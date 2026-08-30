Receita Federal paga R$ 17 milhões a 7 mil contribuintes em MS

Receita Federal do Brasil (RFB) vai pagar R$ 17.280.747,2 a 7.615 contribuintes sul-mato-grossenses nesta segunda-feira (31).
Os números se referem ao quarto e último lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF 2026 - ano base 2025).
O pagamento é realizado na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave pix.
No Brasil, 521.935 contribuintes serão contemplados, em um lote que soma R$ 1,24 bilhão.
COMO CONSULTAR?
Veja o passo a passo de como consultar a restituição:
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- Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda"
- Clique em "Iniciar"
- Informe o CPF e data de nascimento
- Clique em "Consultar"
CALENDÁRIO
Veja as datas de restituição de cada lote:
- 1° lote: 29 de maio
- 2° lote: 30 de junho
- 3° lote: 31 de julho
- 4° lote: 31 de agosto
* Vale ressaltar que o número de lotes foi reduzido de cinco para quatro
Confira a ordem de prioridades nas restituições:
- Idade igual ou superior a 80 anos;
- Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;
- Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;
- Quem utilizou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;
- Quem utilizou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix; e
- Demais contribuintes