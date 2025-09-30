Receita Federal retém 12 mil declarações em MS

A Receita Federal reteve 12.217 declarações do Imposto de Renda de 2025 em Mato Grosso do Sul. O total representa menos de 4% das 357.761 declarações com direito à restituição no estado.
Até setembro, 345.534 declarações foram liberadas, distribuídas nos cinco lotes pagos entre maio e setembro, totalizando R$ 571,8 milhões em restituições.
De acordo com a Receita Federal, as declarações ainda não liberadas apresentam pendências que exigem análise mais detalhada. Os contribuintes podem consultar os motivos da retenção e regularizar a situação no site da Receita Federal, por meio do serviço "Meu Imposto de Renda", em seguida na parte "Consultar a Restituição".
O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, afirmou que a agilidade no processamento se deve à modernização dos sistemas e à valorização da conformidade tributária. Segundo ele, a eficiência alcançada permitiu que mais de 96% dos contribuintes com direito à restituição recebessem os valores dentro dos cinco lotes regulares.
Último lote
O quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF-2024), pago nesta terça-feira (30), injetou mais de R$ 13 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, contemplando 6.568 contribuintes serão contemplados.
O pagamento é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave PIX.
Os lotes foram distribuídos em cinco, pagos nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Os que não caíram dentro destes, caem no lote residual, ou seja, na Malha Fina, a partir do mês de outubro.