Economia

TRIBUTAÇÃO

Prefeita de Campo Grande deve vetar derrubada da taxa do lixo aprovada pela Câmara

Justificativa do município é que não há tempo suficiente para lançar uma nova cobrança do tributo, que é casado com o IPTU

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

13/01/2026 - 13h30
A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) deve vetar, ainda nesta semana, o projeto de Lei Complementar, aprovado na noite de segunda-feira (12) que suspendia a taxa do lixo cobrada de forma casada com o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Em entrevista ao Correio do Estado, o secretário municipal de Governo, Ulisses Rocha, disse que não há tempo hábil para que o município lance uma nova cobrança. “Do ponto de vista estritamente operacional o caminho é o veto. Não é possível fazer essa separação do IPTU e da taxa de forma imediata. Trata-se de um processo que leva de 40 a 50 dias”, explicou.

Em sessão extraordinária na noite de segunda-feira (12), a Câmara Municipal de Campo Grande, em votação unânime em sessão em que compareceram 20 vereadores, derrubou o decreto da prefeita Adriane Lopes que vinculava a taxa do lixo ao novo Perfil Socioecoômico Ambiental (PSEI). A mudança levou a taxa do lixo a subir consideravelmente para aproximadamente 45% dos lotes. 

O projeto de lei aprovado pelos vereadores em sessão extraordinária restabeleceria os critérios da taxa de lixo vigentes desde 2017, mais um fator de dificuldade para lançar o imposto. 


Se a prefeita de Campo Grande vetar a proposta, os vereadores devem analisá-lo assim que o ano legislativo tiver início, no mês que vem. 

Aumento

A mudança do PSEI provocou reclamações institucionais e na Câmara de Vereadores, que reverberaram as queixas de suas bases. O maior motivo é que a incidência do PSEI fez a taxa do lixo disparar em vários bairros, sobretudo na região Oeste, como Mata do Jacinto, Chácara dos Poderes e Jardim Noroeste, disparar. 

O aumento do IPTU provocou uma enxurrada de ações na Justiça. Há mandados de seguranças de pessoas físicas, de uma associação, e até mesmo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) contra o aumento do IPTU. 

A expectativa é que os pedidos de liminar sejam decididos nesta semana. 
Diante da polêmica a prefeitura de Campo Grande cedeu no prazo de vencimento para o pagamento com desconto de 10% (antes o desconto era de 20%), prorrogando a vencimento de 10 de janeiro para 12 de fevereiro. O mesmo ocorre para o pagamento da primeira parcela com pagamento à prazo. 

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 797, segunda-feira (12/01): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/01/2026 08h30

Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 797 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 750 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 30 apostas ganhadoras, (R$ 1.119,06)
  • 4 acertos - 426 apostas ganhadoras, (R$ 78,80)
  • 3 acertos - 4.529 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 797 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 1
  • Coluna 3: 4
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 3
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 6

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 798

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 798. O valor da premiação está estimado em R$ 850 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2911, segunda-feira (12/01): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/01/2026 08h28

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2911 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 19 apostas ganhadoras, (R$ 7.666,68)
  • 4 acertos - 1.309 apostas ganhadoras, (R$ 127,17)
  • 3 acertos - 24.782 apostas ganhadoras, (R$ 3,35)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 3.641,67)
  • 4 acertos - 1.393 apostas ganhadoras, (R$ 119,50)
  • 3 acertos - 26.091 apostas ganhadoras, (R$ 3,19)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2911 são:

Primeiro sorteio: 01 - 20 - 23 - 22 - 19 - 25

Segundo sorteio: 06 - 21 - 45 - 07 - 37 - 44

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2912

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2912. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

