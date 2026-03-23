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Economia

Alta Generalizada

Preço dos combustíveis subiu ainda mais durante o fim de semana na Capital

Até mesmos combustíveis que não são derivados do petróleo, como etanol, tiveram aumento significativo em Campo Grande

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

23/03/2026 - 08h20
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Os preços dos combustíveis não param de subir nos postos de Campo Grande. Até mesmo a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgada no sábado já ficou defasada no dia da divulgação.

Os combustíveis que não subiram nas refinarias, como a gasolina comum e a aditivada, além do etanol (álcool) – que é produzido em larga escala dentro de Mato Grosso do Sul e não depende do petróleo –, também estão mais caros.

Além disso, o óleo diesel, que há 10 dias subiu R$ 0,38 nas refinarias da Petrobras, mas que teve uma compensação no preço de atacado com a zeragem dos tributos PIS e Cofins (R$ 0,32), continua subindo.

Na tarde de domingo, o Correio do Estado encontrou postos de combustíveis vendendo o litro da gasolina comum a  R$ 6,49. Na sexta-feira, esses dois postos, que estão entre os que vendem com menor valor, comercializavam o litro do combustível a R$ 6,29.

O diesel S-10, que até sexta-feira custava R$ 6,49 em média por litro, já está sendo vendido nos postos “mais econômicos” a R$ 6,99 no pagamento à vista.

Chama a atenção o preço do etanol, biocombustível produzido em larga escala em Mato Grosso do Sul. O combustível é encontrado, nos postos conhecidos por vender mais barato, a R$ 4,39 o litro. O valor é muito superior ao encontrado na pesquisa da ANP, cujo preço médio foi de R$ 4,29.

Pesquisa

Falando em ANP, a pesquisa publicada no sábado já mostra valores bem superiores aos da semana anterior, os primeiros a detectarem altas nos preços.

O preço médio do etanol foi de R$ 4,21 para R$ 4,28 (1,7%) em apenas uma semana em Campo Grande. Mesmo não sendo um derivado de petróleo, o preço do combustível historicamente acompanha as variações do preço da gasolina, mesmo ele integrando 30% da gasolina vendida no Brasil e, em tese, amortecendo o impacto das variações no mercado de petróleo sobre o produto das refinarias.

O preço da gasolina comum disparou: foi de R$ 6,05 para R$ 6,19 em Campo Grande (2,31%). O valor não leva em consideração os novos aumentos do fim de semana, como retratado no início da reportagem.

A gasolina aditivada viu o preço médio saltar de R$ 6,24 o litro para R$ 6,40 (2,56%). Já o preço médio do óleo diesel pulou de R$ 6,49 para R$ 6,90 (alta de 6,3%).

Procon monitora

Em meio às disparadas dos valores, a Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) diz que apenas monitora os movimentos. Na sexta-feira, os Procons estadual e municipal estiveram reunidos com donos de postos e distribuidoras.

“A gente quer compreender melhor se eles estão fazendo sobrepreço no processo de distribuição”, disse o secretário-executivo do Procon-MS, Antônio José Ângelo Motti.

Após a reunião, realizada na tarde de quinta-feira no Procon-MS, Motti disse que o objetivo era “entender” o processo de formação do preço do combustível e se havia outras variáveis nele.

Segundo o secretário-executivo, os representantes das distribuidoras e de postos informaram que outros custos, que vão além de impostos e do valor pago pelo combustível nas refinarias e de importadores, também são levados em consideração.

“São outros valores que não são apenas do processo contábil. Existe um custo econômico trazido pelas distribuidoras para nós, que a gente quer compreender melhor até para avaliar se eles estão fazendo sobrepreço no processo de distribuição ou não. Havendo, e eles não tendo como comprovar isso, logicamente que isso será medido pelos órgãos de controle do direito do consumidor”, relatou.

ICMS

Também na quinta-feira, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), disse que a proposta do governo federal para que estados e o Distrito Federal zerem temporariamente o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a importação de diesel, para conter a alta dos preços dos combustíveis, pode gerar um impacto “muito sério” para as unidades da Federação.

“Num primeiro momento, todos os secretários são contra, pelo impacto que isso gera no fluxo de caixa dos estados de uma hora para outra. Com toda a programação que se tem para a Saúde, para a Educação, você simplesmente tirar isso vai ter um problema muito sério nos estados”, disse Riedel.

No entanto, o governador ressaltou que a União se comprometeu a compensar 50% da perda de arrecadação e que os chefes do Executivo dos estados ainda vão discutir essa questão nesta semana.

“Acho que alguma coisa deve ser feita, mas nós temos que entender qual é essa proposta, porque eles ainda não a têm pronta e a levarão na semana que vem”, declarou.

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LOTERIA

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 339, sábado (21/03); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/03/2026 07h33

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 339 da + Milionária na noite deste sábado, 21 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 31,5 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 126.348,60)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 5 apostas ganhadoras, (R$ 22.461,98)
  • 4 acertos + 2 trevos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 2.005,53)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 751 apostas ganhadoras, (R$ 160,22)
  • 3 acertos + 2 trevos - 836 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 8117 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 6810 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 65812 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 339 são:

  • 40 - 32 - 27 - 41 - 42 - 15
  • Trevos sorteados: 6 - 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 340

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 25 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 340. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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loteria

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1191, sábado (21/03)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

22/03/2026 07h30

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1191 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 21 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 2.199.449,76)
  • 6 acertos - 214 apostas ganhadoras, (R$ 1.815,62)
  • 5 acertos - 5.895 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 66.359 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Outubro- 191.529 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1191 são:

  • 17 - 29 - 30 - 13 - 09 - 18 - 12
  • Mês da sorte: 10 - outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1192

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 24 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 1192. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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