata-se da segunda etapa da campanha de declaração de rebanho, com a primeira fase, realizada em maio, registrando uma adesão de 97,82%.

Declaração do rebanho

Nessa declaração de rebanho, o produtor deverá atualizar dados referentes ao interesse sanitário, pontos como: o endereço da propriedade bem como o tipo de local (se rural, assentamento, periferia, aldeia, etc.); telefones para contato bem como informações complementares como o e-mail direto do produtor rural e as coordenadas geográficas. 

Além disso, é preciso que na declaração conste também informações sobre existência de propriedade em outros países, "via de acesso, características da exploração pecuária conforme as espécies exploradas", cita a campanha. 

"No ato da declaração, podem ser informadas os nascimentos e mortes de animais, consumo e evolução de era, estoque efetivo por espécie, era e sexo, para fins de controle sanitário e espécies envolvidas", completa a nota da Iagro. 

Feita semestralmente, a declaração de rebanhos abrange: 

  • Bovinos e bubalinos,
  • Animais aquáticos
  • Aves ornamentais/silvestres (não destinadas à produção de carne ou ovos),
  • Codorna,
  • Caprino e ovino,
  • Equino,
  • Asinino e muar,
  • Abelha,
  • Bicho-da-seda,
  • Galinha,
  • Galinha-d’angola,
  • Ganso,
  • Marreco,
  • Pato,
  • Peru,
  • Ratitas e
  • Perdizes

Das aves e suínos de subsistência, cabe esclarecer, como bem pontua a Iagro, que os núcleos comerciais registrados dessas espécies seguem normativa específica e não se enquadram neste regulamento. 

Nesta etapa, há a possibilidade de que os produtores registrem também a vacinação obrigatória contra brucelose em fêmeas bovinas de 3 a 8 meses de idade, "oportunidade para manter o rebanho em conformidade com as exigências sanitárias" que deve ser registrada até 31 de dezembro. 

 

Assine o Correio do Estado

Estimativa

Aumento do salário mínimo para 2026 pode ser menor que o esperado

Reajuste deve acontecer por causa da queda da inflação. Mesmo assim, a projeção é de que o valor seja 7,2% maior que deste ano

30/11/2025 10h00

Compartilhar
Valor acompanha inflação

Valor acompanha inflação Arquivo/Correio do Estado

Continue Lendo...

O governo federal brasileiro reduziu a projeção do salário mínimo estimado para o ano de 2026 de R$ 1.631 para R$ 1.627. 

A atualização do valor foi informada pelo Ministério do Planejamento através de documentos enviados ao Congresso para custeio da análise da proposta de orçamento para o próximo ano. 

O reajuste do valor tem a ver com a estimativa na queda do valor da inflação, já que seu comportamento é um dos componentes da fórmula para a correção do piso salarial. 

Com um aumento menor do que o esperado no preço de produtos e serviço, a expectativa é que a inflação também seja menor, causando um reajuste também menor para o salário mínimo. 

Mesmo assim, se a projeção for confirmada, a atualização do valor ainda deve ser 7,2% maior do que o piso atual de R$ 1.518, ou de R$ 109, valor pouco maior que o reajuste do salário do ano de 2024 (R$ 1.412) para 2025. 

O valor definitivo será divulgado nos próximos dias pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

Como é calculado

O cálculo utilizado para definir o salário mínimo leva em consideração alguns critérios como:

  • Inflação - a correção dos valores é voltada para garantir o poder de compra dos trabalhadores, sendo corrigido de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços;
  • Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País - quando a economia cresce, o governo pode usar parte desse crescimento para aumentar, de forma real, o valor do salário;
  • Nova política de reajuste - com o novo arcabouço fiscal de 2024, a política de valorização foi ajustada. Assim, o cálculo do salário mínimo considera a variação do INPC e o crescimento do PIB, mas não pode gerar um impacto superior a 2,5% nas contas públicas. Essa regra busca equilibrar o aumento das rendas dos trabalhadores com a responsabilidade fiscal do País. 

Nova regra de correção  

Pela legislação anterior, o reajuste do salário mínimo era calculado com base na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 12 meses até novembro, somado ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes.

A nova regra mantém o ganho real acima da inflação vinculado ao PIB, mas limita esse acréscimo ao teto de correção do arcabouço fiscal, que varia entre 0,6% e 2,5% ao ano.  

