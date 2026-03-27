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Reajuste da conta de luz pode ser adiado e decisão está nas mãos da Energisa MS

Pedido do governo federal para mitigar impacto ao consumidor pode evitar aumento e levar à prorrogação da tarifa atual

Clodoaldo Silva

27/03/2026 - 08h15
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pretende adiar a aplicação do reajuste na tarifa de energia elétrica cobrada pela Energisa MS, que poderá ser reajustada, em média, em 8%, segundo o boletim InfoTarifas publicado na semana passada pela autarquia.

A adoção dos novos valores para os 1,2 milhão de clientes em 74 municípios tem previsão legal de começar a valer no dia 8 de abril.

Essa postura da Aneel se deve ao pedido feito pela Secretaria Nacional de Energia Elétrica (SNEE) do Ministério de Minas e Energia (MME), que comunicou à Aneel que o “governo federal encontra-se, neste momento, conduzindo análises e tratativas institucionais voltadas à avaliação de possíveis medidas relacionadas a reajustes tarifários”, destacando que “o objetivo dessas discussões é examinar alternativas que possam mitigar os impactos dos reajustes tarifários para os consumidores, buscando soluções que preservem o equilíbrio regulatório sem impor ônus excessivo à população”.

Para tanto, a Pasta faz a seguinte solicitação à agência: “Avalie postergar os processamentos de reajustes tarifários ao longo do mês de março/2026, período que permitirá a adequada conclusão das análises e a eventual consideração de medidas que possam contribuir para uma solução mais equilibrada”, diz ofício do secretário nacional de Energia Elétrica, João Cascalho, no dia 17.

No documento, ele enfatiza que “há expectativas de que a repartição dos recursos disponíveis seja realizada de modo a se obter o menor impacto tarifário possível, o que pode levar a reajustes próximos de zero nas tarifas dos consumidores dessas concessões”.

A preocupação com obter índice próximo a zero é motivada por estudos da Aneel, que, no Boletim InfoTarifas divulgado na semana passada, aponta que o reajuste médio tarifário no Brasil será de 8% para este ano. Esse valor é o dobro dos índices de inflação projetados do IGP-M (3,1%) e do IPCA (3,9%).

O principal motivo é o valor da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), ainda provisório e em fase de consulta pública (CP nº 44/2025). A proposta apresentada totalizou R$ 52,7 bilhões. Desse valor, R$ 47,8 bilhões são a previsão da CDE-Uso, montante 15,4% maior que o do ano passado.

Apesar da previsão de elevação tarifária, os recursos de Uso do Bem Público (UBP) serão utilizados para modicidade tarifária de regiões abrangidas pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)/Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que são atendidas por 21 distribuidoras, gerando descontos nas faturas em função da destinação de recursos a serem recebidos pela repactuação da obrigação de pagamentos de centrais geradoras a título de UBP, conforme as Leis nº 15.235/25 e nº 15.269/25.

No cenário de adesão de todos os geradores, cerca de R$ 7,9 bilhões representarão uma redução média na tarifa de 10,6% para os consumidores residenciais que estão nas áreas da Sudam/Sudene.

Como resultado, pode-se ter uma redução no efeito médio do Brasil de até 2,9%. A regra de rateio entre as 21 distribuidoras encontra-se em fase final de análise pela Aneel.

Com a apresentação desses argumentos pelo ministério, a diretora relatora do processo de reajuste da Energisa MS na Aneel, Agnes Maria de Aragão da Costa, considera, com base em parecer técnico, que a “Aneel não pode promover o diferimento tarifário sem a anuência da concessionária, por configurar alteração unilateral das cláusulas econômicas do contrato de concessão, notadamente aquelas que definem a respectiva equação econômico-financeira”.

Por esse motivo, no dia 24, encaminhou ofício à Energisa solicitando seu posicionamento sobre o reajuste. No documento, afirma que “considerando o pleito do Ministério de Minas e Energia e, diante da relevância e sensibilidade do tema, solicito que a EMS [Energisa] se manifeste quanto ao seu interesse e indique a alternativa que entenda mais adequada para o tratamento de sua tarifa no âmbito do presente processo, de modo a subsidiar a deliberação desta agência, em observância aos limites legais e contratuais aplicáveis”.

Se a empresa se manifestar a favor de adiar a decisão sobre os novos valores, a tarifa atual será prorrogada até que haja nova deliberação da diretoria da Aneel sobre os porcentuais.

Como o reajuste a ser aplicado está previsto para o dia 8 de abril, a deliberação, caso não seja adiada, deve ocorrer um dia antes, no dia 7 de abril, quando o colegiado da Aneel se reúne.

Ano passado

Em 2025, a Aneel autorizou o reajuste tarifário anual da Energisa MS, que resultou em um aumento de 0,69% para consumidores de baixa tensão, como residências e pequenos comércios, e de 3,09% para consumidores de média tensão.

Esse reajuste foi aplicado nos 74 municípios atendidos pela distribuidora, mas ficou abaixo da inflação acumulada de 8,46% no período, segundo dados do Banco Central. O índice médio de aumento foi de apenas 1,33%, reflexo de compensações e ajustes no setor elétrico.

O Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa MS(Concen-MS) explicou que a principal razão para o reajuste reduzido foi a devolução de tributos e o encerramento de encargos que vinham pesando na conta de luz. 

Entre os fatores mais relevantes estão a devolução do PIS/Cofins, determinada após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que reduziu a tarifa em 1,91%, e a quitação da Conta-Covid, criada durante a pandemia, que retirou mais 1,68% do cálculo. Além disso, a extinção da Conta Escassez Hídrica, ligada à crise de 2021, contribuiu com uma redução de 1,71%.

Outros elementos também ajudaram a conter o reajuste, como a queda nos custos de transmissão (-1,24%), diminuição de encargos setoriais (-0,84%) e reduções em itens como transporte de energia de Itaipu e custo de conexão. Somados, esses fatores compensaram a pressão da inflação e permitiram que o aumento fosse significativamente menor. 

Assim, o reajuste de 2025 refletiu um cenário de alívio tarifário para os consumidores de Mato Grosso do Sul, resultado da combinação de devoluções legais, quitação de dívidas setoriais e redução de custos estruturais no sistema elétrico.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2372, quinta-feira (26/03): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/03/2026 08h24

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Confira o rateio do concurso de ontem

Confira o rateio do concurso de ontem Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2372 da Timemania na noite desta quinta-feira, 26 de março de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 10 apostas ganhadoras, (R$ 16.814,31)
  • 5 acertos - 178 apostas ganhadoras, (R$ 1.349,46)
  • 4 acertos - 3.467 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 32.453 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • ATHLETICO /PR - 12.267 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2372 são:

  • 12 - 23 - 38 - 54 - 18 - 13 - 55
  • Time do Coração: Athletico/PR

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2375

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 2375. O valor da premiação está estimado em R$ 14,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6986, quinta-feira (26/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/03/2026 08h22

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6986 da Quina na noite desta quinta-feira, 26 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,3 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 31 apostas ganhadoras, (R$ 12.555,90)
  • 3 acertos - 3.260 apostas ganhadoras, (R$ 113,71)
  • 2 acertos - 81.028 apostas ganhadoras, (R$ 4,57)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6986 são:

  • 44 - 18 - 73 - 51 - 26

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6995

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 27 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 6995. O valor da premiação está estimado em R$ 8,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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