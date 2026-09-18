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Renda de PCDs é 20,1% menor do que a de pessoas sem deficiência em MS

Das cerca de 167 mil pessoas com deficiência em idade de trabalhar, 54 mil estão no mercado de trabalho

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

18/09/2026 - 17h00
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O rendimento médio do trabalhador com deficiência é de R$ 1.456,00 em Mato Grosso do Sul. enquanto o das pessoas sem deficiência é de R$ 1.749,00, uma diferença de R$ 293, que aponta que a pessoa com deficiência (PCD) recebe 20,1% a menos.

Dados são a publicação Pessoas com deficiência e as desigualdades sociais no Brasil, divulgada nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com dados do Censo 2022.

Na análise por sexo, os valores ficaram próximos entre as PcDs. O rendimento domiciliar per capita médio foi de R$ 1.471,00 entre os homens e de R$ 1.444,00 entre as mulheres.

Apesar de ganharem mais, entre as pessoas sem deficiência também não houve muita variação por sexo: os homens registraram rendimento médio de R$ 1.787,00, enquanto, entre as mulheres, o valor foi de R$ 1.712,00.

Na perspectiva de cor ou raça, o rendimento domiciliar médio das pessoas com deficiência brancas foi de R$ 1.707,00, enquanto, entre as pessoas pretas ou pardas, o valor ficou em R$ 1.410,00.

A diferença de R$ 297,00 representa um rendimento 17,4% menor entre as PcD pretas ou pardas em comparação às brancas.

Nesse indicador, Mato Grosso do Sul apresentou a 9ª menor diferença proporcional entre os estados. O Rio de Janeiro registrou a maior diferença, com 31,5% de rendimento médio inferior entre PcD pretas ou pardas em relação às PcD brancas.

Mercado de trabalho

Em Mato Grosso do Sul, em 2022, a população de PcD em idade de trabalhar (14 anos ou mais) era de aproximadamente 167 mil pessoas. Desse total, 54 mil estavam ocupadas, o que corresponde a 32,1% dessa população.

Essa proporção colocou o estado na 5ª colocação entre unidades da federação quanto à participação de pessoas com deficiência ocupadas, atrás do Amapá, que apresentou a maior proporção (40,3%), e acima da Paraíba, que registrou a menor taxa (22%).

Quando comparada à população sem deficiência, há uma diferença na participação no mercado de trabalho.

Entre as pessoas sem deficiência em idade de trabalhar, 60,9% estavam ocupadas, enquanto entre as pessoas com deficiência esse percentual era de 32,1%, uma diferença de 28,8 pontos percentuais.

No grupo sem deficiência, de um total aproximado de 2,022 milhões de pessoas em idade de trabalhar, 1,231 milhão estavam ocupadas.

Do total de PcD ocupadas, aproximadamente 32 mil contribuíam para a previdência social, o que representa 60,3% desse grupo.

Entre as pessoas ocupadas sem deficiência, 858 mil realizavam contribuições previdenciárias, correspondendo a 69,7% desse segmento.

Pessoas com deficiência

Conforme o IBGE, em 2022, Mato Grosso do Sul registrou uma população de 2.682.037 pessoas com 2 anos ou mais de idade. Desse total, 6,5% declararam possuir algum tipo de deficiência, o que deixa o Estado na sexta posição com a menor proporção de população com deficiência do País.

No cenário nacional, Alagoas apresentou a maior proporção de pessoas com deficiência, com 9,6%, enquanto Mato Grosso registrou a menor taxa, com 5,7%.

A maior proporção de pessoas com deficiência foi observada entre mulheres pretas ou pardas, com 7,4%, seguidas pelas mulheres brancas, com 7%. Entre os homens, a proporção foi de 6% para os brancos e de 5,9% para os pretos ou pardos.



 

 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1300, quinta-feira (17/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2026 08h21

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1300 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 22 apostas ganhadoras (R$ 2.453,41)
  • 5 acertos - 773 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 9.755 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Agosto - 30.630 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1300 são:

  • 27 - 12 - 31 - 25 - 02 - 29 - 15 
  • Mês da sorte: 08 - Agosto

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1301

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 20 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 1301. O valor da premiação está estimado em R$ 300 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2443, quinta-feira (17/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças e quintas-feiras, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2026 08h20

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2443 da Timemania na noite desta quinta-feira, 17 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 31.732,10)
  • 5 acertos - 158 apostas ganhadoras (R$ 1.147,63)
  • 4 acertos - 3.086 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 27.748 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • CORINTHIANS /SP - 25.628 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2443 são:

  • 54 - 10 - 49 - 05 - 23 - 40 - 17
  • Time do Coração: 29 - Corinthias (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2445

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 20 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 2445. O valor da premiação está estimado em R$ 14,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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