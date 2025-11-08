Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

sinal de alerta

Preços da celulose estão "completamente insustentáveis", diz Suzano

Com três fábricas em MS, a celulose representa quase 30% de tudo o que o Estado exporta e o agravamento da crise no setor afetaria em cheio a economia local

Neri Kaspary

Neri Kaspary

08/11/2025 - 10h21
Após 13 meses seguidos de queda no preço, a Suzano, principal produtora de celulose de Mato Grosso do Sul, com fábricas em Três Lagoas e em Ribas do Rio Pardo, emitiu um alerta alarmante ao mercado, dizendo que os preços atuais estão "completamente insustentáveis”, refletindo um desequilíbrio estrutural que ameaça a sobrevivência de parte da indústria.

Em reportagem publicada pelo site Brazil Stock Guide, que destacou as preocupações da maior produtora mundial de celulose de eucalipto, a Suzano diz que de 15% da capacidade global de produção de fibra curta opera hoje abaixo do custo de caixa. 

Mas, segundo a empresa, os produtores europeus são os mais mais afetados pela crise. Por conta disso, os executivos da Suzano entendem que  cortes na oferta se tornaram inevitáveis após 13 meses consecutivos de preços inferiores a US$ 600 por tonelada. Desde agosto a empresa já reduziu a produção em cerca de 3,5%, o que equivale a um corte de 450 mil toneladas.

Em Mato Grosso do Sul, a celulose foi o principal produto na pauta de exportações ao longo dos dez primeiros meses do ano, representando 29,4% de tudo aquilo que o Estado vendeu para outros países. 

Na comparação com o ano passado, o volume exportado teve um salto de 57%, passando de 3,71 milhões de toneladas para 5,84 milhões. Porém, o faturamento cresceu apenas 25,6%. Subindo de U$ 2,121 bilhões para U$ 2,665 bilhões.

No ano passado, quando a cotação da celulose já não estava nos melhores patamares, o valor médio da tonelada rendeu 570 dólares aos cofres das três indústrias que atuam no Estado. Neste ano, porém, elas tiveram rendimento médio de apenas 456 dólares. 

Por conta desta queda nos preços, as indústrias deixaram de faturar em torno de 666 milhões de dólares, ou algo em torno de R$ 3,6 bilhões na moeda local, nos dez primeiros meses deste ano. 

O alerta da Suzano foi feito durante a prestação de contas relativa aos resultados do terceiro trimestre da empresa. E, segundo Leonardo Grimaldi, diretor do negócio de celulose da Suzano, a situação é crítica e “o setor está sangrando há meses”. 

Embora o consumo chinês demonstre sinais de recuperação, o executivo observou que o movimento é gradual e que ainda há espaço para reajustes de cerca de US$ 20 por tonelada nos próximos meses. 

A Suzano projeta “ajustes mais significativos do lado da oferta” nos próximos trimestres, diante do avanço dos custos de madeira, de novas restrições ao uso de fibras recicladas na China e da falta de rentabilidade nas fábricas da Europa e da América do Norte.

Mas, mesmo com o cenário adverso, a Suzano informou que continua avançando na redução de custos. O custo caixa caiu 4% no trimestre, para R$ 801 por tonelada, e já está abaixo de R$ 800 no quarto trimestre — o menor nível em anos. Segundo a empresa, o resultado foi impulsionado por menores custos de madeira e energia, ganhos logísticos e economia no uso de insumos químicos.

O novo contrato de fornecimento de madeira com a Eldorado Brasil deve reduzir o custo em 4% por tonelada a partir de 2026, reforçando a meta de manter custos estruturalmente baixos até 2027.

Foco em disciplina financeira

O presidente da Suzano, Beto Abreu, adotou tom cauteloso durante  teleconferência para apresentação dos resultados, afirmando que a estratégia da companhia será “apostar em eficiência e produtividade, e não esperar por um novo ciclo de preços”. A alavancagem subiu levemente para 3,3 vezes o Ebitda, reflexo da queda nas cotações internacionais, mas a dívida líquida permaneceu estável.

Abreu reiterou que o foco da Suzano no curto prazo será “extrair valor dos investimentos já realizados”, referindo-se às operações em Aracruz (ES), à parceria com a Kimberly-Clark e às unidades de embalagem nos EUA. A empresa não pretende lançar grandes projetos no momento.
 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2883, sexta-feira (07/11): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/11/2025 08h28

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2883 da Dupla Sena na noite desta quinta-feira, 7 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras (R$ 5.081,54)
  • 4 acertos - 541 apostas ganhadoras (R$ 96,61)
  • 3 acertos - 9.629 apostas ganhadoras (R$ 2,71)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 5.880,07)
  • 4 acertos - 334 apostas ganhadoras (R$ 156,48)
  • 3 acertos - 6.759 apostas ganhadoras (R$ 3,86)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2883 são:

Primeiro sorteio

  • 20 - 03 - 50 - 18 - 25 - 08  

Segundo sorteio

  • 02 - 20 - 31 - 46 - 38 - 27

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2884

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 10 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2884. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2846, sexta-feira (07/11): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/11/2025 08h26

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2846 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 7 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,7 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 68.607,64)
  • 18 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 2.297,13)
  • 17 acertos - 500 apostas ganhadoras, (R$ 257,27)
  • 16 acertos-  2899 apostas ganhadoras, (R$ 44,37)
  • 15 acertos - 12306 apostas ganhadoras, (R$ 10,45)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2846 são:

  • 42 - 33 - 25 - 97 - 68 - 13 - 12 - 76 - 92 - 16 - 73 - 74 - 28 - 67 - 60 - 41 - 93 - 14 - 53 - 39

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2847

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 10 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2847. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

