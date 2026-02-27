Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IBGE

Renda mensal em MS fica acima da média nacional e coloca o Estado no top 10 entre as UFs

O valor de renda domiciliar per capita em MS supera em 6% o valor médio do País segundo a PNAD Contínua

Karina Varjão

Karina Varjão

27/02/2026 - 14h45
O valor dos rendimentos mensais domiciliares por pessoa referente ao ano de 2025 em Mato Grosso do Sul ficou acima da média nacional. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. 

No Estado, a renda média por pessoa foi de R$ 2.454, valor acima da média do Brasil, que foi de R$ 2.316. A média coloca Mato Grosso do Sul à frente de estados como à frente de unidades da federação como Goiás (R$ 2.407), Minas Gerais (R$ 2.353) e Mato Grosso (R$ 2.335).

No topo do ranking aparece o Distrito Federal, com R$ 4.538 por pessoa, seguido por São Paulo (R$ 2.956) e Rio Grande do Sul (R$ 2.839). Já os menores rendimentos foram registrados no Maranhão (R$ 1.219), Ceará (R$ 1.390) e Acre (R$ 1.392).

Esse valor é calculado a partir da diferença entre o total dos rendimentos domiciliares (nominais) e o total de moradores nas residências. No cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes como pensionistas. 

A pesquisa acompanha as variações trimestrais e a evolução da força de trabalho desde janeiro de 2012. As informações são necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País. 

Ranking entre as UFs / IA

Ocupação no Estado

Mato Grosso do Sul fechou o ano de 2025 com a segunda menor taxa de desocupação entre as Unidades da Federação brasileira e o menor resultado da série histórica. 

No 4º trimestre do ano passado, Mato Grosso do Sul tinha 2,29 milhões de pessoas em idade para trabalhar, 43 mil pessoas a mais que no mesmo período de 2024. Destas, 1,43 milhão estavam ocupadas e apenas 36 mil desocupadas. 

Ou seja, a taxa de desocupação no Estado nos últimos três meses de 2025 foi estimada em 2,4%, uma queda de 0,4% em relação ao trimestre anterior, atingindo o menor valor desde o início da pesquisa em 2012. 

Com relação aos rendimentos, o valor médio real mensal do trabalho principal em Mato Grosso do Sul foi de R$ 3.581, apresentando estabilidade em relação ao trimestre anterior, quando o valor ficou em R$ 3.482. 

Considerando o rendimento do trabalho principal, o Estado tem o 9º maior rendimento médio habitualmente recebido entre os estados do Brasil. O maior valor foi registrado no DF (R$ 6.053,00), seguido do SP (R$ 4.221,00). O menor valor foi obtido no MA (R$ 2.078,00), seguido de BA (R$ 2.267,00).

Dos 1,43 milhão de ocupados em MS no 4º trimestre de 2025, 441 mil trabalhavam em condição de informalidade. O número mostrou uma queda de 1,6%, ou 7 mil pessoas, com relação ao trimestre anterior, quando eram 448 mil ocupados nessa condição. 
 

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2977, quinta-feira (26/02): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/02/2026 08h26

Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2977 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 130 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 118 apostas ganhadoras, (R$ 33.510,78)
  • 4 acertos - 7.699 apostas ganhadoras, (R$ 846,60)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2977 são:

  • 19 - 08 - 52 - 32 - 27 - 38

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2980

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2980. O valor da premiação está estimado em R$ 145 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2360, quinta-feira (26/02): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/02/2026 08h24

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2360 da Timemania na noite desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 44.172,60)
  • 5 acertos - 170 apostas ganhadoras, (R$ 1.113,59)
  • 4 acertos - 3.005 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 25.949 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • CHAPECOENSE /SC - 6.111 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2360 são:

  • 07 - 76 - 53 - 28 - 26 - 10 - 19
  • Time do Coração: Chapecoense (SC)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2365

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2365. O valor da premiação está estimado em R$ 8,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

