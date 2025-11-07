Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

primeira no ranking

Preço cai e gigantes da celulose de MS deixam de faturar R$ 3,6 bilhões

Nos dez primeiros meses do ano passado a tonelada foi exportada ao valor médio de 570 dólares. Em 2025, faturamento médio caiu para 456 dólares por tenelada

Neri Kaspary

Neri Kaspary

07/11/2025 - 12h24
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mais importante que a soja ou a carne bovina na pauta das exportações de Mato Grosso do Sul, a celulose vendida para outros países nos dez primeiros meses do ano está 20% mais barata que em igual período do ano passado. Por conta disso, as gigantes do setor deixaram de faturar o equivalente a R$ 3,6 bilhões no período. 

Dados da carta da conjuntura divulgada mensalmente pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) mostram que nos dez primeiros meses do ano passado o valor médio da tonelada de celulose exportada rendeu 570 dólares às três indústrias em atividade no Estado. 

Neste ano, o faturamento médio das duas fábricas da Suzano e da unidade da Eldorado caiu para 456 dólares por tonelada exportada. A explicação para este recuo é o aumento da oferta e queda da demanda mundial. 

Entre janeiro e outubro do ano passado haviam sido exportadas 3,716 milhões de toneldas de celulose pelas indúnstrias instaladas no Estado, ante 5,845 milhões em igual período de 2025. Isso representa aumento de 57%, explicado pela ativação da fábrica de Ribas do Rio Pardo, em julho do ano passado. 

Porém, a alta no faturamento apresentou percentual bem inferior, de apenas 25,6%. No ano passado, conforme os dados do Governo do Estado, estas vendas renderam U$ 2,121 bilhões à balança comercial. Neste ano, foram U$ 2,665 bilhões. 

Se os valores do ano passado tivessem se mantido, o setor teria contabilizado em torno 665 milhões de dólares a mais, ou algo em torno de R$ 3,6 bilhões. 

Para efeito de comparação, a venda de soja, que está em segundo lugar no ranking dos produtos mais imporantes na balança comercial e representa 24,5% daquilo que é vendido para outros países, rendeu U$ 2,226 bilhões nos primeiros dez meses do ano. A carne bovina, por sua vez, rendeu U$ 1,485 bilhão. 

E a importância da celulose na economia local tende a aumentar significativamente a partir do final de 2027, quando deve entrar em operação da fábrica que a Arauco está construíndo em Inocência. 

A previsão é de que ela produza 3,5 milhões de toneladas por ano, tornando-se a maior do mundo em circuito único. Hoje, este título pertence à fábrica da Suzano de Ribas do Pardo, que tem capacidade para 2,55 milhões de toneladas por ano. 

Além da unidade de Inocência, estão em andamento os preparativos para começar, a partir de fevereiro do próximo ano, a instalação de uma quinta indústria do setor em Bataguassu. Neste caso, a previsão é que sejam produzidos 1,8 milhão de teneladas por ano. 

 

SEGMENTO

Linha de crédito para reformas dá "fôlego" para a construção civil em MS

Programa libera recursos para quem quiser financiar obras de melhorias e ampliações com juros de até 1,95% ao mês

07/11/2025 08h20

Compartilhar
Novo programa do governo federal é voltado principalmente para a reforma de imóveis residenciais

Novo programa do governo federal é voltado principalmente para a reforma de imóveis residenciais Gerson Oliveira

Continue Lendo...

O programa do governo federal Reforma Casa Brasil vai proporcionar financiamento para quem quiser realizar uma reforma no imóvel, o que é um fomento para o setor da construção civil.

De acordo com os especialistas ouvidos pelo Correio do Estado a avaliação é de que o programa deve dar um novo fôlego para o segmento em Mato Grosso do Sul.

O presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul), Gustavo Shiota pontua que Campo Grande é uma cidade que continua crescendo e o Estado como um todo também tem muito espaço para melhorar a qualidade das moradias, e, consequentemente, impulsionar empregos na construção.

“Aqui a gente entende que o momento da habitação foi da construção, em geral, em Mato Grosso do Sul. É desafiador, sim, como sempre foi, mas também a gente entende, olhando até para esses programas, que é um ambiente cheio de boas oportunidades”, avalia Shiota e reforça.

“Então, mesmo com esses juros altos segurando um pouco o ritmo, programas como Minha Casa, Minha Vida, e agora o Reforma Casa Brasil, ajudam a manter o setor ativo, especialmente nas obras de pequeno e médio porte. Para quem mora aqui, eu acredito que é o momento de melhorar o que já tem, valorizar o seu imóvel e gerar trabalho dentro da própria cidade”.

