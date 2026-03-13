Queda de eleição na Câmara da Capital prevê avalanche de anulações no interior

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A recente decisão judicial que suspendeu a reeleição antecipada da Mesa Diretora na Câmara Municipal de Campo Grande ligou o sinal de alerta em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

A medida estabelece um precedente jurídico contundente que deve desencadear uma verdadeira avalanche de ações judiciais e anulações contra legislativos do interior que adotaram a mesma manobra política para assegurar o comando do biênio 2027-2028.

Levantamento aponta que a Câmara de Paranaíba (na foto, a presidente reeleita Wanice Luciana - Republicanos), Ivinhema, Inocência, Coxim, Paranhos, Rio Verde, Maracajú e Mundo Novo, podem ter as eleições antecipadas totalmente anuladas pela Justiça. Nesses municípios o biênio de 2027-2028 já foi eleito, garantindo mandatos de presidente por quatro anos.

O estopim desta crise institucional ocorreu no final de fevereiro de 2026, quando a 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da capital sul-mato-grossense atendeu a uma Ação Popular e suspendeu os efeitos do pleito que havia reeleito, de forma unânime, o vereador Papy (PSDB) à presidência.

A eleição havia sido realizada em julho de 2025, com mais de um ano e meio de antecedência da data da posse. O juiz Eduardo Lacerda Trevisan, acolhendo integralmente o parecer do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, argumentou que a escolha prematura fere a contemporaneidade do processo eleitoral, compromete a alternância de poder e prejudica a representatividade política da Casa.

A base legal para a derrubada da eleição na capital repousa em um entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Suprema Corte estabeleceu como parâmetro que as eleições para o segundo biênio das casas legislativas devem ocorrer impreterivelmente a partir de outubro do ano anterior ao início do mandato correspondente.

Esse teto jurisprudencial é de observância obrigatória e retira a validade do argumento de "autonomia regimental" que vinha sendo utilizado como escudo pelos vereadores.

A expectativa é que esse entendimento contamine imediatamente as dezenas de Câmaras Municipais espalhadas pelo interior de Mato Grosso do Sul. Ao longo de 2025 e no início de 2026, parlamentares de municípios estratégicos eleitoralmente como Paranaíba, Maracaju, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso e Mundo Novo realizaram sessões extraordinárias e aprovaram emendas para antecipar e garantir o comando de suas Mesas Diretoras para 2027-2028.

O risco para esses municípios tornou-se iminente. A manifestação da 49ª Promotoria de Justiça de Campo Grande firmou o entendimento do MPMS de que a moralidade administrativa é um princípio constitucional autônomo e pode ser contestada por qualquer cidadão via Ação Popular, mesmo quando não há prejuízo financeiro direto aos cofres públicos.