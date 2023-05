Queda no preço da gasolina fica bem abaixo do previsto na Capital

Valor Bruto da Produção

Mato Grosso do Sul terá o 7º maior VBP do País, consolidando-se como potência do agronegócio

Levantamento do Valor Bruto da Produção (VBP) de Mato Grosso do Sul, publicado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária nesta semana, prevê que Mato Grosso do Sul alcance recorde de produção em 2023.

Conforme a projeção, a soma de todas as vendas dos produtos agrícolas realizadas no Estado em 2023 deve atingir R$ 55,78 bilhões, um aumento de 13,49% em comparação ao apurado no ano passado.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, com esse aumento, Mato Grosso do Sul terá o 7º maior VBP do País, consolidando-se como potência do agronegócio.

“Devemos ter um aporte significativo no valor apurado com a produção de soja, passando de R$ 24,48 bilhões para R$ 33,2 bilhões, uma variação positiva de 35% que é a responsável por esse recorde no VBP”, explicou.

Ele ainda destaca que houve um leve aumento na área plantada neste ano com a soja. Entretanto, o que fará a diferença é a produção.

“Saltamos de 8,5 milhões de toneladas no ano passado para mais de 13 milhões neste ano, muito por causa das condições climáticas que foram mais favoráveis”, disse.

Milho

O milho é o único cultivo, das principais do Estado, que apresenta estimativa de queda, tanto no volume a ser colhido, quanto no valor bruto da produção.

Conforme o levantamento, no ano passado, o Estado colheu 12,7 milhões de toneladas e apurou R$ 16,25 bilhões brutos com a venda do milho.

Enquanto neste ano a produção deve ficar em 10,8 milhões de toneladas e o valor bruto da produção, R$ 13 bilhões, o equivalente a uma retração de 14,75% na produção e 19,92% no VB, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística conforme o IBGE.

Por outro lado, o Sistema Integrado de Informações Agropecuárias (SIGA), mantido em parceria pela Semadesc, Aprosoja e Famasul, projeta uma produção maior para o milho neste ano, de 11,2 milhões de toneladas.

Cana-de-açúcar

Com relação à projeção para a cana-de-açúcar, espera-se aumento de 12,96% no VBP, passando de R$ 6,4 bilhões no ano passado para R$ 7,2 bilhões neste ano.

Desse modo, a produção deve saltar de 40,7 milhões de toneladas para 44,7 milhões, sem aumento na área plantada, que permanece em 631,5 mil hectares.

Todos os dados constam na Carta de Conjuntura da Agropecuária, elaborada pela Assessoria de Economia e Estatística da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Brasil

Em escala nacional, o VBP de 2023, com base nas informações de safras de abril, é estimado em R$ 1,216 trilhão, 4,7% superior em relação ao valor de 2022, que foi de R$ 1,161 trilhão.

As lavouras têm previsão de faturamento de R$ 868,96 bilhões, que é o maior VBP desde 1989. O crescimento real do VBP das lavouras é de 8% em relação a 2022.

Já a previsão para a pecuária é de faturamento de R$ 347,9 bilhões, com retração de 2,6% em relação ao ano passado.