O doutor em Economia, Daniel Frainer, corrobora com a avaliação. “Mato Grosso do Sul é um estado em expansão, é muito importante, justamente, esses investimentos, mesmo que sejam reformas pequenas para fomentar a economia e o comércio, principalmente na Capital, que é central do nosso comércio”.

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância do programa para a vida da população de todo o território nacional.

“Muitas famílias sonham em construir um cômodo a mais ou melhorar o telhado. Com o programa, vamos movimentar a indústria, gerar renda e empregar arquitetos, engenheiros, pintores e outros profissionais. A reforma está chegando para que as famílias recebam seus entes queridos com a dignidade que merecem”.

Novo programa do governo federal é voltado principalmente para a reforma de imóveis residenciais

ADESÃO

De acordo com o governo federal, a adesão foi liberada na segunda-feira. Ao todo serão disponibilizados R$ 40 bilhões em crédito em todo o País. Com juros a partir de 1,17% ao mês e que chegam a 1,95% ao mês, dependendo da faixa de renda do solicitante.

Podem aderir ao programa as famílias que residem em capitais, cidades com mais de 300 mil habitantes ou regiões metropolitanas. Os recursos deverão ser utilizados para compra de materiais utilizados nas obras de reforma, pagamento de fornecedores e mão de obra.

“Isso com certeza vai aumentar a movimentação do setor da construção civil e permitir que as famílias ampliem seus investimentos, principalmente na área de imóveis. É um setor que absorve muita mão de obra, especialmente a menos qualificada, o que ajuda a reduzir as taxas de desemprego”, acrescenta Frainer.

A avaliação positiva do programa como impulsionador do setor também é compartilhada pelo economista Renato Gomes.

“Em Mato Grosso do Sul, o programa tem potencial para beneficiar milhares de famílias que vivem em casas próprias, mas com estrutura precária, especialmente em bairros periféricos de Campo Grande e em municípios do interior”, ressalta o economista e completa.

“A medida também deve movimentar o setor da construção civil, gerando demanda para pedreiros, pintores, eletricistas e pequenos comerciantes de materiais de construção. Por ser um crédito acessível e com adesão digital, o programa tende a alcançar regiões onde o acesso a financiamentos convencionais é mais difícil”.

Apesar do cenário otimista, Gomes chama atenção para um ponto de cautela, o aumento do endividamento. 

“O ponto negativo, no entanto, é que o Reforma Casa Brasil não é um benefício direto, e sim um financiamento – ou seja, gera uma dívida. Diferente de programas habitacionais anteriores que ofereciam subsídios ou melhorias custeadas pelo governo, este modelo exige que o beneficiário arque com parcelas mensais e juros, o que pode limitar o acesso para famílias de renda mais baixa. Ainda assim, o programa representa uma alternativa de crédito mais barata para quem precisa reformar a casa e não teria condições de fazê-lo por conta própria”, ressalta.

REGRAS

Ainda conforme o governo federal, R$ 30 bilhões de todo recurso são oriundos do Fundo Social, especificamente destinados a famílias com renda de até R$ 9.600.

Os R$ 10 bilhões restantes serão liberados pela Caixa Econômica, por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), voltados às faixas de renda superiores.

Quem tem renda familiar de até R$ 9.600 poderá contratar um crédito inicial de R$ 5 mil, com prazo de pagamento de até 5 anos. Para rendas maiores, os valores de financiamento serão a partir de R$ 30 mil, com prazo de pagamento de até 15 anos.

As taxas de juros são proporcionais aos rendimentos: quem ganha menos, paga juros menores. A adesão pode ser feita on-line por meio do site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do banco, ou presencialmente nas agências bancárias.

Toda liberação passará por análise de crédito, e após crédito aprovado, 90% do valor solicitado será depositado diretamente na conta bancária da família.

Os demais 10% serão liberados após conclusão da obra, com comprovação da execução dos serviços por meio de foto.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1138, quinta-feira (06/11): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

07/11/2025 08h20

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1138 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. 

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 63 apostas ganhadoras, (R$ 2.531,86)
  • 5 acertos - 1.837 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 25.132 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Março - 84.966 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1138 são:

  • 31 - 27 - 16 - 26 - 10 - 21 - 09
  • Mês da sorte: 03 - março

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1139

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 8 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1139. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

2

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 22 horas

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?