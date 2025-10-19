Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

Quatro municípios de Mato Grosso do Sul aparecem na lista dos 20 municípios brasileiro com maior Índice de Desenvolvimento da Agricultura Municipal (Idam) em 2025, de acordo com o relatório técnico do Conselho Nacional de Municípios.
Maracajú é o que se destaca neste ano, ocupando a 7ª posição, seguido por Sidrolândia, na 8ª colocação. Mais abaixo, aparecem Rio Brilhante (10º) e São Gabriel do Oeste (15º).
O levantamento Idam 2025 reuniu os 150 municípios brasileiros que apresentaram um desenvolvimento agropecuário considerado “muito alto” no País. O destaque é para a região Centro-Oeste, com 17 dos 20 primeiros colocados no ranking.
No agregado estadual em Mato Grosso do Sul, no comparativo com o Idam 2024, São Gabriel do Oeste foi o município que apresentou um avanço mais expressivo, subindo 14 posições, de 29º para o 15º. Rio Brilhante também se destacou, saltando do 20º lugar para o 10º lugar.
Já Maracajú e Sidrolândia, mesmo ocupando as posições mais altas do ranking em comparação aos outros municípios sul-mato-grossenses, tiveram uma pequena variação negativa, caindo da 6ª e 5ª posições de 2024, respectivamente.
No geral, Mato Grosso do Sul apresentou um Idam médio de 0,7322 em 2025, com um crescimento positivo de 7,1% desde 2016 e uma variação de 0,1% com relação a 2024.
São Gabriel do Oeste
Sendo o município de MS com avanço mais expressivo de 2024 a 2025, São Gabriel do Oeste apresentou um Idam de 0,9378, colocando a cidade na faixa de atividade agropecuária “muito alta”, reflexo do desempenho do setor produtivo local e o trabalho integrado entre produtores, cooperativas, indústrias e o poder público.
Segundo a prefeitura do município, foi registrada uma média de 74,78 sacas de soja por hectare na safra 2024/2025, superando a média estadual de 51,78 sacas.
No milho, ficou em 4º lugar em produtividade no Estado, com 174,1 sacas por hectare.
Para o prefeito Leocir Montanha (PSD), os resultados do município são frutos da união e da visão de futuro que vêm sendo construídos pela população.
“Esse reconhecimento é o reflexo do esforço de nossos produtores, da inovação no campo e da gestão responsável que busca fortalecer cada elo da nossa economia. São Gabriel do Oeste tem mostrado que é possível crescer com sustentabilidade, tecnologia e respeito às pessoas”, afirmou o prefeito.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adão Unírio Rolim, também destacou o resultado como um fator positivo para o avanço do município.
“Temos uma cadeia produtiva sólida e diversificada, que vai da agricultura à agroindústria.
Esse avanço mostra que o trabalho conjunto está dando frutos e que São Gabriel do Oeste continua no caminho certo do desenvolvimento”, disse.
Idam
A CNM lançou, em 2022, o Índice de Desenvolvimento da Agricultura Municipal (Idam), que monitora a atividade econômica relacionada ao meio rural, para apoiar os gestores no planejamento e na organização das ações municipais de incentivo ao desenvolvimento da produção rural.
A criação do Idam busca preencher uma lacuna apresentando um índice de desenvolvimento agro e promover uma análise aprofundada da situação do município, avaliando sua produção e produtividade, emprego e renda, arrecadação e crédito do setor.
O Idam varia de 0 (muito baixo) a 1 (muito alto) e classifica os municípios em cinco faixas: . a 1ª faixa (0 a 0,2) reúne os municípios com atividade agropecuária muito baixa; a 2ª faixa (0,2 a 0,4) indica atividade baixa; a 3ª faixa (0,4 a 0,6), atividade média; a 4ª faixa (0,6 a 0,8), atividade alta; e a 5ª faixa inclui os Municípios considerados agropecuários, com Idam acima de 0,8.
Os resultados divulgados em 2025 refletem os dados brutos municipais do ano de 2022.