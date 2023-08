'Precária condição econômica', faz Boibras, indústria da carne de MS apelar por recuperação judicial

Fonte de energia limpa

O uso do Gás Natural contribui para a redução do impacto ambiental e melhoria da qualidade do ar

A partir desta terça-feira (1º), Mato Grosso do Sul passará a ter uma redução de 4% na tarifa média do Gás Natural (GN), conforme anúncio da Companhia de Gás do Estado (MSGás).

Segundo a Diretora Administrativa e Financeira da Companhia, Bernadete Rangel, a medida será aplicada para todos os segmentos de consumo, beneficiando consumidores dos setores residencial, comercial, industrial, cogeração e automotivo.

No caso do Gás Natural Veicular (GNV), será o segundo incentivo tarifário,considerando que, anteriormente, o Governo do Estado reduziu o ICMS sobre o preço do combustível de 17% para 12%, dentro do pacote que isentou também as taxas de conversão e vistoria.

“É facultado à Companhia de Gás, no entanto, adotar tarifas diferenciadas considerando nível, tipo e perfil de consumo, não podendo extrapolar a tarifa média, calculada com base no preço de compra da commodity e custos do transporte e distribuição”, informou a companhia.

Efeitos da redução

Segundo a MSGás, a queda de 4% na tarifa vai tornar mais atrativo o uso do Gás Natural, em comparação com outras fontes de energia.



“Os consumidores vão desfrutar de uma redução significativa em suas contas, em especial comerciantes e industriais, permitindo maior economia e rentabilidade”, diz a diretora Bernadete.

Por ser fonte que está protagonizando o processo de transição energética, o Gás Natural é, sobretudo, um dos suprimentos mais viáveis do ponto de vista econômico e ambiental.

A oferta do produto é considerada estável e contínua, algo que contribui para a estabilidade dos preços a longo prazo.

Além disso, a MSGás destaca que o Gás Natural é uma opção de energia mais limpa em comparação com outros combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo.

Energia limpa

A queima do GN produz emissões de dióxido de carbono (CO2) significativamente menores, bem como menos poluentes atmosféricos, como dióxido de carbono (SO2) e óxidos de poluição (NOx).

Isso contribui para a redução do impacto ambiental e melhoria da qualidade do ar.

De acordo com a área de engenharia e tecnologia da MSGÁS, o Gás Natural é uma fonte de energia que pode ser utilizada em um amplo leque de aplicações, como na calefação e geração de eletricidade e nos processos de produção industrial, para aquecimento de fornos e secagem de materiais.

Também é considerada uma alternativa mais limpa em relação aos combustíveis líquidos tradicionais no abastecimento de veículos.