O salário mínimo é um dos principais parâmetros para o cálculo do Orçamento, já que despesas obrigatórias, como aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), estão diretamente vinculadas ao seu valor.

Com a nova política, o governo estima uma economia de R$ 15,3 bilhões para os anos de 2025 e 2026.  
 

Economia

Crescimento médio do PIB de MS puxado pelo Agro supera o da China, afirma economista 

O economista Ricardo Amorim participou do MS Agro na última semana e destacou o crescimento do Estado puxado pelo setor

30/11/2025 08h30

Compartilhar
Plantio de soja é um dos destaques no Estado

Plantio de soja é um dos destaques no Estado FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Durante a 16ª edição do MS Agro, evento realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), com apoio do Senar/MS e do Sistema OCB/MS, o economista Ricardo Amorim, eleito pela Revista econômica Forbes como o analista econômico mais influente do Brasil, destacou o crescimento econômico do Estado, sustentado e puxado pelo Agronegócio. 

Segundo ele, Mato Grosso do Sul vive um cenário favorável , assim como o País em geral nos últimos anos, especialmente com o impulsionamento do agro, crescendo “a ritmo que chinês tem inveja”. 

“Mato Grosso do Sul tem sido o estado brasileiro que mais cresce puxado pelo agronegócio. O crescimento médio do [Produto Interno Bruto] PIB de Mato Grosso do Sul nos últimos anos é superior ao crescimento da china porque o que vem sendo gerado pelo agro movimenta toda a economia do estado, e isso por sua vez, faz com que a indústria, o setor de serviços sejam também bem mais fortes do que a gente tá vendo no resto do Brasil”, afirmou.

Como já noticiado pelo Correio do Estado, segundo projeção da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o PIB do Estado cresceu 4,6% em 2024, chegando na marca de R$ 190 milhões, o terceiro maior entre os estados. Além disso, é esperada uma nova alta de 5,5% para 2025, superando a média nacional. 

Para os economistas, essa transformação é uma combinação de fatores, como ambiente de negócios favoráveis, investimentos estruturais e a diversificação produtiva. 

Essa expansão faz com que grandes empresas enxerguem no Estado oportunidade de instalação, movimentando e atraindo pequenos e médios investimentos, como hotéis, alimentação, logística, para atender às novas demandas, aumentando emprego, renda e, consequentemente, arrecadação. 

Destaques de MS

De acordo com o relatório técnico do Conselho Nacional de Municípios, quatro cidades de Mato Grosso do Sul aparecem na lista dos 20 municípios brasileiros com maior Índice de Desenvolvimento da Agricultura Municipal (Idam) em 2025. 

Maracajú é o que se destaca neste ano, ocupando a 7ª posição, seguido por Sidrolândia, na 8ª colocação. Mais abaixo, aparecem Rio Brilhante (10º) e São Gabriel do Oeste (15º). 

O levantamento Idam 2025 reuniu os 150 municípios brasileiros que apresentaram um desenvolvimento agropecuário considerado “muito alto” no País. O destaque é para a região Centro-Oeste, com 17 dos 20 primeiros colocados no ranking. 

No agregado estadual em Mato Grosso do Sul, no comparativo com o Idam 2024, São Gabriel do Oeste foi o município que apresentou um avanço mais expressivo, subindo 14 posições, de 29º para o 15º. Rio Brilhante também se destacou, saltando do 20º lugar para o 10º lugar. 

Já Maracajú e Sidrolândia, mesmo ocupando as posições mais altas do ranking em comparação aos outros municípios sul-mato-grossenses, tiveram uma pequena variação negativa, caindo da 6ª e 5ª posições de 2024, respectivamente. 

No geral, Mato Grosso do Sul apresentou um Idam médio de 0,7322 em 2025, com um crescimento positivo de 7,1% desde 2016 e uma variação de 0,1% com relação a 2024. 


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

3

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2325, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2325, sábado (29/11)

4

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste
obra multimilionária

/ 1 dia

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste

5

Servidores tentam suspender descontos de consignados do Master
DÍVIDAS

/ 2 dias

Servidores tentam suspender descontos de consignados do Master

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21/11/2025

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata