Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Balanço

Produção de cana-de-açúcar em MS cresce e deve ultrapassar 52 mil toneladas

Cenário nacional apresentou queda causada por chuvas irregulares e calor excessivo

Karina Varjão

Karina Varjão

04/11/2025 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O terceiro levantamento da safra 2025/26 revelou uma redução na produção de cana-de-açúcar no mês de outubro, com relação ao ciclo anterior. O relatório estima uma produção de 666,4 milhões de toneladas, uma redução de 1,6%. 

Essa diminuição acontece por causa de restrições hídricas observadas nas fases de desenvolvimento das lavouras em 2024, especialmente na região Centro-Sul do País, em decorrência do cenário climático caracterizado por chuvas irregulares e excesso de calor, contribuindo para focos de incêndio que afetaram parte dos canaviais.

Mesmo com o cenário de queda, Mato Grosso do Sul apresentou uma alta de 6,3% em produção da cana-de-açúcar com relação à safra 2024/25, atingindo 52.381,8 toneladas, a segunda maior do Centro-Oeste.  

Para essa safra em todo o País, estão previstos 8.974,6 mil hectares destinados à colheita, um crescimento de 2,4% sobre a área colhida no ciclo anterior, de acordo com estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). No entanto, o clima menos favorável ainda impacta na produtividade, que deve apresentar uma redução de 3,8%. 

Essa redução de produtividade também deve ser observada na região Centro-Oeste, segunda principal região produtora. Em razão das condições climáticas desfavoráveis no período de desenvolvimento das lavouras, a produtividade deve apresentar uma queda de 1,9%, resultando em 77.024 quilos por hectares. 

Por outro lado, a área colhida está estimada em 1,96 milhão de hectares, um crescimento de 6% sobre a safra anterior. Com isso, a região deve atingir 151 milhões de toneladas destinadas ao setor sucroenergético, o que representa um crescimento de 3,9%. 

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul sofreu com a escassez de matéria prima nesse período em razão das más condições climáticas. Os volumes de chuva abaixo do esperado entre julho e agosto e episódios de geada ao longo de julho na região Centro-Sul afetaram a qualidade da cana-de-açúcar além de ocasionar queimadura nas folhas e danos em áreas mais jovens, sendo necessário o replantio em algumas áreas. 

Em razão disso, houve atraso na colheita. Assim, uma parte das unidades deve estender suas operações até meados de dezembro. 

Já na região Norte, os registros de chuva em julho e agosto favoreceram a brotação da cana recém-colhida, auxiliando na redução de focos de incêndio, um comportamento atípico para o período. 

No entanto, a partir de setembro e outubro, esse padrão se tornou mais irregular, gerando instabilidade no desenvolvimento das lavouras. 

Mesmo assim, o Estado apresentou aumento em área plantada (6,2%), produtividade (0,1%) e em produção (6,3%), chegando a 52.381,8 mil toneladas na safra 2025/26. 

Com relação às pragas, houve ocorrências pontuais de broca e cigarrinha, mas não causaram estragos por causa do monitoramento contínuo. 

Também foi percebida uma incidência menor de murcha-da-cana em relação à safra anterior. 

Por outro lado, os registros de Sphenophorus levis, o chamado bicudo da cana-de-açúcar, aumentaram.  

Mesmo com os percalços, a perspectiva de produção para a atual temporada é positiva, com expectativa de resultados superiores aos do ciclo anterior. 

Assim, diante do cenário atual e do bom desempenho dos cultivos de segunda safra, algumas indústrias sucroenergéticas planejam diversificar suas atividades implantando novas unidades para a produção de etanol a partir do milho. 

Outros produtos

O menor volume de cana de modo geral no Brasil barra o aumento esperado na produção de açúcar. Mesmo assim, sua produção está estimada em 45 milhões de toneladas, um aumento de 2% em relação à safra anterior. 

Confirmado o resultado, este deve ser o segundo maior volume na série histórica, ficando atrás apenas da temporada 2023/24, quando foram produzidas 45,68 milhões de toneladas de açúcar. 

Com relação ao etanol, a produção a partir da cana-de-açúcar e do milho deve atingir 36,2 bilhões de litros, uma redução de 2,8% com relação ao resultado em 2024/25. Isso é resultado da diminuição de 9,5% do combustível vindo da cana, chegando a 26,55 bilhões de litros, enquanto a fabricação do etanol vindo do milho deve registrar um aumento de 22,6%, estimada em 9,61 bilhões de litros. 

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2881, segunda-feira (03/11): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/11/2025 08h28

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2881 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 450 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 2 apostas ganhadoras (R$ 20.574,54)
  • 4 acertos - 340 apostas ganhadoras (R$ 138,31)
  • 3 acertos - 7.667 apostas ganhadoras (R$ 3,06)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 12.344,72)
  • 4 acertos - 277 apostas ganhadoras (R$ 169,77)
  • 3 acertos - 6.308 apostas ganhadoras (R$ 3,72)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2881 são:

Primeiro sorteio: 20 - 43 - 14 - 25 - 36 - 13 

Segundo sorteio: 34 - 36 - 21 - 40 - 25 - 03

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2882

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 5 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2882. O valor da premiação está estimado em R$ 700 mil

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2844, segunda-feira (03/11): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/11/2025 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2844 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos-  1 aposta ganhadora, (R$ 8.329.946,62)
  • 19 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 64.424,18)
  • 18 acertos - 80 apostas ganhadoras, (R$ 2.516,57)
  • 17 acertos - 600 apostas ganhadoras, (R$ 335,54)
  • 16 acertos - 3842 apostas ganhadoras, (R$ 52,40)
  • 15 acertos - 16843 apostas ganhadoras, (R$ 11,95)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2844 são:

  • 96 - 70 - 31 - 91 - 54 - 66 - 61 - 32 - 34 - 95 - 05 - 01 - 26 - 49 - 97 - 02 - 14 - 51 - 16 - 77

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2845

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 5 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2845. O valor da premiação está estimado em R$ 650 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 1 dia

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C
PREVISÃO

/ 23 horas

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

5

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira
SAÚDE

/ 1 dia

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho