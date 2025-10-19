Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Quatro municípios de Mato Grosso do Sul aparecem na lista dos 20 municípios brasileiro com maior Índice de Desenvolvimento da Agricultura Municipal (Idam) em 2025, de acordo com o relatório técnico do Conselho Nacional de Municípios. 

Maracajú é o que se destaca neste ano, ocupando a 7ª posição, seguido por Sidrolândia, na 8ª colocação. Mais abaixo, aparecem Rio Brilhante (10º) e São Gabriel do Oeste (15º). 

O levantamento Idam 2025 reuniu os 150 municípios brasileiros que apresentaram um desenvolvimento agropecuário considerado “muito alto” no País. O destaque é para a região Centro-Oeste, com 17 dos 20 primeiros colocados no ranking. 

No agregado estadual em Mato Grosso do Sul, no comparativo com o Idam 2024, São Gabriel do Oeste foi o município que apresentou um avanço mais expressivo, subindo 14 posições, de 29º para o 15º. Rio Brilhante também se destacou, saltando do 20º lugar para o 10º lugar. 

Já Maracajú e Sidrolândia, mesmo ocupando as posições mais altas do ranking em comparação aos outros municípios sul-mato-grossenses, tiveram uma pequena variação negativa, caindo da 6ª e 5ª posições de 2024, respectivamente. 

No geral, Mato Grosso do Sul apresentou um Idam médio de 0,7322 em 2025, com um crescimento positivo de 7,1% desde 2016 e uma variação de 0,1% com relação a 2024. 

Tabela com os 20 municípios com maior Idam 2025 / Fonte: CNM

São Gabriel do Oeste

Sendo o município de MS com avanço mais expressivo de 2024 a 2025, São Gabriel do Oeste apresentou um Idam de 0,9378, colocando a cidade na faixa de atividade agropecuária “muito alta”, reflexo do desempenho do setor produtivo local e o trabalho integrado entre produtores, cooperativas, indústrias e o poder público. 

Segundo a prefeitura do município, foi registrada uma média de 74,78 sacas de soja por hectare na safra 2024/2025, superando a média estadual de 51,78 sacas. 

No milho, ficou em 4º lugar em produtividade no Estado, com 174,1 sacas por hectare. 

Para o prefeito Leocir Montanha (PSD), os resultados do município são frutos da união e da visão de futuro que vêm sendo construídos pela população. 

“Esse reconhecimento é o reflexo do esforço de nossos produtores, da inovação no campo e da gestão responsável que busca fortalecer cada elo da nossa economia. São Gabriel do Oeste tem mostrado que é possível crescer com sustentabilidade, tecnologia e respeito às pessoas”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adão Unírio Rolim, também destacou o resultado como um fator positivo para o avanço do município. 

“Temos uma cadeia produtiva sólida e diversificada, que vai da agricultura à agroindústria.

Esse avanço mostra que o trabalho conjunto está dando frutos e que São Gabriel do Oeste continua no caminho certo do desenvolvimento”, disse. 

Idam 

A CNM lançou, em 2022, o Índice de Desenvolvimento da Agricultura Municipal (Idam), que monitora a atividade econômica relacionada ao meio rural, para apoiar os gestores no planejamento e na organização das ações municipais de incentivo ao desenvolvimento da produção rural. 

A criação do Idam busca preencher uma lacuna apresentando um índice de desenvolvimento agro e promover uma análise aprofundada da situação do município, avaliando sua produção e produtividade, emprego e renda, arrecadação e crédito do setor. 

O Idam varia de 0 (muito baixo) a 1 (muito alto) e classifica os municípios em cinco faixas: . a 1ª faixa (0 a 0,2) reúne os municípios com atividade agropecuária muito baixa; a 2ª faixa (0,2 a 0,4) indica atividade baixa; a 3ª faixa (0,4 a 0,6), atividade média; a 4ª faixa (0,6 a 0,8), atividade alta; e a 5ª faixa inclui os Municípios considerados agropecuários, com Idam acima de 0,8.

Os resultados divulgados em 2025 refletem os dados brutos municipais do ano de 2022. 

Mapa do Brasil / Fonte: CNM

