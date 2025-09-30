Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Imposto de Renda

Receita Federal retém 12 mil declarações em MS

O total representa menos de 4% das mais de 357 mil declarações com direito à restituição

João Pedro Flores

30/09/2025 - 17h06
A Receita Federal reteve 12.217 declarações do Imposto de Renda de 2025 em Mato Grosso do Sul. O total representa menos de 4% das 357.761 declarações com direito à restituição no estado.

Até setembro, 345.534 declarações foram liberadas, distribuídas nos cinco lotes pagos entre maio e setembro, totalizando R$ 571,8 milhões em restituições.

De acordo com a Receita Federal, as declarações ainda não liberadas apresentam pendências que exigem análise mais detalhada. Os contribuintes podem consultar os motivos da retenção e regularizar a situação no site da Receita Federal, por meio do serviço "Meu Imposto de Renda", em seguida na parte "Consultar a Restituição".

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, afirmou que a agilidade no processamento se deve à modernização dos sistemas e à valorização da conformidade tributária. Segundo ele, a eficiência alcançada permitiu que mais de 96% dos contribuintes com direito à restituição recebessem os valores dentro dos cinco lotes regulares.

Último lote 

O quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF-2024), pago nesta terça-feira (30), injetou mais de R$ 13 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, contemplando 6.568 contribuintes serão contemplados.

O pagamento é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave PIX.

Os lotes foram distribuídos em cinco, pagos nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Os que não caíram dentro destes, caem no lote residual, ou seja, na Malha Fina, a partir do mês de outubro.


 

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 752, segunda-feira (29/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/09/2025 09h20

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 752 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 27.074,27)
  • 5 acertos - 39 apostas ganhadoras, (R$ 991,73)
  • 4 acertos - 557 apostas ganhadoras, (R$ 69,43)
  • 3 acertos - 4.954 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 752 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 2
  • Coluna 2: 5
  • Coluna 3: 8
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 6
  • Coluna 6: 7
  • Coluna 7: 1

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 753

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 01 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 753. O valor da premiação está estimado em R$ 1,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2866, segunda-feira (29/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/09/2025 09h17

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2866 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 10.886,33)
  • 4 acertos - 1.511 apostas ganhadoras (R$ 123,50)
  • 3 acertos - 30.342 apostas ganhadoras (R$ 3,07)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 27 apostas ganhadoras (R$ 5.443,17)
  • 4 acertos - 1.428 apostas ganhadoras (R$ 130,68)
  • 3 acertos - 27.280 apostas ganhadoras (R$ 3,42)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2866 são:

Primeiro sorteio

  • 48 - 44 - 05 - 43 - 02 - 18

Segundo sorteio

  • 23 - 28 - 40 - 04 - 21 - 22 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2867

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 01 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2867. O valor da premiação está estimado em R$ 13,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

