Resultado da + Milionária de hoje, concurso 375, domingo (26/07); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 375 da + Milionária neste domingo, 26 de julho de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 76 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora (R$ 331.694,58)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 20 apostas ganhadoras (R$ 7.370,99)
- 4 acertos + 2 trevos - 68 apostas ganhadoras (R$ 2.322,79)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1.161 apostas ganhadoras ( R$ 136,04)
- 3 acertos + 2 trevos - 1.572 apostas ganhadoras (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 12.525 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 13.454 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 100.316 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 375 são:
- 02 - 06 - 15 - 19 - 25 - 29
- Trevos sorteados: 3 - 4
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 376
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 376. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.