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Economia

MERCADO MUNDIAL

Previsão de chuva nos EUA interrompe disparada no preço da soja em MS

Na melhor cotação do ano, na última sexta-feira a saca chegou a R$ 132,00 em Campo Grande. Nesta segunda-feira (27), caiu quatro reais

Neri Kaspary

Neri Kaspary

27/07/2026 - 12h42
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Depois de atingir R$ 132,00 na sexta-feira (24) em Campo Grande e na região sul do Estado, o melhor preço do ano, o preço da saca de soja teve forte recuo nesta segunda-feira, da ordem de R$ 4,00, ou 32 pontos na Bolsa de Chicago, referência para a definição dos preços de um dos principais produtos da economia de Mato Grosso do Sul.

Mas, se a comparação for com o dia 15 de junho, quando a saca estava em R$ 115,00, o valor atual ainda é satisfatório. E, tanto o aumento das cotações ao longo das últimas semanas quanto a retração desta segunda-feira têm a mesma explicação: as condições climatológicas nos Estados Unidos, segundo Carlos Ronaldo Dávalos, da Granos Corretora.

Nas últimas semanas, explica ele, as cotações mundiais foram afetadas por conta do calor e da escassez de chuvas em algumas das principais regiões produtoras dos EUA. Neste fim de semana, porém, os meteorologistas indicaram a previsão de chuvas significativas para os próximos dias e o otimismo daqui sofreu uma importante interrupção.

“A Bolsa de Chicago caiu 32 pontos nesta segunda-feira. Isso significa cerca de R$ 4,00 por saca aqui no Estado. É uma queda significativa, mas isso não significa que os preços não possam reagir novamente, pois o período da floração e granação vai até o dia 30 de agosto nos Estados Unidos. Até lá podem ocorrer outras estiagens e isso tende a influenciar diretamente nos preços daqui”, explica o corretor.

Mas, mesmo que as chuvas sejam fartas nos Estados Unidos, o mercado aponta melhora nos preços para a próxima safra. Na semana passada, por exemplo, a saca de soja estava sendo vendida por R$ 126,00 para entrega em fevereiro do próximo ano, segundo Ronaldo Dávalo. O preço é bem melhor que em fevereiro deste ano, quando as cotações estavam na casa dos R$ 110,00.

Mesmo assim, segundo Ronaldo Dávalo, pouca gente fez negócios. Isso ocorre porque muitos produtores estão esperando preços melhores, já que os estoques mundiais estão em baixa.

O aumento de preço de agora beneficia somente uma pequena parcela das cerca de 16,7 milhões de toneladas produzidas na última safra em Mato Grosso do Sul, a maior da história do Estado. De cardo com Ronaldo Dávalo, entre 75% e 80% da produção já está comprometida.

Sendo assim, ainda estariam disponíveis em torno de 4 milhões de toneladas para comercialização. Isso significa quase 66,5 milhões de sacas. Em 15 de junho, quando a saca estava sendo vendida a R$ 115,00, este volume renderia R$ 7,6 bilhões caso fosse faturado naquele período.

Com a reação dos preços ao longo das últimas semanas, nesta segunda-feira  (27) renderiam em torno de R$ 8,8 milhões. Ou seja, um acréscimo de R$ 13,00 na cotação garante R$ 1,2 bilhão a mais nas mãos dos produtores e empresas que estão guardando estas quatro milhões de toneladas.

EXPORTAÇÕES

Depois de ser superada pela celulose, a soja voltou neste ano a ocupar o primeiro lugar nos produtos de maior relevância nas exportações e Mato Grosso do Sul, com 33,5% do total faturado, US$ 2 bilhões. Isso representa aumento de 30,5% ante igual perído do ano anterior. 

Porém, a melhora nos preços não chegou ao bolso dos produtores, que no último ciclo fizeram a maior colheita da história do Estado, com 16,7 milhões de toneladas. No primeiro semestre do ano passado foram exportadas 4,076 milhões de toneladas, ante 4,687 milhões de toneladas em igual período de 2026. 

A diferença, porém, foram os valores faturados. Em 2025, conforme os dados oficiais, as vendas externas renderam US$ 1,51 bilhão, com a tonelada rendendo US$ 372 dólares Neste ano, o faturamento ficou um pouco acima dos US$ 2 bilhões, ou US$ 427 a tonelada.

Traduzindo: no primeiro semestre do passado a saca de 60 quilos rendeu uma média de R$ 115 aos exportadores. Neste ano, o valor saltou para a casa dos R$ 134,00, um valor bem superior ao daquele que chegou aos produtores.

Os produtores, porém, receberam menos em 2026 do que no ano anterior. No primeiro semestre do ano passado o preço médio da soja ao produtor em Campo Grande, por exemplo, ficou entre R$ 117,00 e 121,00. Neste ano, o valor médio ficou entre R$ 108,00 e R$ 115,00. Uma das explicações é a queda na cotação do dólar. 

loteria

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1255, domingo (26/07); veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais; veja quais os números sorteados no último concurso

26/07/2026 14h51

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1255 da Dia de Sorte neste domingo, 26 de julho de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 300 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 30 apostas ganhadoras, (R$ 2.216,51)
  • 5 acertos - 1.083 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 11.781 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Novembro - 136.273 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1255 são:

  • 05 - 06 - 14 - 20 - 25 - 28 - 31
  • Mês da sorte: 11 - Novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1256

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 28 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 1256. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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loteria

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 375, domingo (26/07); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais; veja quais os números sorteados no último concurso

26/07/2026 14h46

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 375 da + Milionária neste domingo, 26 de julho de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 76 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos -  1 aposta ganhadora (R$ 331.694,58)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 20 apostas ganhadoras (R$ 7.370,99)
  • 4 acertos + 2 trevos - 68 apostas ganhadoras (R$ 2.322,79)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1.161 apostas ganhadoras ( R$ 136,04)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1.572 apostas ganhadoras (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 12.525 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 13.454 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 100.316 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 375 são:

  • 02 - 06 - 15 - 19 - 25 - 29
  • Trevos sorteados: 3 - 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 376

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 376. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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