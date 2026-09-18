Renda de PCDs é 20,1% menor do que a de pessoas sem deficiência em MS

Pessoas com deficiência ganham menos do que pessoas sem deficiência em MS - Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil

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O rendimento médio do trabalhador com deficiência é de R$ 1.456,00 em Mato Grosso do Sul. enquanto o das pessoas sem deficiência é de R$ 1.749,00, uma diferença de R$ 293, que aponta que a pessoa com deficiência (PCD) recebe 20,1% a menos.

Dados são a publicação Pessoas com deficiência e as desigualdades sociais no Brasil, divulgada nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com dados do Censo 2022.

Na análise por sexo, os valores ficaram próximos entre as PcDs. O rendimento domiciliar per capita médio foi de R$ 1.471,00 entre os homens e de R$ 1.444,00 entre as mulheres.

Apesar de ganharem mais, entre as pessoas sem deficiência também não houve muita variação por sexo: os homens registraram rendimento médio de R$ 1.787,00, enquanto, entre as mulheres, o valor foi de R$ 1.712,00.

Na perspectiva de cor ou raça, o rendimento domiciliar médio das pessoas com deficiência brancas foi de R$ 1.707,00, enquanto, entre as pessoas pretas ou pardas, o valor ficou em R$ 1.410,00.

A diferença de R$ 297,00 representa um rendimento 17,4% menor entre as PcD pretas ou pardas em comparação às brancas.

Nesse indicador, Mato Grosso do Sul apresentou a 9ª menor diferença proporcional entre os estados. O Rio de Janeiro registrou a maior diferença, com 31,5% de rendimento médio inferior entre PcD pretas ou pardas em relação às PcD brancas.

Mercado de trabalho

Em Mato Grosso do Sul, em 2022, a população de PcD em idade de trabalhar (14 anos ou mais) era de aproximadamente 167 mil pessoas. Desse total, 54 mil estavam ocupadas, o que corresponde a 32,1% dessa população.

Essa proporção colocou o estado na 5ª colocação entre unidades da federação quanto à participação de pessoas com deficiência ocupadas, atrás do Amapá, que apresentou a maior proporção (40,3%), e acima da Paraíba, que registrou a menor taxa (22%).

Quando comparada à população sem deficiência, há uma diferença na participação no mercado de trabalho.

Entre as pessoas sem deficiência em idade de trabalhar, 60,9% estavam ocupadas, enquanto entre as pessoas com deficiência esse percentual era de 32,1%, uma diferença de 28,8 pontos percentuais.

No grupo sem deficiência, de um total aproximado de 2,022 milhões de pessoas em idade de trabalhar, 1,231 milhão estavam ocupadas.

Do total de PcD ocupadas, aproximadamente 32 mil contribuíam para a previdência social, o que representa 60,3% desse grupo.

Entre as pessoas ocupadas sem deficiência, 858 mil realizavam contribuições previdenciárias, correspondendo a 69,7% desse segmento.

Pessoas com deficiência

Conforme o IBGE, em 2022, Mato Grosso do Sul registrou uma população de 2.682.037 pessoas com 2 anos ou mais de idade. Desse total, 6,5% declararam possuir algum tipo de deficiência, o que deixa o Estado na sexta posição com a menor proporção de população com deficiência do País.

No cenário nacional, Alagoas apresentou a maior proporção de pessoas com deficiência, com 9,6%, enquanto Mato Grosso registrou a menor taxa, com 5,7%.

A maior proporção de pessoas com deficiência foi observada entre mulheres pretas ou pardas, com 7,4%, seguidas pelas mulheres brancas, com 7%. Entre os homens, a proporção foi de 6% para os brancos e de 5,9% para os pretos ou pardos.





