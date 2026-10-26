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Quantas vezes a Bolsa brasileira já acionou o circuit breaker? Veja histórico

Mecanismo suspende temporariamente as negociações quando o Ibovespa registra queda de 10% em relação ao fechamento anterior

Estadão Conteúdo

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26/10/2026 - 22h00
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A Bolsa brasileira já registrou 24 episódios de circuit breaker desde 1997. O mecanismo, que suspende temporariamente as negociações quando o Ibovespa registra queda de 10% em relação ao fechamento anterior, é reservado a momentos de extrema turbulência no mercado financeiro. Nesta segunda-feira, 26, o dispositivo foi acionado depois da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para o quarto mandato.

Esta foi a primeira vez que uma eleição presidencial causou o acionamento do mecanismo na história da B3. Até então, a última interrupção havia ocorrido em março de 2020, durante a crise financeira desencadeada pela pandemia de covid-19.

Lula conquistou a vitória com 51,8% dos votos válidos, contra 48,2% de Flávio Bolsonaro (PL), cujo partido elegeu 19 senadores no primeiro turno do pleito deste ano. O resultado da eleição presidencial contrariou as expectativas de parte dos investidores, que haviam apostado em uma vitória da oposição e passaram a desfazer posições montadas nas semanas anteriores à votação.

O que é circuit breaker?

O circuit breaker é um procedimento operacional da B3 que interrompe temporariamente as negociações em momentos de forte queda do mercado. Ele tem como referência a variação do Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro de ações. Segundo a B3, a suspensão desta segunda-feira atingiu a negociação de ativos à vista, de títulos de renda fixa privada e de opções referenciadas em ações, BDRs, Ibovespa, Ibovespa B3 BR+, IBrX-50, Índice Small Cap e ETFs.

As negociações são suspensas por 30 minutos quando o Ibovespa registra queda de 10% em relação ao fechamento do dia anterior. Após a retomada das negociações, se o índice atingir queda de 15% em relação ao fechamento anterior, os negócios são suspensos novamente, desta vez por uma hora. Se, após essa pausa, a queda chegar a 20%, a B3 pode determinar uma nova interrupção por período definido pela própria instituição.

O mecanismo considera a oscilação registrada durante a sessão, independentemente de qual seja o resultado ao final do dia. O Ibovespa chegou a despencar 10,47% nesta segunda, o suficiente para acionar o circuit breaker, mas recuperou parte das perdas e encerrou o pregão com queda de 8,8%.

Quando o circuit breaker foi acionado no Brasil?

A primeira vez que a B3 acionou o circuit breaker foi em 1997, durante a crise financeira na Ásia. Veja a seguir os diferentes momentos nos quais o mecanismo foi utilizado:

1997: Crise asiática

A turbulência iniciada em economias do Sudeste Asiático se espalhou pelos mercados internacionais e atingiu o Brasil. A Bolsa acionou o circuit breaker três vezes, em 28 de outubro, 7 de novembro e 17 de novembro.

1998: Crise russa

O colapso financeiro da Rússia provocou uma nova onda de aversão ao risco nos mercados emergentes. O mecanismo foi acionado cinco vezes ao longo do ano.

1999: Crise cambial brasileira

A mudança do regime cambial, que levou à adoção do câmbio flutuante, provocou forte instabilidade no mercado doméstico. Houve duas interrupções, em 13 e 14 de janeiro.

2008: Crise financeira global

A crise originada no mercado imobiliário americano, agravada pela quebra do Lehman Brothers, atingiu bolsas ao redor do mundo No Brasil, o circuit breaker foi acionado seis vezes entre setembro e outubro.

2017: Joesley Day

A divulgação de uma gravação envolvendo Joesley Batista e Michel Temer abalou o governo e provocou uma queda de mais de 10% do Ibovespa durante o pregão de 18 de maio.

2020: Pandemia de covid-19

A combinação entre a disseminação do coronavírus, a queda dos preços internacionais do petróleo e as restrições à atividade econômica provocou seis acionamentos em apenas oito pregões de março. Dois ocorreram no mesmo dia, em 12 de março.

2026: Reeleição de Lula

Em 26 de outubro, a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro desencadeou uma forte liquidação de ativos brasileiros. A B3 interrompeu o pregão por 30 minutos, no primeiro acionamento do mecanismo desde a pandemia e no primeiro episódio associado diretamente ao resultado de uma eleição presidencial.

Loterias

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3025, segunda-feira (26/10)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

26/10/2026 20h20

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3025 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 3025 são:

Primeiro sorteio: 41 - 03 - 29 - 32 - 10 - 36

Segundo sorteio: 29 - 05 - 40 - 22 - 04 - 43

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3026

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3026. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2992, segunda-feira (26/10)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

26/10/2026 20h15

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Confira o resultado da Lotomania

Confira o resultado da Lotomania

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2992 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2992 são:

  •  07 - 49 - 83 - 36 - 44 - 37 - 15 - 47 - 03 - 50 - 74 - 90 - 39 - 23 - 42 - 45 - 24 - 05 - 69 - 22

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2993

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 28 de outubro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2993. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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