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Queda de eleição na Câmara da Capital prevê avalanche de anulações no interior

O estopim da crise institucional ocorreu no final de fevereiro de 2026, quando a Justiça suspendeu os efeitos do pleito que havia reeleito o vereador Papy à presidência

Da redação

Da redação

13/03/2026 - 15h31
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A recente decisão judicial que suspendeu a reeleição antecipada da Mesa Diretora na Câmara Municipal de Campo Grande ligou o sinal de alerta em diversos municípios de Mato Grosso do Sul. 

A medida estabelece um precedente jurídico contundente que deve desencadear uma verdadeira avalanche de ações judiciais e anulações contra legislativos do interior que adotaram a mesma manobra política para assegurar o comando do biênio 2027-2028.

Levantamento aponta que a Câmara de Paranaíba (na foto, a presidente reeleita Wanice Luciana - Republicanos), Ivinhema, Inocência, Coxim, Paranhos, Rio Verde, Maracajú e Mundo Novo, podem ter as eleições antecipadas totalmente anuladas pela Justiça. Nesses municípios o biênio de 2027-2028 já foi eleito, garantindo mandatos de presidente por quatro anos.  

O estopim desta crise institucional ocorreu no final de fevereiro de 2026, quando a 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da capital sul-mato-grossense atendeu a uma Ação Popular e suspendeu os efeitos do pleito que havia reeleito, de forma unânime, o vereador Papy  (PSDB) à presidência. 

A eleição havia sido realizada em julho de 2025, com mais de um ano e meio de antecedência da data da posse. O juiz Eduardo Lacerda Trevisan, acolhendo integralmente o parecer do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, argumentou que a escolha prematura fere a contemporaneidade do processo eleitoral, compromete a alternância de poder e prejudica a representatividade política da Casa.

A base legal para a derrubada da eleição na capital repousa em um entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Suprema Corte estabeleceu como parâmetro que as eleições para o segundo biênio das casas legislativas devem ocorrer impreterivelmente a partir de outubro do ano anterior ao início do mandato correspondente. 

Esse teto jurisprudencial é de observância obrigatória e retira a validade do argumento de "autonomia regimental" que vinha sendo utilizado como escudo pelos vereadores.

A expectativa é que esse entendimento contamine imediatamente as dezenas de Câmaras Municipais espalhadas pelo interior de Mato Grosso do Sul. Ao longo de 2025 e no início de 2026, parlamentares de municípios estratégicos eleitoralmente como Paranaíba, Maracaju, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso e Mundo Novo realizaram sessões extraordinárias e aprovaram emendas para antecipar e garantir o comando de suas Mesas Diretoras para 2027-2028.

O risco para esses municípios tornou-se iminente. A manifestação da 49ª Promotoria de Justiça de Campo Grande firmou o entendimento do MPMS de que a moralidade administrativa é um princípio constitucional autônomo e pode ser contestada por qualquer cidadão via Ação Popular, mesmo quando não há prejuízo financeiro direto aos cofres públicos.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1187, quinta-feira (12/03): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/03/2026 08h28

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1187 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 12 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 104 apostas ganhadoras, (R$ 2.372,74)
  • 5 acertos - 2.888 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 34.472 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Setembro - 108.346 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1187 são:

  • 31 - 11 - 03 - 26 - 13 - 18 - 06
  • Mês da sorte: 09 - setembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1188

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 14 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 1188. O valor da premiação está estimado em R$ 2,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2983, quinta-feira (12/03): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/03/2026 08h26

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2983 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 5 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 65 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 35 apostas ganhadoras, (R$ 68.098,14)
  • 4 acertos - 2.957 apostas ganhadoras, (R$ 1.328,62)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2983 são:

  • 32 - 52 - 03 - 15 - 40 - 30

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2985

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 14 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2985. O valor da premiação está estimado em R$ 75 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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