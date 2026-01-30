Receita Federal paga R$ 5 milhões a 3 mil contribuintes de MS

Receita Federal do Brasil (RFB) paga, nesta sexta-feira (30), R$ 5.398.663,55 referente ao lote residual do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) a 3.326 contribuintes de Mato Grosso do Sul.
Os sul-mato-grossenses, que têm direito a receber o dinheiro, podem consultar, neste site, o valor da restituição.
O pagamento é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave PIX.
A Receita tem cinco lotes de restituição, que devem ser pagos em maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Os que não caíram dentro dos cinco lotes, caem no lote residual, ou seja, na Malha Fina, a partir do mês de outubro.
Calendário de restituição do Imposto de Renda 2025
- 1º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de maio
- 2º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30
- 3º lote de restituição do IR 2025 - pago em 31 de julho
- 4º lote de restituição do IR 2025 - pago em 29 de agosto
- 5º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de setembro
- 1° lote residual do IR 2025 - pago em 31 de outubro
- 2° lote residual do IR 2025 - pago em 28 de novembro
- 3º lote residual do IR 2025 - pago em 30 de dezembro
- 4º lote residual do IR 2025 - pago em 30 de janeiro
COMO CONSULTAR?
Veja o passo a passo para consultar a restituição:
- Acesse este site
- Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda"
- Clique em "Iniciar"
- Informe o CPF e data de nascimento
- Clique em "Consultar"
Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".