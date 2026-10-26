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Tiago Vargas é reintegrado a Polícia Civil após 6 anos afastado

Ex-policial civil foi demitido do cargo após chamar Reinaldo Azambuja de "corrupto"

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/10/2026 - 09h31
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Tiago Henrique Vargas foi reintegrado e está de volta ao cargo de Agente de Polícia Judiciária, função Investigador de Polícia Judiciária, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (26) na página 134 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) e assinada pelo governador de MS, Eduardo Riedel (PP).

Ele havia sido demitido em 16 de julho de 2020 e ficou seis anos afastado do cargo após “peitar” o então governador do Estado, Reinaldo Azambuja, xingando-lhe de "canalha e corrupto".

Em 2020, Tiago publicou um vídeo em suas redes sociais reclamando de uma blitz, realizada no período da manhã, pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS). No vídeo, ele xinga e ataca Azambuja.

"Reinaldo Azambuja, você não tem vergonha na cara, um dos piores bandidos do estado é você, você deveria estar preso, seu corrupto, seu canalha, e não mandando a nossa polícia fazer blitz aqui na cidade de Campo Grande às nove horas da manhã. Quem faz blitz nove horas da manhã, governador do estado, não quer pegar vagabundo, meu irmão", disse Tiago no vídeo.

Na época, o Ministério Público (MPMS), por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, pediu que ele fosse condenado pelos crimes de injúria e difamação. As penas somadas poderiam alcançar até dois anos de detenção.

Além da condenação, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que Tiago Vargas pagasse indenização de R$ 40 mil por ter usado as redes sociais para ofender Azambuja.

Confira o trecho redigido em Diário Oficial em que confirma o retorno do ex-vereador:

Nas redes sociais, Vargas agradeceu a Deus pelo retorno a Polícia Civil.

“Estava aqui trabalhando aqui na reciclagem e recebi a informação de que saiu a publicação para a gente voltar para a Polícia Civil. Emoção né cara. Só posso agradecer a Deus. Mais de seis anos esperando por isso. Minha mãe morreu e não pode ver isso. Obrigado gente. Deus é bom o tempo todo”, disse, emocionado.

Tiago Vargas foi policial civil de 2014 a 2020. Ele foi expulso da corporação após chamar o ex-governador Reinaldo Azambuja de corrupto.

Foi vereador de Campo Grande de 2021 a 2024. Tentou a reeleição para vereador em 2024 pelo Partido Progressistas (PP), mas, com 6.202 votos, foi derrotado nas urnas.

Em seguida, foi nomeado por Adriane Lopes, em 2 de janeiro de 2025, como assessor especial na Secretaria Especial de Articulação Regional. 

Em 13 de abril de 2026, Vargas passou a cumprir prisão domiciliar, sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Em 14 de abril, assumiu sua nova profissão nas redes socais: sucateiro. A partir de então, começou a compartilhar sua rotina profissional, mostrando o trabalho de separação e coleta de materiais recicláveis aos seus seguidores.

Em 21 de outubro, Tiago contou que suas redes sociais ficaram suspensas de abril a outubro e que não conseguia comunicar com seu público.

Educação

MS investe R$ 7,7 milhões em lousas interativas para a educação

Tecnologia permite exibir vídeos, mapas e apresentações, além de fazer anotações diretamente na tela durante as aulas

26/10/2026 11h10

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Lousa interativa pode complementar o uso do quadro tradicional e ampliar o acesso a conteúdos digitais

Lousa interativa pode complementar o uso do quadro tradicional e ampliar o acesso a conteúdos digitais Foto: Divulgação / SED

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O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), oficializou a assinatura de um contrato com a empresa Jeytech Indústria Tecnologia e Inovação Ltda. para a compra de lousas interativas. 

O valor do contrato é de R$ 7.759.200,00 e o equipamento será destinado ao atendimento das demandas da rede estadual de ensino. 

Apesar de terem divulgado o valor do contrato e sua duração de 12 meses, o extrato não especifica quantas lousas interativas serão adquiridas para as escolas da rede estadual. 

A lousa interativa ou digital, é um equipamento tecnológico usado em salas de aula para exibir vídeos e tornar o conteúdo mais prático e dinâmico. Em geral, ela combina uma tela sensível ao toque, ou um projetor conectado a sensores, com um computador ou sistema próprio.

Com a lousa, professores e estudantes podem escrever, desenhar, destacar informações e acessar imagens, vídeos, mapas, apresentações e outros materiais diretamente na superfície do equipamento.

A tecnologia pode substituir ou complementar o quadro tradicional. Em vez de utilizar apenas giz ou caneta, o professor pode apresentar uma atividade digital, ampliar textos, fazer anotações sobre imagens e permitir que os alunos participem de exercícios interativos.

A aquisição prevista no contrato representa investimento em recursos tecnológicos para a educação estadual, mas os resultados dependerão da instalação dos equipamentos, da infraestrutura das escolas e da capacitação dos profissionais que irão utilizá-los.
 

Prazo

Detran-MS recomenda pagar licenciamento até o fim da semana

O pagamento dentro do prazo custa R$ 249,10, mas o valor aumenta R$ 74,24 após 30 de outubro

26/10/2026 10h50

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Proprietários de veículos com placa final zero devem emitir a guia pelos canais oficiais do Detran-MS e pagar o licenciamento até 30 de outubro

Proprietários de veículos com placa final zero devem emitir a guia pelos canais oficiais do Detran-MS e pagar o licenciamento até 30 de outubro Foto: Arquivo / Correio do Estado

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O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o Detran-MS, faz o alerta sobre o pagamento do licenciamento de veículos com o final da placa zero. O prazo é até o dia 30 de outubro e caso seja pago em novembro o proprietário está sujeito a multa. 

Outro alerta que o Detran-MS faz é com relação à data do pagamento, uma vez que, dia 30 será ponto facultativo, em decorrência do Dia do Servidor Público e órgãos do Estado não irão atuar. A recomendação para quem ainda não pagou o licenciamento é fazer a regularização até o final da semana para evitar multas. 

Para quem realizar o pagamento dentro do prazo, ou seja, até o dia 30 de outubro, o valor é de R$ 249,10. Caso exceda o prazo estipulado pelo Detran, o valor passa para R$ 323,34, um acréscimo de R$ 74,24, para quem deixar para pagar no mês de novembro.  

Para realizar a emissão da guia do licenciamento o Detran-MS orienta o cidadão a utilizar apenas os canais oficiais, como o aplicativo “Meu Detran MS” o portal Meu Detran (em www.meudetran.ms.gov.br) ou a Glória, assistente virtual do órgão, pelo WhatsApp (67) 3368-0500. Para quem preferir, pode ir até uma agência física do Detran, até o dia 29 de outubro. 
 

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