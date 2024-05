Quebra na safra de soja em MS foi maior que a estimada

Receita Federal

O lote contemplará 5.562.065 contribuintes, que receberão um total de R$ 9,5 bilhões

A partir das 10h de quinta-feira (23), os contribuintes poderão verificar se estão no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. A Receita Federal confirmou essa data nesta terça-feira (21).

O lote contemplará 5.562.065 contribuintes, que receberão um total de R$ 9,5 bilhões. O pagamento está agendado para o dia 31 de maio, coincidindo com o prazo final de entrega da declaração na maioria das regiões do país. A exceção são os moradores de cidades em situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, que terão até 31 de agosto para enviar seus dados.

Este é o maior valor já destinado em um lote de restituição na história. A lista inclui apenas contribuintes que se enquadram em categorias prioritárias, sendo que os residentes no Rio Grande do Sul foram adicionados à relação.

O pagamento será efetuado na conta bancária informada pelo contribuinte ao declarar o imposto, ou via Pix, caso tenha sido selecionada essa opção. No caso do Pix, é necessário que a chave esteja vinculada ao CPF do titular da declaração.

A consulta poderá ser feita no site da Receita, no aplicativo Meu Imposto de Renda (para dispositivos móveis) ou no portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal).

Segue abaixo o passo a passo para consultar em cada uma dessas plataformas:

Consulta pelo site da Receita:

Acesse https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/

Insira o número do CPF e a data de nascimento

Selecione o ano-base como 2024

Complete a captcha "Sou humano" e clique em consultar

Consulta pelo aplicativo Meu Imposto de Renda:

Abra o aplicativo e acesse o item "Declaração do IRPF" para verificar a situação do IRPF 2024.

Consulta pelo portal e-CAC:

Faça o login no portal gov.br através do site do e-CAC

No menu à esquerda, selecione "Meu Imposto de Renda" e consulte a declaração do IRPF 2024 no item "Declaração do IRPF".

Caso haja pendências, será necessário realizar correções e enviar uma declaração retificadora. Não há limite para o envio de retificadoras, mas após 31 de maio não será possível alterar o modelo de tributação (simplificada ou com deduções legais).

Além do lote a ser pago em 31 de maio, estão previstos mais quatro lotes, todos liberados no último dia útil de cada mês.

Com informações de FolhaPress